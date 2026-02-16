Nam nghệ sĩ sở hữu 2 Việt phủ dát vàng: Hôn nhân viên mãn bên vợ đẹp và 5 con

Sở hữu 2 Việt phủ

Vượng Râu tên thật là Nguyễn Công Vượng, sinh năm 1980 ở Nam Định. Anh tốt nghiệp chuyên ngành kịch hát, đạo diễn của Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và nổi tiếng ở mảng diễn hài qua các tác phẩm: Cười cái sự đời, Thầy ra phố, Bắc Nam cùng cười.

Năm 2019, nghệ sĩ nhận bằng kỷ lục người cùng lúc viết kịch bản, đóng và đạo diễn nhiều chương trình nhất Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp, Vượng Râu còn được công chúng chú ý về đời tư khi sở hữu những tài sản không chỉ giá trị mà còn đặc biệt cùng cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp và 5 con.

Trong khối tài sản của anh, đáng chú ý nhất là 2 biệt phủ đậm chất văn hóa truyền thống của miền Bắc. Công trình Việt phủ ở quê Nam Định được nam nghệ sĩ mời các nghệ nhân từ khắp nơi như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Nam Định đến để xây dựng trong 3 năm mới hoàn thành.

Vượng Râu.

Phần gỗ được chạm khắc tỉ mỉ và phải làm trong 2 năm. Sau khi làm xong phần gỗ, Vượng Râu đã mất 11 tháng để dựng và hoàn thiện.

Vượng Râu cho biết, Phủ thờ này là nơi thờ Phật, Thành Hoàng làng và gia tiên. Bên cạnh có dãy nhà sinh hoạt chung dành cho con cháu mỗi dịp lễ lạt về để nghỉ ngơi.

Theo nam nghệ sĩ, công trình là tâm huyết của vợ chồng anh. Vượng Râu cho biết, phần nội thất được dát vàng nên tạo nên sự sang trọng cho Phủ thờ. Những bộ cánh cửa được đục nguyên khối dày 12 cm, rộng 70cm bền bỉ, anh muốn lưu lại cho đời sau.

Báo Vietnamnet đưa tin, ngôi phủ này được đặt tên là Nguyễn Công Việt Phủ và là ngôi phủ thứ 2 do vợ chồng Vượng Râu xây dựng. Trước đó, nam nghệ sĩ còn xây một phủ thờ khác ở Thạch Thất, Hà Nội, được thiết kế đậm chất Bắc Bộ.

Việt phủ ở Thạch Thất tên Thiên trường Vọng phủ được nghệ sĩ hài Vượng râu xây dựng trên khu đất rộng 1.000m2. Với mong muốn gìn giữ bản sắc dân tộc và có nơi thờ tự, Vượng Râu cất nhà trên mảnh đất rộng cách xa nội thành và sử dụng lối kiến trúc cổ độc đáo.

Được biết, nghệ sĩ Vượng Râu đã mua mảnh đất này được hơn 10 năm, năm 2012 anh mới tính đến chuyện xây nhà, làm phủ thờ.

Việt phủ của Vượng Râu ở Thạch Thất.

Và ở Nam Định.

Vượng Râu cho biết khi mua đất xong, anh mới được các cụ trong làng cho biết, đất này xưa kia là đất cổ tự, thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh. Do vậy anh đã xác định sẽ xây Phủ thờ chứ không làm đất ở. “Coi như cũng là có duyên nợ với ngôi chùa cổ xưa kia”, nam nghệ sĩ nói trên tờ Gia đình xã hội.

Toàn bộ công trình được làm bằng gỗ, trong đó có những loại gỗ quý như gỗ lim, cẩm lai và sến. Riêng chiếc sập phía trước gian thờ được làm bằng gỗ mít rừng có giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Mục đích là hàng năm vào dịp giỗ tổ ngành sân khấu, khu phủ sẽ là địa chỉ quen thuộc để anh chị em nghệ sĩ đất Bắc có nơi dâng hương, tề tựu tri ân tổ nghiệp.

Nghệ sĩ hài chia sẻ, những lúc rảnh rỗi không phải đi diễn hay dịp cuối tuần, anh thường đưa gia đình về đây nghỉ ngơi. Trong ngày mồng 1 âm lịch hoặc ngày rằm, nam nghệ sĩ thường từ chối nhận show để trở về với ngôi nhà lo việc thờ cúng tổ tiên.

Cơ ngơi của nam nghệ sĩ nhìn từ bên ngoài.

Hôn nhân viên mãn bên vợ giỏi giang và 5 đứa con

Về hôn nhân, Vượng Râu đang có cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp và 5 con. Gia đình anh lúc nào c ũng rộn rã tiếng cười. Dù giàu có nhưng Vượng Râu luôn chủ trương cả nhà ăn mặc, sinh hoạt giản dị.

Mỗi sáng, Vượng Râu và bà xã chở con đi học ở 3 địa điểm. Chiều về, họ lại tất bật đón từng cháu về nhà ăn uống, đi học thêm.

Vợ chồng anh thống nhất không giáo dục bằng đòn roi, chỉ giảng giải khi cần thiết. Nam nghệ sĩ tự hào vì 3 con gái lớn đều ngoan, hiểu chuyện.

Vợ chồng Vượng Râu hòa hợp trong công việc lẫn cuộc sống. Năm 2010, họ kết hôn sau một thời gian ngắn tìm hiểu. Bà xã anh, Thu Hiền, kém nghệ sĩ năm tuổi, học ngành tài chính. Dù khác nghề, chị trân trọng, đồng cảm công việc của chồng.

Hai người ít tranh luận, luôn nhún nhường, nhìn người kia để sống. Cả hai quy định: Khi giận nhau, không được bỏ ăn cơm, bỏ ra khỏi nhà. Sau một ngày, Vượng Râu luôn là người làm lành trước. Họ không ghen tuông vì tin tưởng bạn đời.

Vượng Râu và vợ con.

Có vợ, anh cảm nhận bản thân bớt bốc đồng, chín chắn và có trách nhiệm hơn, nhất là sau khi bà xã cùng quản lý công ty giải trí. Đến nay, chị là giám đốc sản xuất, đứng sau nhiều liveshow, chương trình của anh. Theo nghệ sĩ, anh và vợ ăn ý còn nhờ sự tôn trọng. Bà xã quản lý công ty của gia đình, nhưng không can thiệp công việc chuyên môn của chồng.

Báo Vnexpress trích lời Vượng Râu chia sẻ: "Tôi không được trả lương, có khi còn phải lấy tiền đi diễn ở nơi khác bù vào Thỉnh thoảng, tôi cũng làm nũng, than với vợ rằng mệt, stress vì quá nhiều việc. Thấy vậy, bà xã rủ tôi đi uống bia để xoa dịu. Sau cuộc nhậu, tôi thấy thoải mái, lao vào làm".