Vào cuối tháng 12/2025, Low G đã công khai khoảnh khắc cầu hôn bạn gái Dương Fynn. Trước đó, cả hai đã có 5 năm yêu đương. Trên Instagram cá nhân, nam rapper sinh năm 1997 mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi xả kho hình ảnh trong đám hỏi với bạn gái Dương Fynn.

Trong ngày trọng đại, cả hai mặc trang phục cùng tông màu đen. Điều đáng nói chính là thay vì tạo dáng nghiêm túc, Low G và Dương Fynn có những biểu cảm tinh nghịch, cách tạo dáng đáng yêu, độc lạ. Cả hai lựa chọn concept tối giản nhưng đậm chất nghệ thuật, đúng với cá tính riêng.

Low G công khai bộ ảnh trong đám hỏi với bạn gái Dương Fynn. Nguồn: IGNV

Low G và Dương Fynn có những biểu cảm tinh nghịch, cách tạo dáng đáng yêu. Nguồn: IGNV

Cả hai đã về chung một nhà sau 5 năm yêu đương. Nguồn: IGNV

Low G và Dương Fynn bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò từ khoảng năm 2020. Suốt hơn 4 năm gắn bó, cả hai không giấu kín chuyện tình cảm nhưng cũng không phô trương quá mức. Cặp đôi lựa chọn cách xuất hiện cùng nhau một cách tự nhiên, thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ công việc đến cuộc sống cá nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn, Low G từng nói về tình yêu với Dương Fynn: " Ngày xưa mình không nghe Kpop nhưng yêu Dương rồi thì mình nghe Kpop cũng… thấy hay. Ngày xưa mình sợ người nóng tính nên bạn bè xung quanh cũng toàn là những người nền tính và hơi cả nể. Sau khi tìm hiểu nhiều hơn về những người thẳng thắn và nóng tính thì mình lại thấy thật ra họ cũng an toàn. Ít ra mình cũng biết được sự thật và nếu có khó chịu thì cũng chỉ trong lúc đấy thôi. Còn lại mọi thứ sẽ rất rõ ràng".

Low G cầu hôn bạn gái vào tháng 12/2025 vừa qua. Ảnh: FBNV

Low G (tên thật Nguyễn Hoàng Long), sinh năm 1997, xuất thân từ cộng đồng hip-hop với vai trò dancer trước khi chuyển hướng sang rap và sản xuất âm nhạc. Anh theo đuổi nghệ thuật từ năm 12 tuổi và dần khẳng định dấu ấn riêng trong làng rap Việt.

Nam rapper được nhận xét thuộc thế hệ nghệ sĩ trẻ có màu sắc cá tính, không chạy theo xu hướng số đông nhưng vẫn sở hữu lượng khán giả trung thành. Âm nhạc của Low G mang tinh thần hiện đại, đôi lúc gai góc, song cũng có những chất liệu rất đời và gần gũi. Thay vì xuất hiện dày đặc trên truyền hình hay gameshow, anh chọn con đường phát triển bền bỉ, tập trung vào sản phẩm và cộng đồng người nghe của mình.