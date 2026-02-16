Sinh năm 1987, Trương Hinh Dư từng gây chú ý trong showbiz Hoa ngữ với mác "bản sao Phạm Băng Băng". Người đẹp khởi nghiệp với vai trò người mẫu ảnh, tham gia game show rồi sau đó tiến vào địa hạt diễn xuất. Cô xuất hiện đều đặn trên màn ảnh nhỏ nhưng chủ yếu đóng vai phụ trong loạt phim cổ trang đình đám như Sư tử Hà Đông 2, Tinh trung Nhạc Phi, Phong thần bảng, Thần Điêu hiệp lữ, Thiên long bát bộ, Lộc Đỉnh ký hay Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư không được công chúng nhớ bằng chuỗi scandal đời tư mà cô vướng phải. Từ những lời đồn “ăn chơi”, hình ảnh gợi cảm gây tranh cãi cho đến các mối tình ồn ào, cái tên Trương Hinh Dư gần như gắn liền với thị phi. Một thời cô bị xem là "gái hư" của giới giải trí Hoa ngữ.

Trương Hinh Dư từng được biết đến là "bản sao của Phạm Băng Băng", mỹ nhân thị phi của Cbiz. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, nữ diễn viên Võ Mỵ Nương truyền kỳ đã tạo ra cú “plot twist” lớn nhất cuộc đời bằng chuyện chuyện tình cảm. Kể từ khi lên xe hoa với ông xã quân nhân Hà Tiệp, cô khiến khán giả đồng loạt… quay xe. Không còn hình ảnh “bom sex” thị phi ngày nào, Trương Hinh Dư của hiện tại ghi điểm bằng sự dịu dàng, kín tiếng và đời sống hôn nhân giản dị nhưng ấm áp. Cuộc sống hôn nhân của cô và Hà Tiệp khiến công chúng không khỏi ghen tị vì những khoảnh khắc đời thường dễ thương, sự gắn bó chân thành và cảm giác bình yên toát ra trong từng khung hình.

Nữ diễn viên Võ Mỵ Nương truyền kỳ tạo ra cú “plot twist” lớn nhất cuộc đời bằng chuyện chuyện tình cảm. Ảnh: Weibo.

Mối duyên của Trương Hinh Dư và Hà Tiệp bắt đầu khi họ cùng tham gia show truyền hình thực tế Kỳ Binh Thần Khuyển. Ngày đầu vào doanh trại, Trương Hinh Dư có tác phong lề mề, chậm chạp nên thường xuyên bị Hà Tiệp - sĩ quan đặc chủng kiêm giảng viên tại trường quân đội ở Nghiễm Châu (Trung Quốc) - nghiêm khắc nhắc nhở. Nữ diễn viên từng cho biết cô sợ Hà Tiệp đến mức mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Liên tục bị góp ý tác phong và đặc biệt là chuyện tóc tai quá dài không đúng quy định của quân đội, Trương Hinh Dư đã nhờ Hà Tiệp cắt phăng mái tóc dài nuôi suốt 5-6 năm, chấp nhận từ bỏ hình ảnh quen thuộc của mình. Không chỉ vậy, dù bị thương ở chân, nữ diễn viên vẫn nén đau để hoàn thành nhiệm vụ. Chính sự kiên cường và thái độ không bỏ cuộc ấy đã khiến ánh nhìn của sĩ quan Hà Tiệp với Trương Hinh Dư dần thay đổi từ nghiêm khắc thành cảm thông, rồi rung động lúc nào không hay.

Đến tháng 8/2018, Trương Hinh Dư và Hà Tiệp thông báo kết hôn sau 6 tháng hẹn hò. Theo minh tinh 8X, cô và chồng đến với nhau không hề dễ dàng. Mối quan hệ của cả hai từng bị nhà Hà Tiệp phản đối dữ dội vì họ không muốn con trai kết hôn với nghệ sĩ. Theo tờ Sina, gia đình Hà Tiệp có truyền thông 3 đời làm quân nhân. Hà Tiệp không chỉ tài giỏi, là người đàn ông có trách nhiệm mà còn sở hữu ngoại hình điển trai không kém các tài tử trong giới giải trí. Do đó, Trương Hinh Dư từng bị công chúng chê bai là không xứng với ông xã từ gia thế vì có quá khứ quá tai tiếng.

