"Tóm dính" MONO tại nhà ở Hưng Yên, bố mẹ Sơn Tùng M-TP tất bật soạn sửa đón 2 con trai về ăn Tết

Không khí Tết đã cận kề, như bao người, dàn sao Việt cũng đã gia nhập đường đua về bên gia đình để chào đón năm mới. Vào ngày 28 Tết, MXH lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc MONO và Sơn Tùng M-TP cùng xuất hiện tại sân bay, được cho là cùng nhau trở về nhà. Với những ai theo dõi anh em Sơn Tùng M-TP đều biết cả hai ít khi xuất hiện bên nhau, chỉ đến Tết là dịp hiếm hoi cùng "full team" bên gia đình.

Nhiều năm nay, gia đình Sơn Tùng - MONO duy trì một truyền thống dễ thương là cùng nhau chụp ảnh check-in ngày đầu năm. Những bức hình sum họp luôn nhận được lượng tương tác "khủng", trở thành khoảnh khắc được fan mong chờ mỗi dịp đầu xuân.

Sơn Tùng và MONO lọt vào ống kính "team qua đường" quay Trấn Thành và ekip đến Hà Nội (Ảnh: Tổng hợp)

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày giáp Tết tại căn nhà mặt tiền khang trang của gia đình Sơn Tùng ở Hưng Yên (trước đây thuộc Thái Bình), không khí chuẩn bị Tết diễn ra nhộn nhịp như bao gia đình khác. Mẹ Sơn Tùng tất bật chuẩn bị đồ đạc, trang hoàng nhà cửa, bố nam ca sĩ cũng bận rộn sắp xếp lại không gian đón năm mới.

Đến chiều 28 Tết, MONO được bắt gặp xuất hiện với hình ảnh khá giản dị. Nam ca sĩ đeo khẩu trang, đội nón kín bưng và tự lái xe về nhà. Sau khi xuống xe, anh nhanh chóng di chuyển vào bên trong, hạn chế tối đa sự chú ý.

Trong khi đó, Sơn Tùng lại khiến netizen thêm tò mò. Sau khi lộ clip cùng em trai về nhà, "sếp Tùng" vẫn giữ hình ảnh kín đáo, không hề lộ diện trước ống kính. Điều này không quá bất ngờ, bởi với vị trí hiện tại của Sơn Tùng trong Vbiz, mỗi lần xuất hiện nơi đông người đều dễ dàng thu hút đám đông và gây "náo loạn". Vì thế, việc nam ca sĩ hạn chế lộ diện dịp Tết là điều dễ hiểu.

MONO bị bắt gặp xuất hiện tại nhà để chuẩn bị đón năm mới

MONO ăn diện giản dị, đeo khẩu trang kín bưng khi ra vào nhà

Nam ca sĩ di chuyển vội vàng vào bên trong

Mẹ Sơn Tùng một mình tất bật chuẩn bị mua sắm cho Tết

Bố của Sơn Tùng cũng liên tục ra vào nhà để sắp xếp xe cộ, nhà cửa

Dù Sơn Tùng chưa xuất hiện công khai, việc cả hai anh em đã về quê đầy đủ vẫn khiến fan thích thú. Trên các diễn đàn, cư dân mạng bắt đầu rục rịch đếm ngược, chờ đợi bức ảnh gia đình đầu năm của nhà Sơn Tùng M-TP. Với độ quan tâm hiện tại, chỉ cần một tấm ảnh được đăng tải, chắc chắn sẽ lại tạo nên "cơn bão" tương tác trên MXH.

Sơn Tùng và MONO đến Tết mới có khung hình chung

Dù bận rộn đến đâu thì Tết đến, Sơn Tùng và MONO đều dành thời gian cho gia đình



