Hot nhất Hàn Quốc: Con gái cố minh tinh Choi Jin Sil kết hôn với bạn trai đáng tuổi chú, nụ hôn của cặp đôi khiến MXH nổ tung

Tối 15/2, các trang báo lớn nhỏ tại Hàn Quốc đồng loạt đưa tin con gái cố minh tinh Choi Jin Sil - Choi Joon Hee, bất ngờ kết hôn ở tuổi 23. Chồng sắp cưới của nữ influencer sinh năm 2003 hiện đang làm nhân viên văn phòng, hơn cô tận 11 tuổi. Được biết, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân sau 5 năm hẹn hò. Nguồn tin cho biết thêm, hôn lễ của cặp đôi sẽ được tổ chức tại 1 khách sạn ở Gangnam, Seoul vào ngày 16/5 tới đây.

1 nguồn tin thân cận cho hay: “Vị hôn phu đã trở thành chỗ dựa vững chắc cho Choi Joon Hee trong thời gian cô gặp khó khăn vì vấn đề sức khỏe và phải đối mặt với những tranh cãi liên quan tới đời tư. Anh trai Choi Joon Hee - nam ca sĩ Choi Hwan Hee, cũng hết lòng ủng hộ cho cuộc hôn nhân của em gái và đang tích cực hỗ trợ cô trong việc tổ chức đám cưới”.

Choi Joon Hee bất ngờ tổ chức đám cưới với vị hôn phu đáng tuổi chú trong tháng 5 tới đây. Ảnh: Naver

Anh trai cũng ủng hộ hết mình chuyện tình của Choi Joon Hee và bạn trai hơn 11 tuổi. Ảnh: X

Tin tức Choi Joon Hee kết hôn với bạn trai đáng tuổi chú đã nhanh chóng chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội Hàn Quốc. Ngay trong tối 15/2, bài báo về đám cưới của con gái Choi Jin Sil đã leo thẳng lên vị trí dẫn đầu trên cả 2 cổng thông tin lớn nhất tại Hàn Quốc là Naver và Nate.

Bên cạnh đó, clip Choi Joon Hee và bạn trai trao nhau nụ hôn nóng bỏng, nồng nàn hồi năm 2023 bỗng gây sốt trở lại trên khắp các diễn đàn. Trong video, cặp đôi vui đùa, thể hiện tình cảm ngọt ngào, khiến công chúng liên tưởng tới khung cảnh trong phim tình cảm lãng mạn. Choi Joon Hee liên tục hôn lên môi bạn trai hơn 11 tuổi và không ngần ngại dành cho anh những cử chỉ tình tứ.





Clip Choi Joon Hee hôn đắm đuối bạn trai bỗng được chia sẻ rần rần trở lại. Ảnh: X

Bạn trai đã luôn đồng hành cùng con gái Choi Jin Sil trong suốt thời gian cô chống chọi với căn bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Có giai đoạn Choi Joon Hee tăng cân mất kiểm soát do chịu tác động phụ của steroid. Thậm chí, người đẹp sinh năm 2003 từng nặng tới 96kg trước khi giảm 44kg để sở hữu vóc dáng như hiện tại.

Trong thời gian Choi Joon Hee tăng cân chóng mặt, bạn trai luôn ở bên an ủi, vỗ về và điều này giúp cô có thêm động lực để giảm cân. Cách đây 3 năm, bạn trai cũng đã đến chúc mừng Choi Joon Hee trong lễ tốt nghiệp cấp 3. Vào ngày hôm đó, hình ảnh con gái Choi Jin Sil rạng ngời hạnh phúc đón nhận đóa hoa tươi thắm từ người yêu hơn 11 tuổi đã trở nên viral trên mạng xã hội xứ kim chi.

Choi Joon Hee sinh năm 2003, là người con thứ 2 của nữ diễn viên đình đám 1 thời Choi Jin Sil và vận động viên bóng chày Jo Sung Min. Choi Joon Hee từng tuyên bố debut làng giải trí Hàn Quốc bằng việc ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Y Bloom vào tháng 2/2022. Thế nhưng, cô đã chấm dứt hợp đồng chỉ sau 3 tháng và từ đó tới nay chuyển sang hoạt động với tư cách 1 influencer.

Choi Joon Hee từng ký hợp đồng với 1 công ty giải trí nhưng sau đó đã từ bỏ để chuyển sang làm influencer. Ảnh: Naver

Choi Joon Hee là người con thứ 2 của cố minh tinh Choi Jin Sil. Ảnh: X

Nguồn: MK