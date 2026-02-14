Lý Nhã Kỳ có tin vui

Nhắc đến những mỹ nhân Vbiz sở hữu khối tài sản “khủng”, không thể bỏ qua Lý Nhã Kỳ. Nữ diễn viên hiện có cuộc sống sang trọng, xa hoa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh hào nhoáng, cô lại khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Năm 2019, Lý Nhã Kỳ từng xác nhận đã chia tay bạn trai sau 9 năm gắn bó.

Tối 13/2, mạng xã hội bất ngờ “dậy sóng” khi cô đăng tải hình ảnh ôm bó hoa cỡ lớn trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nữ diễn viên còn chia sẻ dòng trạng thái đầy ẩn ý: “12/2/2026. Kỷ niệm của hạnh phúc, cảm ơn sự ngọt ngào đã đến với mình.” Động thái này nhanh chóng làm dấy lên nghi vấn người đẹp đang có mối quan hệ hẹn hò.

Hình ảnh Lý Nhã Kỳ cầm bó hoa cỡ lớn, viết dòng trạng thái ẩn ý gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Trước đó, Lý Nhã Kỳ thừa nhận hồi năm 2019, cô đã chia tay bạn trai gắn bó 9 năm với lý do mối tình của cô xuất hiện những "xô lệch" khi cả 2 rất ít gặp nhau bởi công việc bận rộn. Từ đó đến nay, cô chưa công khai người đàn ông nào khác.

"9 năm của một giai đoạn đủ đầy cả sức khỏe lẫn niềm tin để nắm một bàn tay nhưng bởi những sự thật rất đáng buồn lẫn đáng tiếc, đến lúc phải buông ra, trong quan niệm của Kỳ cho rằng điều đó có dễ hay không cũng thật khó để phân định. Nhưng thật tiếc đó lại là thực tế, thực tế nhỏ hơn với kì vọng, chắc chắn phải đối diện với nó và bước qua, dễ hay khó cũng chỉ cần lỏng bàn tay.

Trong một lúc tĩnh tâm, Kỳ chỉ muốn nói Kỳ và Phúc đã chia tay được một thời gian sau 9 năm. Đó đã là một quãng thời gian đủ đẹp để có thể cất vào ngăn kéo. Suy cho cùng, ai cũng chỉ muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng, đó là một bàn tay thực sự biết giữ lấy tay mình. Còn nếu không thể làm được điều đó, hãy buông nó ra, muộn cũng được còn hơn không bao giờ", Lý Nhã Kỳ tâm sự.

Hồi năm 2019, Lý Nhã Kỳ thừa nhận chia tay bạn trai gắn bó 9 năm. Rnh: FBNV

Trước đây, cô từng có một mối tình dài với một doanh nhân trẻ. Ảnh: FBNV

Hiện tại, Lý Nhã Kỳ đang dồn tâm huyết cho dự án kinh doanh mới với vai trò Chủ tịch Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại Du lịch Việt Nam do cô sáng lập. Nữ diễn viên chia sẻ, trước đó cô đã có nhiều kinh nghiệm trong việc điều hành doanh nghiệp cũng như đảm nhiệm vai trò Đại sứ Du lịch và Lãnh sự danh dự Romania. Chính nền tảng này giúp cô tự tin tận dụng các mối quan hệ trong và ngoài nước nhằm góp phần quảng bá, thúc đẩy ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.