"Team qua đường" bắt gặp Mai Tài Phến "giữ chuỗi" ăn Tết cùng gia đình Mỹ Tâm

Những người theo dõi cặp đôi Mai Tài Phến và Mỹ Tâm đều biết chuyện cứ mỗi năm Tết về, cả hai lại bị bắt gặp sánh đôi cùng nhau. Đến hẹn lại lên, mới đây, Mai Tài Phến bị "tóm dính" xuất hiện trong clip gia đình Mỹ Tâm tất bật chuẩn bị đón năm mới.

Theo đó, cư dân mạng lan truyền clip Mai Tài Phến ăn diện vô cùng đơn giản, thoải mái khi đón tết cùng gia đình Mỹ Tâm. Nam diễn viên đứng một góc trò chuyện cùng vài người thân trong gia đình "Hoạ mi tóc nâu". Nhìn thái độ và phong cách của Mai Tài Phến cũng biết anh có mối quan hệ thiết, quen thuộc với gia đình nhà gái. Trên MXH, Mỹ Tâm đăng loạt ảnh bên gia đình nhưng vẫn quyết "giấu nhẹm" sự xuất hiện của Mai Tài Phến. Đây là lần thứ 3, Mai Tài Phến bị tóm dính như thế này.

Cư dân mạng soi khoảnh khắc Mỹ Tâm đón Tết cùng Mai Tài Phến (Clip: @storytrending)

Mai Tài Phến thoải mái trò chuyện cùng người thân của Mỹ Tâm (ảnh: Tổng hợp)

Mỹ Tâm cũng đăng clip sum vầy bên gia đình nhưng không để lộ Mai Tài Phến (Ảnh: FBNV)

Cứ Tết về, Mỹ Tâm sẽ dành trọn thời gian cho gia đình (Ảnh: FBNV)

Tin đồn hẹn hò của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bắt đầu khi cả hai cùng tham gia dự án Chị Trợ Lý Của Anh. Trong nhiều năm qua, cặp đôi bị bắt gặp xuất hiện chung tại sân bay, sánh đôi trong những buổi gặp gỡ bạn bè... Mỹ Tâm từng xuất hiện để ủng hộ Mai Tài Phến ra mắt phim điện ảnh mới. Mỹ Tâm thổ lộ thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương, chu đáo và hiểu chuyện.

Về hình mẫu bạn trai, "Hoạ mi tóc nâu" từng nói: "Mình không đặt ra tiêu chuẩn bạn trai, chỉ cần cảm xúc. Mỹ Tâm nghĩ sau này yêu ai cũng được, không cưới cũng được, chỉ cần ở bên người đó đến cuối đời cũng được. Ngày xưa Mỹ Tâm ích kỷ, không giống như bây giờ. Mỹ Tâm nghĩ mình đã thành công lắm rồi và ông trời công bằng lắm, thế là người yêu cũ 'say bye' mình. Kể từ khi chia tay người đó thì Mỹ Tâm mới học được cách tôn trọng".

Mai Tài Phến cũng luôn xuất hiện trong những show diễn đặc biệt của Mỹ Tâm. Nam diễn viên từng giải thích về vấn đề này: "Phến cũng không biết nữa, cũng không nghĩ tới điều đó luôn, chắc do mình ngồi ở hàng ghế đầu nên được mọi người chú ý (cười). Ở những show trước Phến chọn vé ngồi xa để được xem toàn bộ sân khấu, còn lần này mình muốn xem cận cảnh hơn cái cách chị Tâm biểu diễn, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn mọi người nghĩ khác, thì mình không hiểu được, chắc là do lâu quá không thấy Phến ngồi ở đầu. Phến cũng như bao người khác thôi, cũng như mấy anh chị đến xem show bình thường, mọi người bàn tán với ý nghĩa khác thì Phến cũng không hiểu, bạn đi xem show Phến cũng đi xem show, đâu có gì đâu".

Từ năm 2023, Mai Tài Phến đã bị bắt gặp ăn Tết nhà Mỹ Tâm (Ảnh: Tổng hợp)

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến cùng nhau đón Tết năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Mai Tài Phến xuất hiện trong tiệc kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ Mỹ Tâm (Ảnh: Tổng hợp)

Gần đây nhất, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm có cú "bắt tay" gây sốt khi đàng gái làm nhà sản xuất phim có nhà trai đóng chính. Mai Tài Phến chia sẻ: "Trong quá trình quay, Phến nhờ chị Tâm đến set quay để hỗ trợ và xem màn hình. Có những cảnh tôi không thể chạy ra chạy vào vì khoảnh cách rất xa, sẽ mất rất nhiều thời gian. Và khi chị Tâm nhận lời làm NSX thì chị Tâm nói bằng giá nào cũng phải đến set quay để hỗ trợ và đồng hành với Phến để Phến có cảm giác an tâm. Tôi rất vui và cảm thấy không phải lo lắng nhiều nữa vì đã có chị Tâm ở bên cạnh. Trong lúc quay có những sự cố vì có cảnh không nằm trong tưởng tượng của Phến, nhưng khi quay qua thấy chị Tâm và xem chị Tâm xử lý sự cố trong vòng một nốt nhạc thì tôi thấy rất nhẹ nhõm".

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngày càng thoải mái thể hiện tình cảm với đối phương (Ảnh: FBNV)



