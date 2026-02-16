Lê Hạ Anh: "Tôi không quá áp lực khi được so sánh với 2 chị Hà Tăng và Lan Ngọc"

Hơn 10 năm bước đi chậm rãi trong nghề, Lê Hạ Anh chưa từng là cái tên ồn ào nhất trên mặt báo, cũng không phải gương mặt bứt phá theo cách "một đêm thành sao". Nhưng rồi Mưa Đỏ đến - như một điểm hẹn đúng thời điểm, nơi mọi nỗ lực âm thầm suốt một thập kỷ bỗng hội tụ lại trong một vai diễn đủ sâu để khán giả nhớ tên cô rõ hơn, lâu hơn.

Ở thời điểm được ví như ngọc nữ mới của màn ảnh, được so sánh với những cái tên như Hà Tăng hay Lan Ngọc, Hạ Anh không cảm thấy áp lực. Cô đón nhận bằng sự biết ơn, bằng tâm thế của một người hiểu rằng hào quang hôm nay được đổi bằng rất nhiều năm kiên nhẫn. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Hạ Anh không nói quá nhiều về thành công. Thay vào đó, cô nói về những lần tự chất vấn về hành trình của mình và rồi tự học cách chấp nhận nhịp đi của riêng mình.

Giữa một showbiz luôn vận hành với tốc độ chóng mặt, Lê Hạ Anh chọn cách đi chậm mà chắc. Và có lẽ chính sự bền bỉ ấy mới là điều khiến "đóa hoa" của cô nở đúng lúc.

Lê Hạ Anh biết ơn vì sau 10 năm bền bỉ đã được khán giả ghi nhận

Nhìn lại một năm vừa qua của Hạ Anh, bạn sẽ diễn tả nó bằng từ gì?

Nếu để chọn một từ để diễn tả một năm qua thì tôi chọn "Hạnh Phúc". Hành trình làm nghề của Hạ Anh không hề ngắn. Nếu theo dõi đủ lâu, mọi người sẽ biết tôi đã đi qua hơn 10 năm học hỏi và rèn luyện trước khi có cơ hội xuất hiện trong Mưa Đỏ. Không có điều gì là tự nhiên đến cả, mỗi vai diễn đều là kết quả của một quá trình chuẩn bị rất dài và nghiêm túc. Năm vừa qua thực sự là một năm rất hạnh phúc với Hạ Anh, tôi cảm thấy mình hành trình vừa qua như đi gieo mầm và thời điểm này đoá hoa đó đã nở đúng lúc.

Ban đầu khi tham gia Mưa Đỏ, Hạ Anh có hình dung sẽ được khán giả đón nhận nhiều đến vậy?

Khi nhận lời tham gia Mưa Đỏ, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình thực sự yêu thích kịch bản và thông điệp của bộ phim. Đây là một vai diễn rất đặc biệt, và tôi hiểu rằng không phải lúc nào trong sự nghiệp cũng có cơ hội chạm tay một nhân vật như vậy lần thứ hai, nên tôi muốn nắm lấy nó bằng tất cả sự nghiêm túc và quyết tâm của mình. Thời điểm đó, tôi không nghĩ Mưa Đỏ sẽ bùng nổ hay nhận nhiều tình cảm đến vậy. Nhưng khi đón nhận sự yêu mến từ khán giả, tôi cảm thấy mình thực sự may mắn và biết ơn.

Khi mọi thứ cùng lúc đến, từ vai diễn nổi bật, truyền thông chú ý, khán giả nhớ tên, Hạ Anh có áp lực không? Và bạn có phải e dè hay cẩn thận nhiều hơn trước đây?

Ở ngoài đời, tôi là người hướng nội. Nếu không đi làm, tôi thường ở nhà, xem phim, dành thời gian cho bản thân và gia đình. Cuộc sống của tôi khá đơn giản và lặp lại theo một nhịp quen thuộc. Có lẽ vì vậy mà trước đây mọi người ít thấy tôi chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân. Khi được biết đến và yêu quý nhiều hơn, tôi hiểu rằng từng hành động của mình cũng sẽ được chú ý hơn. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn chọn giữ nhịp sống quen thuộc ấy, bởi điều quan trọng nhất với Hạ Anh là được sống hạnh phúc và đúng với mình.

