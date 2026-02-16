Phát hoảng thân hình "cò hương" của 1 nữ ca sĩ trong dịp đón năm mới

Những hình ảnh mới nhất của Wendy (Red Velvet) vừa đăng tải vào ngày 29 Tết đã khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng. Thay vì xuýt xoa trước visual ngọt ngào thường thấy, người hâm mộ lại bày tỏ sự lo lắng cực độ trước thân hình mỏng manh đến đáng báo động của nữ ca sĩ. Đập vào mắt người xem không còn là một Wendy đầy đặn, rạng rỡ của thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, mà là một thân hình "mỏng như lá lúa".

Trong bộ trang phục khoe khéo bờ vai, Wendy vô tình để lộ những dấu hiệu sụt cân nghiêm trọng. Phần xương vai nổi rõ mồn một, tạo cảm giác như nữ ca sĩ có thể bị "gió thổi bay" bất cứ lúc nào. Đôi tay và chân khẳng khiu, thiếu sức sống, khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh "cò hương".

Wendy khiến khán giả phát hoảng với thân hình gầy gò. Ảnh: Instagram

Cận cảnh thân hình "gió thổi bay" của nữ ca sĩ. Ảnh: Instagram

Không chỉ dừng lại ở cân nặng, gương mặt của Wendy trong lần xuất hiện này cũng trở thành tâm đề bàn tán. Nhiều netizen nhận xét rằng có thể do sụt cân quá mức, má của cô trông hóp lại, khiến các đường nét trở nên sắc sảo một cách... lạ lẫm. Một số ý kiến cho rằng lỗi có thể nằm ở cách trang điểm hoặc góc chụp, nhưng đa phần đều đồng tình rằng việc quá gầy đã làm giảm đi vẻ đẹp tràn đầy năng lượng vốn là thương hiệu của Wendy.

Nhiều bình luận từ fan bày tỏ sự lo ngại: "Wendy ơi, chị gầy quá rồi, ăn uống đầy đủ nhé!", "Nhìn mà xót, hy vọng chị khỏe mạnh"... Một số ý kiến còn liên hệ với những lần Wendy từng bị body shaming trong quá khứ, cho rằng áp lực từ dư luận có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Gương mặt Wendy cũng rất khác lạ. Ảnh: Instagram

Mặc dù vậy, Wendy từng lên tiếng trấn an fan về sức khỏe của mình. Trong một bài đăng cũ trên ứng dụng Fromm, cô chia sẻ: "Mọi người cứ bảo mình gầy quá, nhưng mình ăn uống tốt và chăm sóc bản thân lắm. Đừng lo nhé, mình siêu khỏe!". Tuy nhiên, với loạt ảnh mới nhất này, làn sóng lo lắng dường như chưa dừng lại. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng và tâm lý học cảnh báo rằng, trong ngành giải trí Kpop, áp lực giữ gìn vóc dáng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như rối loạn ăn uống.

Wendy có tên thật là Son Seung Wan, sinh năm 1994. Cô ra mắt năm 2014 với tư cách giọng ca chính của Red Velvet - nhóm nhạc nữ hàng đầu SM Entertainment. Cô từng gặp tai nạn nghiêm trọng năm 2019, dẫn đến chấn thương và phải tạm dừng hoạt động một thời gian. Kể từ đó, Wendy đã trở lại mạnh mẽ với các hoạt động solo và nhóm. Đến năm 2024, Wendy rời SM Entertainment sau 10 năm gắn bó.

Khán giả mong đợi Wendy có thể trở về dáng vẻ tràn đầy sức sống như trước. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram