Á hậu Việt lộ thêm hint đang mang thai

Thời gian gần đây, Á hậu Tường San liên tục được cư dân mạng nhắc đến khi xuất hiện với vóc dáng có phần khác lạ. Sau màn lộ hint dùng quạt che khéo vòng 2 tại WeChoice Awards 2025, nàng hậu tiếp tục khiến netizen soi ra thêm chi tiết đáng nghi trong dịp Valentine vừa qua.

Cụ thể, Tường San khoe khoảnh khắc được chồng thể hiện tình cảm lãng mạn. Diện váy tông vàng be mềm mại, nàng hậu ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào, làn da mịn màng và thần thái rạng rỡ. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý không chỉ là bó hoa "to bự" mà còn là vòng 2 có dấu hiệu lùm lùm của cô.

Ở một số góc chụp, Tường San được nhận xét tròn trịa hơn so với trước. Dù trang phục có phom dáng rộng, nhiều người vẫn cho rằng vóc dáng của cô có sự thay đổi rõ rệt. Không ít bình luận bày tỏ nghi vấn nàng hậu đang mang thai lần 2. Ngoài ra, gương mặt Tường San cũng được nhận xét đầy đặn hơn, càng làm dấy lên đồn đoán. Dù vậy, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán từ cộng đồng mạng. Phía Tường San hiện chưa có bất kỳ chia sẻ chính thức nào liên quan đến việc mang thai lần 2.

Tường San cũng gia nhập hội mỹ nhân Việt được chồng cưng chiều ngày 14/2 (ảnh: FBNV)

Ở góc chụp cận, Tường San lộ khuôn mặt tròn trịa (Ảnh: FBNV)

Tường San dùng tay che khéo vòng 2 lùm lùm (ảnh: FBNV)

Trước đó, cô cũng không để lộ vóc dáng khi xuất hiện ở WeChoice Awards (ảnh: FBNV)

Sau khi kết hôn với ông xã doanh nhân, Tường San gần như rút khỏi các hoạt động showbiz để tập trung cho gia đình. Cô sống kín tiếng, ít tham gia sự kiện và hiếm khi chia sẻ về đời tư. Trên mạng xã hội, nàng hậu chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc đời thường, chăm sóc con trai và tận hưởng cuộc sống làm vợ, làm mẹ. Dù không còn xuất hiện dày đặc trong giới giải trí, mỗi lần lộ diện, Tường San vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nhan sắc dịu dàng, thanh lịch đúng chuẩn dâu hào môn.

Ông xã của Tường San sinh năm 1991 và cặp đôi đã quen nhau hơn 1 năm trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Tường San cho biết chồng là người đàn ông xứng đáng để cùng nhau xây dựng cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, diện mạo của chú rể vẫn được cô giấu kín. Trong 5 năm qua, Tường San vẫn giữ nguyên tắc này, chỉ đăng ảnh chụp từ xa hoặc bóng lưng của chồng, hạn chế chia sẻ về hôn nhân.

Tường San có cuộc sống hôn nhân kín tiếng nhưng viên mãn (ảnh: FBNV)

Tường San làm mẹ bỉm của 1 bé gái nay đã lớn phổng phao (ảnh: FBNV)