Tôi cũng ý thức rõ rằng khi đã trở thành diễn viên, mình cần cẩn trọng trong mọi điều, vì có những khán giả yêu thương và dõi theo. Hạ Anh hy vọng những gì mình thể hiện, cả trong công việc lẫn đời sống, đều có thể mang đến năng lượng tích cực cho mọi người.

Sự hướng nội đó từng khiến cho Hạ Anh gặp những khó khăn gì trong nghề?

Nhiều người từng hỏi tôi rằng một người hướng nội thì làm sao có thể trở thành diễn viên, làm sao hòa nhập được với môi trường showbiz. Nhưng với tôi, việc được làm diễn viên lại là một may mắn rất lớn. Khi hóa thân vào nhân vật, tôi không còn là cô gái hướng nội ngoài đời nữa. Tôi được sống nhiều cuộc đời khác nhau, trải nghiệm những cảm xúc khác nhau và thỏa sức sáng tạo trong thế giới của nhân vật.

Tôi từng lo rằng nếu mình quá hướng nội thì sẽ tự giới hạn bản thân trong các mối quan hệ xung quanh, bởi ở bất kỳ ngành nghề nào, sự kết nối cũng rất quan trọng. Có thời điểm tôi tự hỏi liệu mình có nên cởi mở hơn, nên bớt khép kín lại để dễ hòa nhập và mở rộng cơ hội cho mình. Và gần đây, tôi nghĩ mình đã thay đổi phần nào. Hạ Anh chủ động giao tiếp nhiều hơn, cởi mở hơn với mọi người xung quanh.

Hạ Anh có sự nghiệp diễn xuất hơn chục năm nhưng phải đến Mưa Đỏ thì mới thật sự bứt phá. Bạn thấy thế nào về nhận xét này?

Tôi nghĩ nhận xét đó đúng. Con đường tôi đi có thể chậm hơn nhiều người khác, nhưng tôi chọn bước từng bước một. Từ những ngày đầu với sitcom Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé cho đến hiện tại, mỗi năm tôi đều cố gắng xuất hiện trong các vai diễn mới và nỗ lực hết mình với từng nhân vật. Tôi hiểu rằng qua mỗi tác phẩm, mình sẽ tiến gần hơn đến khán giả và có thêm cơ hội được yêu thương.

Đến Mưa Đỏ, tôi cảm thấy như cả quá trình học hỏi, chờ đợi và rèn luyện suốt nhiều năm đã hội tụ lại trong một thời điểm. Tôi được thăng hoa cùng vai diễn, được khán giả nhận diện nhiều hơn và đón nhận nhiều tình cảm hơn. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ và vẫn còn lâng lâng khi nghĩ về khoảnh khắc ấy.

Hạ Anh từng chia sẻ xem vai diễn ở Mưa Đỏ là "Nếu không giành lấy cơ hội này thì sẽ không còn lần nào". Nếu không được chọn thì Hạ Anh tính toán ra sao? Chẳng lẽ từ bỏ?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại hay từ bỏ. Được diễn xuất và trở thành diễn viên là một may mắn rất lớn của cuộc đời, là điều vô cùng quý giá. Vì vậy trong suy nghĩ của tôi, chưa từng tồn tại lựa chọn bỏ cuộc.

Ở thời điểm casting vai O Hồng, tôi hiểu đó là một cơ hội rất hiếm. Những cơ hội như vậy không phải lúc nào cũng đến lần thứ hai. Khi cánh cửa mở ra, mình không thể nói sẽ chờ dịp khác, bởi có những thời điểm nếu không nắm lấy ngay thì sẽ không còn nữa. Chính suy nghĩ đó thôi thúc tôi phải làm hết sức, phải cố gắng đến cùng để có được vai diễn này.

Sau một hành trình rất dài mới đi được đến hôm nay, tôi càng chắc chắn rằng trong mình không có hai chữ "từ bỏ". Điều duy nhất tôi nghĩ đến chỉ là cố gắng và cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.

