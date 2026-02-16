Vũ Thúy Quỳnh hé lộ cơ duyên quen thiếu gia Đức Phạm

Sau khi công khai chuyện tình cảm, khác với nhiều cặp đôi, Vũ Thúy Quỳnh và thiếu gia Đức Phạm giấu kín bưng. Người đẹp sinh năm 1998 vừa qua hiếm hoi đăng tải clip để lộ giọng nói của bạn trai. Netizen cho rằng cặp đôi quyết định hạn chế chia sẻ vè nhau để tránh sự dòm ngó.

Trong phiên livestream mới đây, Vũ Thúy Quỳnh hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm với doanh nhân Đức Phạm. Cô cho biết cả hai bắt đầu trò chuyện khi có cùng sở thích liên quan tới chơi game. Chính bạn trai là người giới thiệu cho cô trò chơi mới, dần dần cả hai nói chuyện nhiều hơn.

Vũ Thúy Quỳnh cho hay: "Quỳnh ngày xưa là người nghiện chơi game L.Q đó mọi người. Xong ông (Đức Phạm - PV) thấy mình chơi cũng hỏi. Ông giới thiệu 1 game khác của ông cho mình chơi thử. Bắt đầu là từ game đó mọi người, không phải pickleball đâu".

Vũ Thúy Quỳnh chia sẻ cơ duyên quen biết bạn trai Đức Phạm. Nguồn: @saoday_vn

Cô cho biết cả hai bắt đầu trò chuyện khi cùng có sở thích là chơi game. Nguồn: @saoday_vn

Vừa qua, cặp đôi còn vướng nghi vấn sắp “về chung một nhà”. Nguyên nhân xuất phát từ việc Vũ Thúy Quỳnh đăng tải đoạn clip diện áo dài truyền thống, khoe vẻ dịu dàng cùng dòng trạng thái úp mở chuyện cưới xin: “Rằng thì là mà em thích lấy chồng miền Bắc”.

Không dừng lại ở đó, người đẹp sinh năm 1998 còn thoải mái tương tác với bình luận giục sớm lên xe hoa: “Lấy chồng đi chị, bố anh ấy dễ mến lắm, làm dâu bao sướng”. Động thái này khiến cư dân mạng càng thêm đồn đoán cô và doanh nhân Đức Phạm đang chuẩn bị đón tin vui.

Cặp đôi vướng nghi vấn chuẩn bị về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 12/2025, Vũ Thúy Quỳnh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng. Đáng chú ý, người đẹp xuất hiện với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón áp út, khiến cộng đồng mạng rộ lên nghi vấn cô đã nhận lời cầu hôn.

Trước những bàn tán lan rộng, Vũ Thúy Quỳnh nhanh chóng lên tiếng. Trên trang cá nhân, cô cho biết việc đeo nhẫn ở ngón áp út tay phải mang nhiều ý nghĩa như yêu thương bản thân, đề cao sự độc lập, thể hiện cá tính nghệ sĩ hoặc đơn giản là chưa có ràng buộc hôn nhân. Cô đặc biệt nhấn mạnh chi tiết “tay phải” để khẳng định đó không phải nhẫn cưới hay nhẫn đính hôn, qua đó gián tiếp phủ nhận tin đồn kết hôn với thiếu gia Đức Phạm.