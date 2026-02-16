Minh tinh tuổi Ngựa "50 năm có một" được mai mối cho tỷ phú, giờ ở biệt phủ 5.500m2, có cả máy bay riêng

Sinh năm 1954, Lâm Thanh Hà là đại mỹ nhân tuổi Ngựa nổi tiếng hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Vào những năm 1980-1990, bà được ngợi ca là vẻ đẹp chuẩn mực của phụ nữ châu Á, "mỹ nhân 50 năm có một" của Cbiz. Không chỉ có sự nghiệp thành công rực rỡ, nhan sắc trời phú đáng ngưỡng mộ, Lâm Thành Hà còn có cuộc sống xa hoa, sang chảnh tựa vua chúa sau khi kết hôn với tỷ phú Hình Lý Nguyên.

"Nhan sắc 50 năm có một" khiến cả châu Á phải nín thở

Theo tờ Sina, Lâm Thanh Hà bước vào đời không phải bằng con đường học vấn rực rỡ. Năm 1972, bà thi trượt đại học. Nhưng định mệnh lập tức rẽ lối, một đạo diễn đang săn tìm gương mặt mới cho ngành giải trí Đài Loan (Trung Quốc) đã “trúng tiếng sét” trước nhan sắc của cô gái trẻ Lâm Thanh Hà. Ít lâu sau, Lâm Thanh Hà trở thành nữ chính trong bộ phim Ngoài cửa sổ do "nữ sĩ" Quỳnh Dao thực hiện. Và từ khoảnh khắc đó, một huyền thoại của Cbiz dần lộ diện.

Thập niên 1970, Lâm Thanh Hà trở thành ngọc nữ quốc dân, người tình trong mộng của mọi chàng thanh niên. Nữ diễn viên cũng là một mảnh ghép trong “Song Tần Nhị Lâm” (cách gọi của báo chí và khán giả khi ghép tên bốn nữ nghệ sĩ hàng đầu xứ Đài) - cùng Tần Hán, Tần Tường Lâm và Lâm Phụng Kiều.

Nhan sắc vạn người mê của Lâm Thanh Hà thời trẻ. Ảnh: Xiaohongshu.

Thập niên 1980, Lâm Thanh Hà sang Hong Kong (Trung Quốc) phát triển sự nghiệp. Chính quyết định đến nơi đất khách này đã mở ra thời kỳ đỉnh cao nhất trong chặng đường diễn xuất của Lâm Thanh Hà. Từ Tiếu ngạo giang hồ, Tuyệt đại song kiêu, Lộc đỉnh ký đến Đông tà tây độc… mỗi vai diễn của ngọc nữ xứ Đài đều để lại dư âm, gây tiếng vang lớn. Sự nghiệp diễn xuất vàng son của Lâm Thanh Hà ghi dấu bằng 4 đề cử giải Kim Tượng và 3 đề cử giải Kim Mã.

Bà được xem là "kỳ nữ" của Hoa ngữ nhờ tài năng và nhan sắc. Lâm Thanh Hà là biểu tượng nhan sắc châu Á thập niên 1980-1990. Minh tinh cùng Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân tạo thành "tứ đại mỹ nhân". Thời son trẻ, Lâm Thanh Hà sở hữu đôi mắt to sáng, hàng mày rậm đầy khí chất, ngũ quan hài hòa đến mức không có mỹ từ nào có thể diễn tả.

"Ông trùm tiểu thuyết kiếm hiệp" Kim Dung từng thốt lên trên tờ Apple Daily rằng: "Lâm Thanh Hà đẹp, không ai sánh được". Đạo diễn Từ Khắc xuýt xoa: "Mỹ nữ 50 năm mới có một, chính là cô ấy - Lâm Thanh Hà". Tài tử Trương Quốc Vinh khẳng định: "Minh tinh thuần khiết tự nhiên, không dao kéo cả showbiz chỉ có Lâm Thanh Hà". Trong khi "vua hài" Châu Tinh Trì ca ngợi Lâm Thanh Hà có nhan sắc "vạn người mê", mỹ nhân khiến cả thời đại phải nín thở ngước nhìn.

Bà được ca ngợi là "mỹ nữ 50 năm mới có một" ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu.