Vậy nếu trường hợp Hạ Anh không đậu được vai O Hồng thì định hướng của bạn sẽ thay đổi như thế nào?

Mỗi năm Hạ Anh vẫn tham gia nhiều dự án truyền hình, nhận được sự yêu mến của khán giả và những phản hồi tích cực về rating. Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục với nhịp làm việc đó, bởi điều khiến tôi có thêm động lực chính là những lời nhắn từ khán giả, rằng họ muốn thấy Hạ Anh xuất hiện nhiều hơn, đa dạng hơn trên màn ảnh. Khi nghe những chia sẻ như vậy, tôi hiểu mình không thể đứng yên mà phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Quay trở lại một chút, khởi đầu của Hạ Anh nó là một cuộc thi Ngôi Sao Thời Trang. Sau cuộc thi đó, bạn không chọn người mẫu, ca sĩ mà lại là đi theo con đường diễn xuất?

Chia sẻ thật là tôi từng có một khoảng thời gian được training để làm ca sĩ. Tôi tập hát, tập nhảy và được đào tạo khá bài bản. Ngay cả bộ phim đầu tiên tôi casting là Tiệm Bánh Hoàng Tử Bé cũng có yếu tố âm nhạc trong đó. Nhưng tôi nghĩ cuối cùng, mình lại đủ duyên với diễn xuất. Tất cả chỉ vì chữ duyên thôi.

Tâm thế của ba mẹ như thế nào khi biết Hạ Anh muốn làm diễn viên, vì có lẽ bậc phụ huynh, chắc hẳn sẽ có không ít lo lắng khi nghe đến showbiz?

Tôi còn nhớ, khi tham gia cuộc thi Ngôi Sao Thời Trang, tôi đi thi với tâm thế cho biết và lén gia đình. Tôi thậm chí còn không biết trang điểm hay ăn mặc sao cho đúng. Tôi tự mua mỹ phẩm ở siêu thị, tự lọ mọ trang điểm đến mức gương mặt trắng bệch. Tôi thấy mình quá non nớt, nhưng sau này mọi người kể lại rằng tôi vào được vòng trong vì… không có chân mày, nhìn khá lạ và khác biệt. Phải cảm ơn điều này vì nó đã mở ra cho tôi rất nhiều cơ hội trong nghề.

Đến khi vào được chung kết tôi mới mời mẹ đến xem. Khi đứng trên sân khấu, tôi hát, nhảy và hòa vào không khí một cách rất tự nhiên và may mắn được giải. Sau đó tôi được chụp ảnh báo, quảng cáo và những thứ đó với một cô bé cấp 3 như một giấc mơ. Chính vì giấc mơ ấy quá đẹp nên tôi từng băn khoăn liệu mình có nên theo đuổi không. Là một người hướng nội, bỗng nhiên được bước vào một thế giới rực rỡ như vậy, tôi thật sự đã có lúc chùn bước. Nhưng bạn hiểu không, khi đam mê quá lớn thì không điều gì có thể ngăn được bạn.

Sau dự án Tiệm Bánh Hoàng Từ Bé, tôi đã nói chuyện rất thẳng thắn với mẹ rằng mình sẽ theo nghề. Nhưng để gia đình yên tâm, tôi hứa với mẹ sẽ hoàn thành việc học ngành ngân hàng, rồi mới tính đến chuyện diễn xuất. Khi nghe tôi nói vậy, gia đình hiểu rằng Hạ Anh nghiêm túc với lựa chọn này. Và khi đã chia sẻ một điều quan trọng như thế, nghĩa là tôi sẵn sàng nỗ lực vì nó. Từ đó, cả nhà luôn ủng hộ và hỗ trợ tôi hết mình. Với tôi, sự hậu thuẫn và tình yêu thương từ gia đình chính là điểm tựa vững vàng nhất để bắt đầu và đi tiếp trên con đường sự nghiệp.

Với một cô gái 17-18 tuổi, còn quá trẻ và bước chân vào showbiz, Hạ Anh có lo lắng cho chính bản thân mình, đặc biệt là nghe nhiều người luôn rôm rả về cạm bẫy trong nghề?