Trương Hinh Dư và Hà Tiệp bén duyên nhờ chương trình Kỳ binh thần khuyển. Họ kết hôn sau 6 tháng hẹn hò. Ảnh: Sina.

Nhưng bằng sự kiên trì và chân thành, Trương Hinh Dư đã lay chuyển được gia đình Hà Tiệp để cả hai được chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới sang trọng tại khách sạn 5 sao ở Thượng Hải (Trung Quốc). Đầu năm 2019, người đẹp Thần điêu đại hiệp sinh con gái đầu lòng.

Cưới quân nhân đồng nghĩa với việc Trương Hinh Dư phải chấp nhận những tháng ngày xa chồng vì nhiệm vụ. Sau khi kết hôn và có con, Trương Hinh Dư tạm rút khỏi showbiz, sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian chăm lo cho gia đình. Nàng "Lý Mạc Sầu" và chồng mua nhà có khu vườn rộng 1.000 m2 nằm ở ngoại ô Bắc Kinh (Trung Quốc) rồi chuyển đến đây sinh sống. Cuộc sống làm vợ quân nhân của Trương Hinh Dư từng gây ngỡ ngàng vì quá "chill" và thơ mộng.

Trong lúc chồng vắng nhà, nữ diễn viên học nấu ăn, trồng hoa, trồng rau củ, nuôi heo và chuẩn bị những điều bất ngờ nhỏ cho chồng mỗi lần Hà Tiệp trở về. Cuộc hôn nhân này đã giúp cô dần xóa nhòa hình ảnh tai tiếng trong quá khứ. Trên tạp chí Elle, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Tôi của ngày xưa thích tiệc tùng, còn bây giờ thế giới của tôi chỉ xoay quanh chồng và con gái". Không chỉ vậy. Trương Hinh Dư cũng thay đổi phong cách, lột xác hình ảnh ngoạn mục. Không còn những bộ cánh sexy, người đẹp 8X giờ đây chỉ xuất hiện với trang phục kín đáo, thanh lịch và sang trọng để giữ gìn hình ảnh, tránh ông xã gặp điều tiếng không hay.

Sau khi cưới chồng quân nhân, Trương Hinh Dư ở nhà trồng hoa, trồng rau và làm bà nội trợ. Ảnh: Sina.

Từ năm 2020, Trương Hinh Dư được ông xã tạo điều kiện cho trở lại showbiz hoạt động nghệ thuật. Kết hôn đã nhiều năm, cặp đôi vẫn ngọt ngào, sự gắn bó chân thành như phim ngôn tình giữa đời thực, khiến bao người ngưỡng mộ.

Trong đó, Hà Tiệp được xem là "ông xã quốc dân", "người chồng khiến bao người ao ước" khi vô cùng lãng mạn, tâm lý, cực kỳ yêu chiều vợ và chụp ảnh có tâm. Mỗi lần Trương Hinh Dư - Hà Tiệp du lịch cùng nhau, công chúng đều thấy Hà Tiệp lỉnh kỉnh xách đồ, tay cầm túi lớn, túi bé nhưng vẫn ngồi xuống chụp ảnh cho vợ với phương châm "Trương Hinh Dư cứ việc đẹp, mọi chuyện còn lại để chồng lo" và không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Sau khi hình ảnh hậu trường được tiết lộ, dân tình mới vỡ lẽ hóa người đứng sau những bức ảnh đẹp của Trương Hinh Dư chính là ông xã cô.

Trương Hinh Dư khiến công chúng trầm trồ vì cưới được người chồng lãng mạn, tâm lý, cực kỳ yêu chiều vợ và chụp ảnh vô cùng có tâm. Ảnh: Sina.

Hình ảnh gia đình ấm áp của Hà Tiệp và Trương Hinh Dư khiến bao người ngưỡng mộ. Từ một nữ nghệ sĩ từng ngập trong tai tiếng đời tư Trương Hinh Dư nay đã có mái ấm hạnh phúc, được dư luận yêu mến trở lại.

Nguồn: Sina, Sohu