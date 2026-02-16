Con gái cố minh tinh Choi Jin Sil gây lo lắng

Vào ngày 14/2, Choi Jun Hee - con gái cố minh tinh Choi Jin Sil đã đăng video toàn bộ quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Video này tóm tắt cả quá trình, từ lúc Choi Jun Hee đi đến bệnh viện, thực hiện phẫu thuật tái tạo mỡ dưới mắt và chỉnh sửa khóe mắt, quá trình hồi phục và kết quả.

Nữ người mẫu chia sẻ kỹ càng hình ảnh đôi mắt sưng rõ rệt: “Như các bạn thấy, tôi đã chỉnh sửa nhẹ vùng dưới mắt và khóe mắt. Vì mới chỉ là ngày thứ hai nên tình trạng sưng tấy đang ở mức cao nhất". Sau khi về nhà, cô lập tức bắt đầu chườm đá lên mặt. Đến ngày thứ 3, toàn bộ khuôn mặt của Choi Jun Hee sưng phồng, ngay cả môi cũng sưng. Tuy nhiên, cô cho rằng lần phẫu thuật thẩm mỹ này ít đau hơn lần trước.

Con gái cố minh tinh chia sẻ toàn bộ quá trình "dao kéo" mắt. Ảnh: Koreaboo

Có lúc, con gái cố minh tinh so sánh vẻ ngoài sưng phù của mình với thời điểm các triệu chứng lupus ban đỏ ở mức tồi tệ nhất. Sau 1 tháng hồi phục, Choi Jun Hee bày tỏ sự hài lòng với kết quả. Đôi mắt không còn bầm và sưng tím. Nữ người mẫu nói thêm rằng việc tái tạo mỡ dưới mắt đã làm giảm quầng thâm và phục hồi thể tích vùng dưới mắt, mang lại cho cô vẻ ngoài mềm mại hơn.

Choi Jun Hee dường như ám chỉ rằng sự tự ti đã khiến cô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ người mẫu kể về lần đi dự sự kiện ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cô thừa nhận việc được bao quanh bởi những vị khách quyến rũ khiến cô cảm thấy thiếu tự tin: "Có quá nhiều người đẹp ở đó khiến lòng tự trọng của tôi giảm sút một chút. Tôi biết mình nên thay đổi suy nghĩ này, nhưng tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bị bao quanh bởi những người đẹp vào thời điểm mà tôi cảm thấy mình kém hấp dẫn nhất".

Sự tự ti khiến Choi Jun Hee liên tục phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: Koreaboo

Tuy vậy, bất chấp những cập nhật thẳng thắn và sự hài lòng của Choi Jun Hee với kết quả, nhiều người xem vẫn bày tỏ lo ngại việc cô thường xuyên "dao kéo": “Chúng ta sẽ làm gì với cô này đây…”, “Tôi ngạc nhiên là cô ấy cứ liên tục phẫu thuật thẩm mỹ, những ca phẫu thuật đòi hỏi gây mê thường xuyên và gây viêm, trong khi cô ấy đang mắc bệnh về hệ miễn dịch”, “Cô này đang cố gắng để bị nghiện thẩm mỹ à?...

Họ lo ngại Choi Jun Hee gặp phải vấn đề tâm lý: “Tôi ước những người lớn xung quanh sẽ đưa cô ấy đến gặp bác sĩ tâm lý hoặc chuyên gia gì đó thay vì chỉ đưa cô ấy đi ăn”, “Tôi cảm thấy cô ấy đang gặp vấn đề về tâm lý. Vì vậy, tôi thực sự không muốn nói gì cả”, “Tại sao Jun Hee lại đi phẫu thuật thẩm mỹ vùng mắt ở độ tuổi xinh đẹp như vậy”, “Thở dài… Ước gì cô ấy tập trung vào việc làm cho tâm hồn mình đẹp hơn là vẻ bề ngoài”, “Có cảm giác như không có người lớn nào đúng nghĩa trong cuộc đời cô bé”...

Nữ người mẫu rất hài lòng với kết quả nhưng cư dân mạng lại tỏ ra lo ngại. Ảnh: Koreaboo

Thể trạng sa sút và cơ thể chỉ còn "da bọc xương" của Choi Jun Hee cũng khiến mọi người lo lắng. Choi Jun Hee từng nặng tới 96 kg do ảnh hưởng từ bệnh lupus ban đỏ. Sau đó, cô giảm xuống còn 41 kg nhờ ăn kiêng. Việc giảm cân nhanh khiến Choi Jun Hee tiều tụy, xuống sắc. Với ngoại hình ngày càng gầy gò khẳng khiu, nữ người mẫu này bị lo ngại mắc phải chứng rối loạn ăn uống hoặc suy kiệt sức khỏe. Dù vậy, con gái cố minh tinh khẳng định mình hoàn toàn hài lòng và khỏe mạnh. Cô còn quảng cáo cho thuốc giảm cân, càng khiến công chúng thêm lo ngại.

Thân hình con gái minh tinh quốc dân chỉ còn "da bọc xương" đúng nghĩa. Ảnh: Nate.

Choi Jun Hee sinh năm 2003, là con gái út của cố nữ diễn viên huyền thoại Choi Jin Sil - được mệnh danh là "minh tinh quốc dân". Năm 2019, con gái Choi Jin Sil phải nhập viện vì mắc căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Trong quá trình chiến đấu với căn bệnh này, Choi Jun Hee đã tăng cân mất kiểm soát do chịu tác động phụ của steroid.

Từ năm 2022, Choi Jun Hee bắt đầu thay đổi ngoại hình. Cô giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ sửa mũi, cắt mí mắt để có gương mặt thời thượng hơn. Sau khi lột xác diện mạo, Choi Jun Hee vào showbiz hoạt động với vai trò người mẫu.

Choi Jun Hee giảm cân để làm người mẫu. Ảnh: X

Vào tháng 8/2024, Choi Jun Hee từng nhập viện phẫu thuật sau khi bị viêm màng hoạt dịch bao quanh khớp vùng chậu vì tập luyện quá sức. Tình trạng của cô nghiêm trọng đến mức đã ở giai đoạn hoại tử, đe dọa tính mạng và phải thay khớp nhân tạo. Sau đó, Choi Jun Hee đã tuyên bố với công chúng rằng cô sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình để đạt tới hình ảnh cơ thể hoàn hảo.

Thế nhưng, dù vẫn đang vật lộn với căn bệnh tự miễn mãn tính lupus ban đỏ hệ thống cũng như điều trị chứng hoại tử vùng chậu giai đoạn 3, cô vẫn tiếp tục ép cân vô cùng khắc nghiệt. Cư dân mạng cho rằng Choi Jun Hee rất dễ gặp các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác nếu như không biết tự bằng lòng với hiện tại, tiếp tục giảm cân với chế độ không hợp lý.

Choi Jun Hee bị hoại tử vùng xương chậu giai đoạn 3 vì tập luyện quá sức. Cô còn vật lộn với căn bệnh lupus ban đỏ. Ảnh: Nate.

Nguồn: Koreaboo