Khi mới bước chân vào showbiz, tôi cũng nghe nhiều câu chuyện về những cạm bẫy và rủi ro trong nghề. Nhưng ngay từ đầu, tôi đã rất rõ ràng với lựa chọn của mình. Gia đình hiểu tôi yêu công việc này đến mức nào nên luôn đồng hành và định hướng từng bước. Mẹ gần như luôn ở bên cạnh, hỗ trợ và nhắc nhở tôi giữ sự tỉnh táo. Chính sự hậu thuẫn đó khiến tôi cảm thấy mình đi đúng đường và khó có thể chệch hướng.

Về phía bản thân, tôi cũng biết rõ mình muốn gì. Tôi yêu diễn xuất và đặt toàn bộ tâm sức vào mục tiêu đó. Tôi chọn tập trung học hỏi, rèn luyện mỗi ngày thay vì để bản thân bị xao nhãng bởi những điều khác. Khi đã xác định con đường, tôi chỉ muốn đi đến cùng với nó.

Hạ Anh còn nhớ cảm giác lần đầu đứng trước ống kính không?

Tôi còn nhớ khi đó tôi nhận một vai tình cảm. Đạo diễn hỏi tôi: “Con có biết yêu là gì không?”, tự nhiên nghe câu đó là tôi bật khóc luôn. Tôi quá áp lực vì lo mình đã làm không tới nên chú mới hỏi như vậy. Nhưng sau đó chú đến và nói rằng chỉ muốn trêu để tôi bớt căng thẳng thôi.

Sau dự án đó, tôi nhận ra mình may mắn thế nào khi mỗi bộ phim giống như một lớp học mới. Từ đạo diễn đến các cô chú anh chị bạn diễn, ai cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chỉ cho tôi những điều không thể học ở trường lớp. Tôi luôn trân trọng những điều được truyền lại, vì đó là cả quá trình làm nghề của họ.

Dần dần tôi hiểu câu hỏi năm xưa có ý nghĩa gì. Là diễn viên, mình phải thật sự hiểu điều mình đang thể hiện. Nếu bản thân còn mơ hồ, thì nhân vật cũng sẽ mơ hồ. Qua từng vai diễn, tôi học được cách lắng nghe cảm xúc của chính mình và trưởng thành hơn.

Từ diễn viên tay ngang, và giờ lại được nhắc đến như một gương mặt "ngọc nữ màn ảnh", thậm chí có những so sánh với Hà Tăng hay Lan Ngọc. Những so sánh đó khiến bạn tự hào hay dè chừng?

Tôi nghĩ được so sánh với chị Tăng Thanh Hà hay chị Lan Ngọc là một điều biết ơn và hạnh phúc hơn là áp lực, bởi hai chị đều là những hình mẫu mà tôi có thể học hỏi rất nhiều, từ diễn xuất đến cách xây dựng hình ảnh trong lòng khán giả.

Được đặt cạnh những cái tên như vậy là một sự ghi nhận, nhưng đồng thời cũng là lời nhắc nhở để tôi cố gắng hơn. Tôi hiểu rằng để chạm tới hình ảnh một diễn viên được yêu thương lâu dài, mình phải không ngừng trau dồi và hoàn thiện bản thân. Tôi xem đó là động lực để học hỏi nhiều hơn mỗi ngày và bước tiếp một cách nghiêm túc trên con đường mình đã chọn.

Người ta thường chỉ nói về hào quang, nhưng ít ai nhắc đến những cú ngã. Trong sự nghiệp của Lê Hạ Anh, cú ngã nào khiến bạn thay đổi nhiều nhất, không chỉ về nghề mà cả cách sống?

Tôi nghĩ mình thuộc kiểu người đi chậm mà chắc. Hơn 10 năm làm nghề, Hạ Anh không có một cú bứt phá đột ngột nào, mà đi qua từng vai diễn, từng cơ hội nhỏ để tích lũy. Việc được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn ở hiện tại không phải điều đến trong một sớm một chiều, mà là kết quả của cả một quá trình dài.