Cuộc sống như "bà hoàng" sau khi cưới tỷ phú

Lâm Thanh Hà từng có mối tình tay 3 gây tranh cãi, mang tiếng tiếng giật chồng suốt 20 năm khi bất chấp qua lại với nam diễn viên nổi tiếng Tần Hán - người đã có gia đình và Tần Tường Lâm - người có hôn thê là đả nữ Tiêu Phương Phương. Sau khi bước ra khỏi mối quan hệ lằng nhằng với Tần Tường Lâm và Tiêu Phương Phương, năm 1994, Lâm Thanh Hà được bạn bè mai mối cho tỷ phú Hình Lý Nguyên. Sau 6 tháng hẹn hò, cả hai quyết định đi tới hôn nhân.

Tỷ phú Hình Lý Nguyên giữ vị trí chủ tịch Esprit Holdings Limited, tập đoàn thời trang - mỹ phẩm đình đám, nên độ giàu thì khỏi bàn. Sau khi kết hôn với đại gia, Lâm Thanh Hà từ một diễn viên hàng đầu đã trở thành phu nhân hào môn với cuộc sống giàu sang, được chồng tặng nhiều bất động sản đắt đỏ, xe hơi hạng sang, kim cương và tranh nghệ thuật quý hiếm.

Lâm Thanh Hà có cuộc sống hạnh phúc bên đại gia Hình Lý Nguyên. Ảnh: Sina.

Không chỉ vậy, khối tài sản ròng của vợ chồng Lâm Thanh Hà còn khiến dân tình choáng váng. Theo Forbes năm 2022, cặp đôi sở hữu khối tài sản 2,1 tỷ USD (54,6 nghìn tỷ đồng), là 1 trong 50 người giàu nhất Hong Kong, đủ hiểu vì sao gia đình minh tinh có lối sống xa hoa bậc nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc).

Gia đình Lâm Thành Hà hiện ở trong dinh thự có giá trị lên tới hơn 1,1 tỷ HKD (4.100 tỷ đồng), được mệnh danh là "hoàng cung xứ Hương Cảng". Biệt phủ được thiết kế như một khu nghỉ dưỡng riêng tư với nhiều tiện ích xa hoa như bể bơi, sân tennis, rạp chiếu phim, thư viện, phòng tranh và nông trại rau hữu cơ. Mỗi tháng gia đình Lâm Thanh Hà chi khoảng 11.000 USD (hơn 285 triệu đồng) chỉ để trả lương cho người giúp việc và đội ngũ bảo vệ riêng.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên còn cho biết mỗi bữa ăn gia đình của nhà cô phải có ít nhất 8 món, sử dụng những nguyên liệu tinh túy nhất và chi phí nguyên liệu bao nhiêu “không thành vấn đề”. Thậm chí, minh tinh Tiếu ngạo giang hồ còn thuê đầu bếp Simon với hơn 40 năm kinh nghiệm và một đội ngũ chuyên làm vườn để trồng rau hữu cơ phục vụ bữa ăn hàng ngày của gia đình.

Theo đầu bếp Simon, Lâm Thanh Hà có yêu cầu rất khắt khe. Bà chỉ ăn phần chồi non ở giữa của rau nên để xào được 1 đĩa rau xanh nho nhỏ, Simon phải hao phí tới gần chục cân rau xanh. Còn về thịt, trên bàn ăn của nữ diễn viên chỉ lấy khoảng 200 gram phần thịt tốt nhất của động vật, những bộ phận còn lại bà quyết không chạm đũa. Do đó, chi phí cho mỗi bữa ăn ở nhà Lâm Thanh Hà có thể lên tới 10.000 HKD (khoảng 33 triệu đồng), và tổng chi phí thực phẩm hàng tháng hơn 650.000 HKD (khoảng 2,1 tỷ đồng), trong khi lượng nguyên liệu bị bỏ đi rất lớn.

Gia đình Lâm Thành Hà hiện ở trong dinh thự có giá trị lên tới hơn 1,1 tỷ HKD (4.100 tỷ đồng), được mệnh danh là "hoàng cung xứ Hương Cảng". Ảnh: Sina.

Đỉnh cao hào môn là việc vợ chồng Lâm Thanh Hà sở hữu máy bay riêng của Bombardier, dòng Challenger, với mức giá dao động từ 9-50 triệu USD (233-1.200 tỷ đồng). Tỷ phú Hình Lý Nguyên tậu máy bay riêng này để tặng vợ vì Lâm Thanh Hà nói thích và muốn thoải mái di chuyển khắp nơi mà không cần chờ đợi hay chen chúc. Nghe thôi đã thấy mùi “giàu không lối thoát” của gia đình "mỹ nhân 50 năm có một". Chính vì vậy, Lâm Thanh Hà được xem là minh tinh tuổi Ngựa có số hưởng nhất showbiz Hoa ngữ.

Nguồn: Sina, Sohu

