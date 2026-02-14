Không tin nổi nam diễn viên đình đám đi lấy vợ chỉ vì... 900.000 đồng

Ngày 13/2, tờ KoreaBoo đưa tin trong chương trình Special World của đài MBN, nghệ sĩ hài Kim Soo Young - gương mặt quen thuộc của show truyền hình Gag Concert - đã khiến khán giả xúc động khi chia sẻ câu chuyện tình yêu giản dị nhưng đầy ý nghĩa của anh với bà xã.

Kim Soo Young cho biết có một khoảnh khắc nhỏ trong quá khứ đã trở thành bước ngoặt khiến anh yêu vợ sâu đậm, quyết định sẽ chỉ kết hôn với cô gái này và phải thay đổi cuộc đời. Theo Kim Soo Young, cách đây rất nhiều năm, anh gặp khó khăn về tài chính, thậm chí khổ đến mức không có đủ tiền để đổ xăng. Khi ấy, bạn gái anh cũng chính là vợ hiện tại đã lặng lẽ lấy 50.000 won (900.000 đồng) trong ví, đưa cho anh và nói: "Anh à, ngày mai mua gì ngon mà ăn nhé. Làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng em mong anh ưu tiên sức khỏe. Đừng ăn uống qua loa, hãy ăn những món tốt cho cơ thể. Em chỉ mong anh biết chăm sóc bản thân". Hành động ấm áp của nửa kim khiến Kim Soo Young rơi nước mắt.

Trong lúc bế tắc nhất, Kim Soo Young đã nhận được sự hỗ trợ, quan tâm ấm áp từ nửa kia. Ảnh: Nate.

"Tôi biết mình phải làm mọi thứ để cưới bằng được bạn gái sau khi cô ấy cho tôi 900.000 đồng. Số tiền tuy không nhiều, nhưng lại là sự hỗ trợ ấm áp, kịp thời của bạn gái dành tôi vào lúc đó. Nhưng điều khiến tôi cả đời không thể quên chính là tấm lòng của cô ấy. Không chỉ âm thầm đứng sau, cô ấy còn luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi. Kể từ giây phút đó, tôi nghĩ mình phải làm việc chăm chỉ hơn, kiếm được nhiều lần 900.000 đồng ấy và khiến cô ấy hạnh phúc. Cảm xúc đó đến giờ vẫn còn nguyên trong tim tôi", nam diễn viên hài cho biết.

Câu chuyện của Kim Soo Young không chỉ là lời tâm sự của một nghệ sĩ, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự thấu hiểu, đồng hành và yêu thương trong tình yêu - hôn nhân. Giữa showbiz đầy áp lực và biến động, khoảnh khắc nhận được 900.000 đồng từ người yêu năm nào đã trở thành ngọn lửa âm thầm, tiếp thêm sức mạnh để nam diễn viên tiếp tục cố gắng trên con đường sự nghiệp và cuộc sống.

Số tiền 900.000 đồng của bạn gái khiến Kim Soo Young quyết định tiến tới hôn nhân với nửa kia, phấn đấu phát triển sự nghiệp. Ảnh: Instagram.

Kim Soo Young sinh năm 1987. Năm 2011, anh bỏ sự nghiệp vận động viên đô vật, vào showbiz làm diễn viên hài. Kim Soo Young kết hôn vào năm 2022. Bà xã anh sinh năm 1995, không hoạt động trong ngành giải trí. Hiện tại, ngoài công việc diễn xuất, Kim Soo Young còn kinh doanh đồ gia dụng để kiếm thêm thu nhập.

Nguồn: Nate