Nếu nói về "cú ngã" khiến tôi thay đổi, có lẽ đó không phải một biến cố cụ thể, mà là những giai đoạn tôi tự so sánh mình với người khác. Tôi từng tự hỏi vì sao người này đã chạm cột mốc đó, còn mình thì chưa. Nhưng rồi tôi nhận ra mỗi người có một nhịp đi riêng. Nếu cứ nhìn vào hành trình của người khác, mình chỉ tự tạo áp lực và vô tình biến con đường của mình thành một ngọn núi quá lớn.

Khi chấp nhận đi chậm theo cách của mình, tôi thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Va vấp chắc chắn là có, nhưng mỗi lần như vậy tôi lại rút ra được một bài học. Hạ Anh tin rằng ai cũng sẽ đến thời điểm chín muồi của riêng mình. Khi đủ trải nghiệm, đủ trưởng thành và đủ vững vàng, mình sẽ tự nhiên bứt phá mà không cần phải ép bản thân chạy nhanh hơn khả năng của mình.

Có giai đoạn nào bạn thấy con đường mình đi chậm, không bùng nổ, không ồn ào, và tự hỏi liệu mình đang đi đúng hướng hay chỉ đang đứng yên một cách an toàn?

Có thể nhiều người sẽ nói Hạ Anh là một cô gái không thích mạo hiểm. Và đúng là tôi vốn thiên về sự an toàn. Đã có lúc tôi tự hỏi mình có đang quá an toàn không, có nên bước ra khỏi vùng quen thuộc để thử thách bản thân nhiều hơn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, nếu mạo hiểm vượt quá khả năng kiểm soát ở thời điểm đó, liệu mình có sẵn sàng đối diện với những hệ quả đi kèm hay chưa.

Theo thời gian, khi trưởng thành hơn và hiểu rõ bản thân hơn, tôi nhận ra mạo hiểm không có nghĩa là liều lĩnh. Hạ Anh tin rằng chỉ khi mình đủ vững vàng thì mới nên bước ra khỏi vùng an toàn. Và ở hiện tại, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng thử sức nhiều hơn, nhưng là theo cách có tính toán và chủ động, để giảm bớt rủi ro mà vẫn có thể tiến xa hơn trên con đường mình chọn.

Khi nhìn thấy những người cùng lứa với mình bứt tốc, đạt được những cột mốc lớn sớm hơn, Hạ Anh có từng cảm thấy áp lực và muốn mình phải nhanh hơn, làm nhiều hơn hay mạo hiểm hơn không?

Có chứ. Đã có một khoảng thời gian tôi thật sự áp lực khi nhìn mọi người xung quanh đi quá nhanh, có những người xuất phát cùng thời điểm với mình nhưng đã ở một vị trí khác. Tôi cũng từng tự hỏi liệu mình có nên thay đổi nhịp độ, có nên thúc ép bản thân mạnh hơn để theo kịp hay không. Nhưng rồi tôi nhận ra mình là Hạ Anh, và tôi hiểu rõ khả năng cũng như cách làm nghề của mình. Tôi không thể vì áp lực mà biến mình thành một người khác.

Nhưng 10 năm chờ đợi cho một cột mốc của riêng mình, có bao giờ Hạ Anh thấy quãng đường đó quá dài không?

Ngược lại, tôi cảm thấy tự hào. Vì đến thời điểm hiện tại, khi nhận được nhiều sự chú ý, những giải thưởng và sự công nhận từ khán giả, tôi hiểu rằng tất cả đều đến từ một hành trình rất dài và bền bỉ.

10 năm đó không phải là chờ đợi trong vô định, mà là khoảng thời gian để rèn luyện và tích lũy. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại. Đi chậm cũng được, đi nhanh cũng được, miễn là mình vẫn tiến về phía trước và không bỏ cuộc.

Sau Mưa Đỏ thì Hạ Anh sẽ có những cái tệp fan nó trẻ hơn và chính nghệ sĩ cũng phải có thay đổi để kịp thích nghi mindset của khán giả trẻ. Chắc ban đầu bạn cũng hơi bỡ ngỡ nhỉ?

