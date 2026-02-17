Nam thần trong nhóm nhạc Hàn Quốc tung ngay bộ ảnh áo dài đón Tết, hoá ra vì lý do đặc biệt!

Không khí năm mới vừa chạm ngõ, cộng đồng người hâm mộ Kpop Việt Nam đã nhanh chóng được “sưởi ấm” bởi loạt ảnh đầy cảm xúc của Hanbin (TEMPEST). Nam idol người Việt đã lựa chọn khoảnh khắc giao thừa để chia sẻ bộ ảnh diện áo dài truyền thống, ghi lại góc phố mang đậm vẻ cổ kính của Việt Nam, như một lời chúc năm mới vừa tinh tế vừa đậm chất quê hương gửi đến người hâm mộ.

Trong bộ ảnh, Hanbin khoác lên mình chiếc áo dài xanh lá, là tông màu gợi cảm giác tươi mới và hy vọng – đúng với tinh thần của mùa xuân. Thiết kế đơn giản nhưng tinh tế giúp tôn lên visual điển trai, tươi tắn của chàng trai Yên Bái. Hanbin còn chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt, mang đến nguồn năng lượng tích cực, khiến người xem cảm nhận được niềm vui hân hoan của những ngày Tết cổ truyền.

Hanbin khoác lên mình chiếc áo dài xanh lá, là tông màu gợi cảm giác tươi mới và hy vọng – đúng với tinh thần của mùa xuân. Ảnh: Instagram

Bộ ảnh này được thực hiện tại khung cảnh cổ kính ở Việt Nam. Ảnh: Instagram

Loạt ảnh này như một lời chúc năm mới vừa tinh tế vừa đậm chất quê hương Hanbin gửi đến người hâm mộ. Ảnh: Instagram

Hanbin rất đam mê áo dài, thường xuyên diện vào các dịp lễ hay về Việt Nam biểu diễn. Ảnh: Instagram

Điểm đặc biệt của bộ ảnh không chỉ nằm ở diện mạo điển trai của Hanbin mà còn ở bối cảnh cổ điển đậm văn hóa Việt. Sự kết hợp giữa trang phục truyền thống và thần tượng Kpop trẻ trung tạo nên cảm giác giao thoa văn hóa đầy thú vị, góp phần lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam đến đông đảo người hâm mộ quốc tế. Đã có đến hàng chục ngàn lượt tương tác với loạt ảnh của Hanbin trên khắp các mạng xã hội.

Là idol Kpop đến từ Việt Nam, Hanbin thường xuyên tự hào khoác lên mình những trang phục truyền thống như áo dài, áo tấc mỗi dịp về nước hay dịp lễ lớn. Từ bộ ảnh áo dài ngũ thân ở quê nhà Yên Bái những năm trước, đến việc "rủ rê" thành viên TEMPEST cùng diện áo dài khi đến Việt Nam biểu diễn, anh luôn giữ thói quen dùng hình ảnh cá nhân để giới thiệu vẻ đẹp dân tộc đến bạn bè quốc tế.

Mở đầu năm mới bằng hình ảnh áo dài truyền thống, Hanbin không chỉ khiến người hâm mộ tự hào mà còn góp phần quảng bá văn hóa Việt theo cách trẻ trung, gần gũi. Hành động giản dị nhưng ấm áp này tiếp tục cho thấy sự gắn bó của anh với quê hương cũng như tình cảm trân trọng dành cho cộng đồng fan đã luôn đồng hành trên hành trình nghệ thuật.

Hanbin thường xuyên tự hào khoác lên mình những trang phục truyền thống, thậm chí rủ rê các thành viên TEMPEST mặc cùng. Ảnh: Instagram

Hanbin có tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh ngày 19/1/1998 tại Yên Bái. Anh hiện là thành viên của nhóm nhạc nam Kpop TEMPEST thuộc công ty Yuehua Entertainment. Hanbin là nam idol người Việt Nam đầu tiên ra mắt trong một nhóm nhạc Kpop, mở ra cột mốc lịch sử cho cộng đồng fan Việt tại làng nhạc Hàn.

Hanbin tự học nhảy từ năm 15 tuổi và từng là founder kiêm leader của nhóm nhảy cover Kpop C.A.C tại Hà Nội với nghệ danh Hưng Bin. Anh từng học chuyên ngành Marketing tại Đại học Thương mại Hà Nội trước khi quyết định theo đuổi giấc mơ idol. Năm 2019, Hanbin vượt qua cuộc tuyển chọn tại Hà Nội để bắt đầu hành trình làm thực tập sinh tại Belift Lab (HYBE Labels). Nam idol nổi tiếng rộng rãi khi tham gia chương trình sống còn I-LAND (2020) của Mnet, nơi anh thể hiện tài năng vũ đạo mạnh mẽ và tinh thần kiên cường, dù dừng chân ở vòng loại nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả toàn cầu.

Sau khi rời Belift Lab vào tháng 6/2021, Hanbin nhanh chóng ký hợp đồng với Yuehua Entertainment. Đến ngày 3/1/2022, chàng trai Việt Nam được giới thiệu là thành viên của TEMPEST, và chính thức debut cùng nhóm vào ngày 2/3/2022 với mini album đầu tay It's ME, It's WE. Với visual điển trai, nụ cười tươi tắn, kỹ năng vũ đạo linh hoạt kết hợp giọng hát ổn định, Hanbin nhanh chóng trở thành "người anh cả" đáng tin cậy của nhóm, đồng thời là nguồn cảm hứng lớn cho fan Việt Nam.

Không chỉ hoạt động sôi nổi cùng TEMPEST qua các album, concert và sân khấu quốc tế, Hanbin còn thường xuyên tự hào khoác lên mình trang phục truyền thống Việt Nam như áo dài trong các dịp Tết, sự kiện về nước, góp phần lan tỏa văn hóa quê hương đến cộng đồng Kpop toàn cầu. Với hành trình từ chàng trai Yên Bái tự học nhảy đến idol Kpop được yêu mến, Hanbin chính là minh chứng sống động cho tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm tự hào của Gen Z Việt Nam.

Hanbin là idol người Việt nổi bật tại Kpop. Ảnh: X

Nguồn: Instagram