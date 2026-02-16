Lê Dương Bảo Lâm: "Tôi có dấu hiệu đột quỵ"

Những ngày cuối năm, showbiz Việt rộn ràng khi 2 danh hài đình đám Trường Giang, Trấn Thành đồng loạt tổ chức thảm đỏ ra mắt phim điện ảnh quy tụ rất nhiều sao Việt đến tham dự. Vốn là người thân thiết với cả Trấn Thành, Trường Giang, sự vắng mặt của Lê Dương Bảo Lâm ở cả hai sự kiện của đàn anh khiến netizen bàn tán trái chiều. Nhiều người còn đào lại việc Trấn Thành, Trường Giang từng xuất hiện cổ vũ Lê Dương Bảo Lâm ở fan meeting nhưng nay anh không "đáp lễ".

Trước những bàn tán trái chiều, Lê Dương Bảo Lâm livestream lên tiếng. Anh quay lại cảnh khuôn mặt mệt mỏi, đang nằm trên giường, có nhân viên y tế theo dõi để giải thích. Nam diễn viên nói: "Tôi bị choáng, bị té đập đầu, có dấu hiệu đột quỵ. Bác sĩ phải đến tận nhà để truyền thuốc, thăm khám cho tôi. Cộng đồng mạng như cha như mẹ tôi vậy đó, không lẽ giờ tôi cầm chai nước biển tôi đi sự kiện anh Giang, mọi người cũng vừa phải thôi".

Sau khi Lê Dương Bảo Lâm nói rõ lý do vắng mặt ở sự kiện, nhiều người khuyên anh nên nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý để tránh làm ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Lê Dương Bảo Lâm thân thiết với cả Trường Giang lẫn Trấn Thành (ảnh: FBNV)

Lê Dương Bảo Lâm là Quán quân Cười xuyên Việt 2015. Trước khi được nhiều người biết đến như hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm từng làm đủ công việc như múa lửa, diễn xiếc, đóng MV và đặc biệt là livestream bán hàng cùng vợ con, biệt danh "Thánh livestream" cũng từ đó mà ra. Tuy nhiên, trong giai đoạn livestream đó, Lê Dương Bảo Lâm đối mặt với nhiều sóng gió, nguồn cơn là do anh hay "xù lông" đáp trả, dùng mọi chiêu trò, ồn ào để thu hút sự chú ý.

Về sau này, Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ: "Lúc đó trong nghề không ai mời tôi. Tôi cứ tập trung livestream lo cho vợ con đến mức phiền người ta. Sau đó tôi bị phản ứng và 'đốp chát' lại. Một ngày nọ, Facebook tôi bị chặn, tôi như giác ngộ. Kiểu như đi diễn không ai mời, chỉ sống nhờ livestream thôi mà bị chặn, tôi bị áp lực vì không biết làm gì.

Nhìn lại tôi thấy biến cố xảy ra trong giai đoạn đó là đúng. Nếu bây giờ tôi vẫn còn khờ dại như vậy thì chắc chắn hậu quả rất lớn. Khoảng 2 năm nay, khi tôi nhẹ nhàng lại thì thấy cuộc sống thoải mái hơn. Ngày xưa tai họa đến liên tục là do cái tính, cái miệng của tôi và khiến tôi thấy mệt mỏi. Đến một lúc nào đó hoa sẽ nở. Khi mình nhận ra mọi thứ, sống chậm lại và trưởng thành hơn thì những điều tốt đẹp sẽ đến với mình".

Những năm gần đây, Lê Dương Bảo Lâm có sự nghiệp thăng hoa, xuất hiện trong nhiều show thực tế (ảnh: FBNV)

Trường Giang và Lê Dương Bảo Lâm cùng là dàn cast của nhiều chương trình như 2 ngày 1 đêm, Hành trình rực rỡ... Mối quan hệ cả hai nhiều năm qua khá thân thiết. Lê Dương Bảo Lâm từng chia sẻ: "Ngày xưa, tôi đi diễn, nhiều năng lượng quá nên lúc nào cũng lố hơn người ta. Thời gian đó, anh Trường Giang không hề thích tôi. Ảnh cũng có nói thiệt với tôi rằng ngày xưa mày lố quá, tao không thích diễn chung với mày, nhưng sau này, mày đã có tiếp thu và sửa đổi. Dù vậy, tôi cảm giác anh Trường Giang là người thương tôi nhiều nhất".