Ban đầu tôi khá bỡ ngỡ, nhưng sau đó là cảm giác vui và hạnh phúc thật sự. Tôi nhận ra khán giả của mình không còn gói gọn trong một nhóm tuổi nhất định nữa, mà đã mở rộng ra nhiều thế hệ. Điều đó khiến Hạ Anh rất trân trọng, vì mỗi nhóm khán giả lại mang đến một nguồn năng lượng và sự đồng hành khác nhau. Sau cảm giác bỡ ngỡ ấy, tôi tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn. Khi được nhiều lứa tuổi yêu thương, trách nhiệm của Hạ Anh cũng lớn hơn.

Nhưng có lo lắng khi không chỉ công việc mà đời tư của Hạ Anh cũng sẽ được quan tâm, săm soi nhiều hơn và lúc nào hành động của bạn cũng được đặt dưới "kính hiển vi"?

Có chứ, đôi khi tôi cũng lo lắng và tự hỏi không biết khán giả sẽ quan tâm và chú ý đến mình đến mức nào. Nhưng khi đã lựa chọn trở thành diễn viên, tôi hiểu việc được yêu thương và theo dõi là điều tất yếu đi kèm với nghề.

Điều khiến tôi vui là dù nhận được nhiều sự quan tâm hơn, nhịp sống của Hạ Anh vẫn không thay đổi quá nhiều. Tôi vẫn là mình, vẫn tận hưởng cuộc sống theo cách quen thuộc. Chỉ khác là bây giờ tôi có thêm cơ hội xuất hiện ở những sự kiện lớn, được gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người hơn.

Có sợ bản thân rơi vào hiểu lầm nào khó giải thích và người khác nghĩ không tốt về mình?

À có một sự thật, đó là gương mặt tôi luôn trông khá căng thẳng nhưng trong lòng thì không như vậy. Khi đến không gian lạ, trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ là phải bắt chuyện ra sao, có ai quen biết mình không,... và những bối rối đó vô tình khiến biểu cảm trở nên nghiêm hơn bình thường. Sau này, khi nhận ra mình được chú ý nhiều hơn, tôi học cách thả lỏng và mỉm cười nhiều hơn. Nên đôi khi thấy Hạ Anh cọc trên thảm đỏ thì mong mọi người bỏ qua, hiểu lầm hiểu lầm thôi.

Còn trên mạng xã hội, tôi luôn muốn trang cá nhân của mình là nơi mang lại năng lượng tích cực. Những lúc trầm xuống, tôi thường giữ lại cho riêng mình thay vì chia sẻ quá nhiều. Tôi biết khi mình buồn hay vui, khán giả cũng sẽ quan tâm, thậm chí lo lắng. Vì vậy, Hạ Anh thích đăng những điều vui vẻ, những khoảnh khắc dễ thương hay những đoạn clip hài hước mình vô tình bắt gặp. Còn những cảm xúc tiêu cực, tôi chọn cách tự xử lý, bởi tôi không muốn lan tỏa sự nặng nề đó đến mọi người.

Bên cạnh lời khen thì suốt sự nghiệp Hạ Anh chắc chắn không ít lần đối diện với lời lẽ tiêu cực. Bạn đối diện với điều đó ra sao?

Những ngày đầu tham gia các dự án phim, mỗi khi đọc phải một bình luận tiêu cực, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi từng tự hỏi liệu mình có đang đi đúng con đường không, liệu mình đã làm đủ tốt chưa. Có những lúc đọc xong là buồn thật sự, và cảm giác đó kéo dài khá lâu. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra đó cũng có thể là một bài học. Nếu là những góp ý chân thành, Hạ Anh luôn sẵn sàng lắng nghe. Không ai hoàn thiện ngay từ đầu, ai cũng cần một quá trình học hỏi và va chạm. Khi tâm sự với những người thân thiết, tôi được nhắc rằng mình còn rất nhiều cơ hội để trải nghiệm và trưởng thành qua từng vai diễn.

Từ đó, tôi tập nhìn những góp ý ấy theo hướng tích cực hơn. Nếu khán giả chỉ ra mình chưa tốt ở đâu, tôi sẽ tự hỏi liệu khi thay đổi và điều chỉnh, mình có thể làm phân đoạn đó tốt hơn không, có thể khiến nhân vật tròn trịa hơn không. Khi làm được điều đó, tôi hiểu rằng những góp ý ấy đã giúp mình hoàn thiện hơn.

