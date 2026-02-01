Không khí năm mới 2026 đã chính thức gõ cửa, và như thường lệ, dàn sao Vbiz cũng nhanh chóng nhập chúc Tết với loạt thông điệp vừa dễ thương vừa hài hước. Mỗi người một phong cách, một cách diễn đạt khác nhau, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh đầu năm đầy màu sắc và năng lượng tích cực.

Nhiều nghệ sĩ vẫn giữ phong cách chúc Tết truyền thống với những lời cầu chúc an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe, luôn nở nụ cười trên môi và vạn sự như ý. Bên cạnh đó, không ít sao Việt bắt trend năm Bính Ngọ khi gửi gắm mong muốn tăng tốc như ngựa, mã đáo thành công, đi du lịch thật nhiều và bứt phá trong mọi hành trình phía trước. Những cụm từ như lộc lá, tiền vào như nước... cũng được lặp lại như một mong ước chung cho một năm khởi sắc hơn.

Nhìn chung, các nghệ sĩ đều hướng về những giá trị quen thuộc của ngày đầu năm như sức khỏe, gia đình, tài lộc và niềm vui. Sau một năm nhiều biến động, lời chúc của dàn sao không chỉ đơn thuần là thông điệp đầu xuân mà còn là cách lan tỏa điều tốt đẹp, tiếp thêm động lực cho người hâm mộ bước vào năm mới với tâm thế lạc quan hơn.

Dàn sao Việt rộn ràng chúc mùng năm mới 2026 (Clip: Đi soi sao đi)

Juky San: "Năm 2026, Juky San chúc mọi người đẫm tình, đẫm tiền, đẫm sức khoẻ, vạn sự như ý, sống lâu 150 tuổi"

Vương Bình: "Vương Bình mong mọi người có năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khoẻ, luôn nở nụ cười trên môi"

Rapper Phúc Du: "Tôi chúc mọi người tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cafe phin. Tầm này tôi nghĩ chúc như thế hợp lý nhất. Ngoài ra, chúc mọi người nhiều sức khoẻ và niềm vui bên gia đình mình"

Orange ngắn gọn: "2026 vui lên, cấm buồn"

Văn Mai Hương: "Năm con Ngựa nên chúc quý vị được đi du lịch thật nhiều"

Bùi Công Nam: "Chúc mọi người một năm mới tăng tốc như ngựa, vạn sự như ý. Đặc biệt, năm mới sẽ rực rỡ, tích cực trong mọi tình huống"

Saabirose: "Năm Bính Ngọ, tôi chúc bà con cô bác gần xa 8386 mãi đỉnh. Chúc mọi người luôn mã đáo thành công"

CONGB: "Năm 2026 an khang thịnh vượng, tiền vào như nước, làm gì cũng thành công"

SơnK: "Tôi mong năm mới mọi người sẽ lộc lá hơn, những điều tốt đẹp sẽ đến với mọi người"