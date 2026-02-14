Xoài Non lộ nhan sắc thật qua camera thường

Mới đây, Xoài Non và Gil Lê cùng xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim, nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Cặp đôi tiếp tục ghi điểm khi diện trang phục đồng điệu về tông màu, sánh bước bên nhau không rời nửa bước. Giữa không gian đông đúc, cả hai thoải mái trò chuyện, tương tác tự nhiên và dành cho nhau những cử chỉ thân mật.

Đáng chú ý, sau thời gian liên tục bị soi nhan sắc và vóc dáng, lần lộ diện này của Xoài Non lại nhận về nhiều phản hồi tích cực. Qua camera thường, cô trông tròn trịa hơn ghi điểm bởi thần sắc tươi tắn, rạng rỡ. Nhiều ý kiến cho rằng chính sự có da có thịt hiện tại khiến Xoài Non toát lên vẻ phúc hậu, viên mãn của một người phụ nữ đang hạnh phúc.

Ở các góc quay cận, làn da sáng mịn cùng đường nét thanh tú giúp Xoài Non tiếp tục khẳng định vị trí trong nhóm mỹ nhân gen Z nổi bật của Vbiz. Không còn những tranh cãi trái chiều như trước, lần này cô được khen ngợi vì thần thái tự tin và phong độ ổn định trước ống kính.

Cận nhan sắc của Xoài Non khi xuất hiện tại sự kiện

Xoài Non khoe khuôn mặt đầy đặn nhưng đầy "phúc khí"

Gil Lê và Xoài Non vui vẻ, thân thiện tương tác với mọi người tại sự kiện

Gil Lê và Xoài Non được khen đẹp đôi, đứng chung khung hình là "gấp đôi visual"

Xoài Non (sinh năm 2002) từng gây chú ý mạnh nhờ ngoại hình lai Tây nổi bật, gương mặt xinh xắn cùng phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Xoài Non từng góp mặt trong một số MV ca nhạc, clip quảng cáo và nhanh chóng tạo được thiện cảm với giới trẻ. Dù không theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, cô vẫn sở hữu lượng người theo dõi lớn, duy trì sức hút ổn định trên các nền tảng mạng xã hội suốt nhiều năm qua.

Thời gian gần đây, Xoài Non duy trì hoạt động trên mạng xã hội với hình ảnh nhẹ nhàng, tập trung vào công việc cá nhân và cuộc sống riêng. Cô vẫn thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường, du lịch hay tham dự sự kiện cùng Gil Lê. Xoài Non còn vướng tin đồn bị bắt gặp lên kế hoạch thực hiện IVF nhưng cô chưa lên tiếng chia sẻ.

Trước đó 1 ngày, Xoài Non cũng nhận 10 điểm khi lộ diện ở thảm đỏ phim Trấn Thành

Gil Lê và Xoài Non cứ lộ diện chung là gây sốt