Lời nhận xét nào khiến bạn tổn thương nhất, và lời nào buộc bạn phải nghiêm túc nhìn lại chính mình?

Tổn thương hả? Có chứ. Có những lúc buồn đến mức tưởng như đó là điều tệ nhất trong ngày. Nhưng tôi cũng là người trở lại rất nhanh. Sau khi đi qua cảm xúc đó, tôi tự kéo mình trở về và cân bằng cảm xúc.

Tôi không muốn những người mình yêu thương như mẹ hay chị của mình phải lo lắng. Vì vậy những lúc buồn, Hạ Anh thường giữ cho riêng mình. Có thể là khóc một mình, rồi tự cân bằng lại, xong là thôi. Tôi không để nỗi buồn ở lại quá lâu, vì nếu giữ nó trong lòng, người mệt mỏi nhất vẫn là mình, và những người thương mình cũng sẽ buồn theo.

Khi nhìn lại, tôi nhận ra nhiều chuyện từng khiến mình chạnh lòng thực ra chỉ là một phần của nghề. Ví dụ như khi đóng vai phản diện và bị khán giả ghét. Ban đầu cũng có chút chạnh lòng, nhưng rồi tôi nghĩ đơn giản rằng nếu đóng vai phản diện mà khán giả thấy ghét thì nghĩa là mình đã làm đúng. Từ đó, tôi học cách nhìn mọi thứ khách quan và tích cực hơn. Với tôi, điều quan trọng không phải là tránh khỏi cảm xúc tiêu cực, mà là biết cách bước qua nó để mình trưởng thành.

Nhưng nếu liên tục một mình chịu đựng, không chia sẻ cảm xúc ra ngoài thì đến mức nào đó bản thân sẽ không chịu được nữa. Hạ Anh từng bộc bạch nỗi buồn của mình với ai đó?

Nó không phải là một biến cố quá lớn, mà thường là những điều nhỏ nhặt tích tụ lại, giống như một chiếc lò xo bị nén dần theo thời gian. Nhưng Hạ Anh nghĩ mình cũng khá lì. Tôi đủ lì để tự đi qua những điều đó một mình, vì điều tôi sợ nhất là nhìn thấy những người mình yêu thương phải lo lắng hay buồn vì mình.

Với Hạ Anh, gia đình và những người thân yêu là điều quý giá nhất. Tôi không muốn bất kỳ ai trong số họ tổn thương, đặc biệt nếu nguyên nhân đến từ mình. Vì vậy, những cảm xúc tiêu cực mà tôi còn chịu được, tôi sẽ tự giữ lấy. Khóc xong rồi thì thôi, tôi tự cân bằng lại và trở về trạng thái ổn định. Tôi biết những người yêu thương mình luôn mong tôi hạnh phúc, nên tôi không muốn để họ phải nặng lòng.

Tôi cũng từng nghĩ có lẽ mình nên thay đổi, nên chia sẻ và cởi mở hơn. Nhưng đến giờ, tôi vẫn khá lì. Ý nghĩ đó có thoáng qua, nhưng rồi tôi lại tự nhủ mình ổn, mình có thể tự xử lý được. Dù vậy, tôi hiểu rằng khi mình thật lòng quan tâm một ai đó, chỉ cần họ không vui một chút thôi cũng có thể nhận ra ngay. Và tôi tin gia đình mình cũng vậy. Họ hiểu tính cách của tôi, biết rằng nếu hỏi dồn dập có thể tôi sẽ bật khóc. Vì thế, họ chọn cách ở bên cạnh, âm thầm ủng hộ và nâng đỡ, ngay cả khi tôi không nói ra.

Nhiều người lo lắng O Hồng hay Mưa Đỏ sẽ là "cái bóng" lớn với Hạ Anh cho hành trình phía sau. Bạn nghĩ như thế nào?

Hạ Anh xem Mưa Đỏ là một cột mốc quan trọng trong hành trình của mình. Có thể tôi đến chậm hơn nhiều người, nhưng ở thời điểm này, tôi cảm nhận đó là nhịp phù hợp với mình. Tác phẩm này đánh dấu một bước trưởng thành rõ ràng trong cách tôi làm nghề và nhìn nhận bản thân.

