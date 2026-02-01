Không khí năm mới 2026 đã chính thức gõ cửa, và như thường lệ, dàn sao Vbiz cũng nhanh chóng nhập chúc Tết với loạt thông điệp vừa dễ thương vừa hài hước. Mỗi người một phong cách, một cách diễn đạt khác nhau, nhưng tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh đầu năm đầy màu sắc và năng lượng tích cực.
Nhiều nghệ sĩ vẫn giữ phong cách chúc Tết truyền thống với những lời cầu chúc an khang thịnh vượng, tràn đầy sức khỏe, luôn nở nụ cười trên môi và vạn sự như ý. Bên cạnh đó, không ít sao Việt bắt trend năm Bính Ngọ khi gửi gắm mong muốn tăng tốc như ngựa, mã đáo thành công, đi du lịch thật nhiều và bứt phá trong mọi hành trình phía trước. Những cụm từ như lộc lá, tiền vào như nước... cũng được lặp lại như một mong ước chung cho một năm khởi sắc hơn.
Nhìn chung, các nghệ sĩ đều hướng về những giá trị quen thuộc của ngày đầu năm như sức khỏe, gia đình, tài lộc và niềm vui. Sau một năm nhiều biến động, lời chúc của dàn sao không chỉ đơn thuần là thông điệp đầu xuân mà còn là cách lan tỏa điều tốt đẹp, tiếp thêm động lực cho người hâm mộ bước vào năm mới với tâm thế lạc quan hơn.
Dàn sao Việt rộn ràng chúc mùng năm mới 2026 (Clip: Đi soi sao đi)
