Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" Gala Xuân Vãn đêm giao thừa: Visual nàng tiên cá kinh diễm, đến pháo hoa cũng không đẹp bằng

Đến hẹn lại lên, chương trình Xuân Vãn của đài CCTV vào đêm 30 Tết Nguyên đán nhận sự kỳ vọng và mong chờ lớn từ người hâm mộ bởi sự xuất hiện của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Cbiz. Năm nay, tiết mục múa được chú ý nhất trên đài trung ương thuộc về Địch Lệ Nhiệt Ba tại điểm cầu Nghi Tân (Trung Quốc). Trong chương trình, người đẹp sinh năm 1992 hóa thân thành nàng tiên cá.

Màn biểu diễn linh động với thần thái tự tin, cuốn hút và nhan sắc đẹp ngút ngàn của Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý của khán giả. Từ khóa liên quan đến tiết mục, đặc biệt là visual của mỹ nhân Tân Cương lên top 1 hot search trên MXH Weibo trong đêm giao thừa. Ở lần xuất hiện này, Nhiệt Ba được nhận xét tăng cân hơn trước. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến diện mạo của nữ diễn viên, ngược lại cô còn được khen tràn đầy sức sống, có da có thịt. Theo tờ Sina, tiết mục múa đẹp kinh diễm của Nhiệt Ba hút đến 21 triệu lượt xem realtime trực tiếp trên nền tảng MXH.

Tiết mục múa của Địch Lệ Nhiệt Ba trên sân khấu Gala Xuân Vãn đêm giao thừa. Nguồn: Weibo.

Cận cảnh visual nàng tiên cá đẹp ngút ngàn của mỹ nhân Tân Cương. Nguồn: Weibo.

Cộng đồng mạng xứ tỷ dân chỉ có thể dùng 1 từ "đỉnh" để tán thưởng khả năng nhảy múa uyển chuyển và visual không điểm nào có thể chê của nữ diễn viên sinh năm 1992. "Cô ấy mang thiên đường đến trần gian! Tôi dám chắc chẳng ai có thể phủ nhận vẻ đẹp vượt thời gian của Nhiệt Ba", "Nhan sắc kinh diễm, đến pháo hoa đêm nay cũng không đẹp bằng, "Vũ điệu và nhan sắc đều ngập tràn hơi thở của mùa Xuân", "Địch Lệ Nhiệt Ba đúng là thần", "Cô ấy như nàng tiên cá bước ra từ truyện cổ tích", "Tôi hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của Nhiệt Ba tại Gala Xuân Vãn năm nay", là những bình luận của hàng triệu khán giả khen ngợi người đẹp 9X.

Màn biểu diễn "bùng nổ" visual của Địch Lệ Nhiệt Ba trên sóng đài CCTV nhận được vô số lời ngợi khen từ truyền thông, netizen và gây bão mạng xã hội. Cộng đồng mạng Trung Quốc dùng vô số mỹ từ để tán thưởng khả năng nhảy múa uyển chuyển, thần thái cuốn hút và visual không điểm nào có thể chê của nữ diễn viên sinh năm 1992. Ảnh: Weibo.

Từ hình ảnh góc nghiêng cho đến chính diện, Địch Lệ Nhiệt Ba đều khiến bao người phải say đắm, ghen tỵ với nhan sắc không tỳ vết, đường nét gương mặt như búp bê sống. Ảnh: Weibo

Loạt ảnh nét căng do truyền thông xứ Trung đăng tải chứng minh đẳng cấp nhan sắc, thần thái dẫn đầu lứa tiểu hoa đán 9X của Địch Lệ Nhiệt Ba. Góc độ nào nữ diễn viên cũng xinh đẹp. Ảnh: Weibo.

Vẻ đẹp trời ban của Nhiệt Ba cân đẹp mọi loại camera, thách thức cả showbiz Trung Quốc. Theo cư dân mạng Trung Quốc, pháo hoa đêm giao thừa cũng không đẹp bằng mỹ nhân 9X. Ảnh: Sina.

Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn sở hữu thân hình và đường cong hình chữ S gần như hoàn hảo. Ảnh chụp từ sau lưng cho thấy nữ diễn viên có tỷ lệ eo/hông, body đồng hồ cát đáng ngưỡng mộ trong chiếc váy đuôi cá ôm sát cơ thể. Ảnh: Sina.

Không chỉ sân khấu Gala Xuân Vãn, loạt ảnh khoe nhan sắc do studio của Địch Lệ Nhiệt Ba đăng tải trước khi trình diễn cũng khiến dân tình mê mẩn. Những năm qua, mỹ nhân Tân Cương được xem là biểu tượng nhan sắc mới của ngành giải trí Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

