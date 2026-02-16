Nữ thần Jang Wonyoung gây bão với visual vượt mặt đồ họa game: Đẹp thế này thì AI cũng phải chào thua

Mới đây, "nàng thơ" của nhóm nhạc IVE - Jang Wonyoung lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng chao đảo khi tung ra bộ ảnh mới trên trang cá nhân. Theo tờ Chosun, loạt khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán nhờ phong cách cực cháy và visual "vô thực" đến khó tin.

Outfit chất lừ, tôn vinh vóc dáng "tỉ lệ vàng"

Rũ bỏ hình ảnh ngọt ngào thường thấy, Jang Wonyoung xuất hiện đầy cá tính trong bộ trang phục chất liệu da bóng bẩy. Điểm nhấn của outfit chính là chiếc áo cúp ngực táo bạo kết hợp cùng chân váy ngắn đồng chất liệu.

Sự lựa chọn thông minh này đã giúp nữ thần tượng sinh năm 2004 khoe trọn vẹn những lợi thế hình thể đáng mơ ước. Điểm nhấn đắt giá nhất trong loạt ảnh chính là đôi chân dài miên man, thứ vốn đã trở thành 'vũ khí' thương hiệu giúp Jang Wonyoung thống trị mọi khung hình.

Không chỉ dừng lại ở đó, thiết kế áo cúp ngực khéo léo giúp nữ thần tượng khoe trọn bờ vai thanh mảnh, tạo nên một tổng thể vừa kiêu sa, vừa vô cùng sang trọng. Sự kết hợp hoàn hảo giữa layout makeup trẻ trung cùng mái tóc dài buông xõa tự nhiên đã mang đến một diện mạo mới mẻ.

"Nhân vật truyện tranh bước ra đời thực"

Dưới phần bình luận, không chỉ các fan Kpop mà ngay cả giới mộ điệu cũng phải ngả mũ trước nhan sắc của thành viên nhóm IVE. Nhiều cư dân mạng nhận xét vẻ ngoài của cô trông hệt như một nhân vật bước ra từ truyện tranh hoặc các tựa game AAA đình đám. Thậm chí, cụm từ "đẹp như AI" liên tục xuất hiện để miêu tả gương mặt không tì vết và thần thái chuẩn "đồ họa máy tính" của cô nàng.

Hiện tại, Jang Wonyoung cùng IVE đang là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop. Kể từ khi ra mắt vào tháng 12/2021 với bản hit Eleven, nhóm đã liên tục càn quét các bảng xếp hạng với Love Dive, After Like hay I Am.

Sắp tới, sức nóng của nhóm hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi IVE vừa phát hành ca khúc Bang Bang, dọn đường cho album phòng thu thứ hai mang tên Revive+ sắp sửa trình làng. Với visual ngày càng thăng hạng của "it girl" Jang Wonyoung, màn comeback này chắc chắn sẽ là tâm điểm của truyền thông trong thời gian tới.