Tôi không sợ "cái bóng" từ O Hồng. Cây cao thì bóng lớn, và tôi hạnh phúc vì được đứng trong cái bóng ấy. Bởi nếu không có Mưa Đỏ, có lẽ Hạ Anh sẽ chưa thể đến gần khán giả hơn và nhận được nhiều tình cảm như hiện tại. Tôi thật sự biết ơn cơ hội đó.

Chính cột mốc này cũng khiến tôi tự nhắc mình phải nghiêm túc hơn nữa. Trước đây tôi đã cố gắng, nhưng từ bây giờ tôi phải tập trung và kỷ luật hơn để chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo. Hạ Anh muốn tiếp tục làm mới mình, thử sức ở những vai diễn tốt hơn, đa dạng hơn, để mỗi cột mốc mới đều xứng đáng với hành trình mình đã đi qua và với sự yêu thương của khán giả.

Vậy định hướng sắp tới Hạ Anh muốn mình trong một vai trò, một hình ảnh như thế nào, có muốn nổi loạn một chút?

Như Hạ Anh từng chia sẻ, tôi trưởng thành từ truyền hình. Nhờ phim truyền hình mà tôi được khán giả biết đến và yêu thương, nên chắc chắn tôi vẫn sẽ tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho mảng này. Bên cạnh đó, điện ảnh cũng là mục tiêu mà tôi đã theo đuổi suốt nhiều năm. Khi đã có cơ hội chạm đến, tôi càng muốn nỗ lực nhiều hơn để mang đến những vai diễn chất lượng và xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả.

Hiện tại tôi đã hoàn thành một vài dự án và sẽ chia sẻ với khán giả vào thời điểm phù hợp. Những dự án mới tôi vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng. Điều tôi mong muốn không phải là một hình ảnh đẹp hay an toàn, mà là những vai diễn có thể khiến mình thay đổi và học hỏi nhiều hơn. Với Hạ Anh, dù nhân vật gai góc hay không hoàn hảo, miễn là mang lại thử thách và giúp tôi trưởng thành, đó đều là vai diễn đáng để theo đuổi.

Tôi cởi mở hơn, chủ động "social" hơn và thoải mái thể hiện những khía cạnh mới của bản thân. Nếu gặp Hạ Anh của trước đây, mọi người sẽ thấy một hình ảnh khá dịu dàng và khuôn mẫu. Còn bây giờ, tôi đã nổi loạn rồi đó, nhưng một chút thôi. Mỗi lần đi sự kiện, tôi cũng thích thay đổi hình ảnh, tạo chút bất ngờ nho nhỏ để kết nối với mọi người. Tôi đang tận hưởng sự thay đổi đó.

Còn chuyện hôn nhân thì sao, Hạ Anh đã có dự định gì chưa?

Với Hạ Anh, việc gặp và yêu một người là một cái duyên. Thế giới rộng lớn như vậy, giữa rất nhiều người mà mình có thể gặp được một người để yêu và nghĩ đến tương lai cùng họ, chắc chắn đó không phải chuyện ngẫu nhiên. Vì thế, tôi không muốn đặt chuyện hôn nhân theo kiểu mốc thời gian hay áp lực tuổi tác. Cuộc sống không thể đo bằng những KPI như công việc.

Tôi nghĩ khi kết hôn, đó phải là người mình muốn dành phần đời còn lại để đồng hành. Là người mỗi sáng thức dậy nhìn thấy, mình cảm nhận được sự ấm áp và tin rằng mình có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống với họ. Khi gặp đúng người như vậy, Hạ Anh tin mình sẽ tự nhiên nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Còn nếu chưa gặp được người khiến mình có cảm giác ấy, tôi không vội. Bởi ở bên một người mà mình không thể là chính mình, không thể chia sẻ và không được lắng nghe, thì cuộc sống hôn nhân sẽ rất khó khăn. Với tôi, sự đồng điệu quan trọng hơn bất kỳ áp lực thời gian nào.

Cảm ơn những chia sẻ của Hạ Anh, chúc bạn sẽ có một năm mới rực rỡ hơn nữa!