Cặp diễn viên đình đám kết hôn sau 10 năm yêu, khoảnh khắc cô dâu chú rể gây xôn xao

Sáng 17/2, tờ Kapook đưa tin, nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan Yiiiwha Preeyakarn sẽ kết hôn với nam tài tử kiêm MC Per Amranand hơn 4 tuổi vào ngày 15/3 tới đây sau 10 năm hẹn hò. Trên trang cá nhân, Yiiiwha mới đây đã chia sẻ bộ ảnh cưới độc đáo chụp trên sân golf trước thềm hôn lễ cổ tích và nhanh chóng hút về hàng trăm ngàn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn. Được biết, địa điểm thực hiện bộ ảnh cưới mang ý nghĩa đặc biệt với cặp đôi, bởi lẽ họ cùng yêu thích chơi golf và thường tận hưởng những buổi hẹn hò lãng mạn trên sân golf mỗi khi có thời gian rảnh.

Trong loạt hình mới được chia sẻ mới đây, Per Amranand diện vest trắng bảnh bao trong khi Yiiiwha Preeyakarn mặc bộ váy cưới khá đơn giản để có thể thoải mái phô diễn kỹ năng chơi golf của bản thân xuyên suốt quá trình thực hiện bộ ảnh cưới. Trước ống kính, cặp đôi dành cho đối phương nhiều cử chỉ tình tứ, chơi golf trong bầu không khí vui vẻ hạnh phúc, thậm chí còn khiêu vũ cùng nhau. Đặc biệt, cảnh tượng ngược đời khi cô dâu quỳ gối trước chú rể đã chiếm trọn spotlight, khiến cộng đồng mạng không khỏi phấn khích xen lẫn thích thú.

Clip ghi lại quá trình Yiiiwha Preeyakarn - Per Amranand thực hiện bộ ảnh cưới độc đáo trên sân golf đã được chia sẻ rần rần mới đây

Yiiiwha Preeyakarn gây sốt với khoảnh khắc quỳ gối trước chú rể Per Amranand. Ảnh: X

Yiiiwha Preeyakarn diện bộ váy cưới khá đơn giản nhưng vẫn tỏa sáng trước ống kính nhờ nhan sắc cuốn hút, quyến rũ ở tuổi 34. Ảnh: X

Cặp đôi nhìn nhau đắm đuối, trao cho đối phương nhiều cử chỉ tình tứ, chan chứa tình yêu thương. Ảnh: Instagram

Yiiiwha Preeyakarn và Per Amranand đan chặt tay nhau, không nỡ rời đối phương nửa bước. Ảnh: X

Cặp đôi hạnh phúc khiêu vũ ngay trên sân golf, tương tác của 2 nghệ sĩ khiến người hâm mộ "tan chảy". Ảnh: X

Trước đó vào tháng 1 năm nay, Yiiiwha Preeyakarn - Per Amranand đã thực hiện nghi lễ đính hôn theo phong cách của người Lanna (ở phía Bắc Thái Lan). Cả 2 diện trang phục truyền thống của người Lanna, dự lễ làm công đức để nhận phước lành tại 1 ngôi chùa thuộc tỉnh Chiang Mai. Đây được coi là nghi lễ quan trọng theo tín ngưỡng của người Lanna trước khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Buổi lễ được diễn ra trước sự chứng kiến của đông đủ người thân 2 bên gia đình cặp đôi.

Ngoài ra cách đây không lâu, Yiiiwha Preeyakarn đã tổ chức tiệc chia tay đời độc thân có sự tham gia của nhiều bạn bè thân thiết trong giới giải trí. Trên Instagram, nữ diễn viên xúc động bày tỏ trước khi chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân: "Cảm ơn tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng tôi trong đêm chia tay đời độc thân này. Đây chính là kỷ niệm mà tôi sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Tôi yêu các bạn rất nhiều".

Còn nhớ hồi tháng 2 năm ngoái đúng vào dịp Valentine, Yiiiwha đã được Per Amranand cầu hôn lãng mạn tại 1 khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Ý. Thậm chí, nữ diễn viên còn quỳ gối xuống để đón nhận chiếc nhẫn từ bạn trai vì vỡ òa hạnh phúc.

Cặp đôi hạnh phúc trong ngày đính hôn cách đây 1 tháng. Ảnh: Thairath

Yiiiwha Preeyakarn được Per Amranand cầu hôn ở trời Tây cách đây 1 năm. Ảnh: X

Yiiiwha Preeyakarn sinh năm 1992, thuận lợi ra mắt làng giải trí sau khi giành được vị trí Á quân trong cuộc thi Miss Teen Thái Lan 2009. 7 năm sau đó, người đẹp lấn sân diễn xuất qua bộ phim truyền hình mang tên Pra Teap Rak Hang Jai. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau tác phẩm mang tên Lồng Nghiệp Chướng. Những năm trở lại đây, Yiiiwha Preeyakarn liên tục ghi dấu ấn trong lòng công chúng với loạt phim đáng chú ý như Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh 2, The Legend of Nang Nak, A Bitter Honeymoon,..

Trong khi đó, Per Amranand sinh năm 1988, là MC được yêu mến tại Thái Lan nhờ lối dẫn duyên dáng. Bên cạnh dẫn chương trình, anh còn tham gia diễn xuất và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng qua các phim như My Valentine, Final Score,...

Yiiiwha Preeyakarn - Per Amranand là cặp đôi "trai tài gái sắc" ở showbiz Thái, nhận được nhiều sự mến mộ từ công chúng. Ảnh: X

Nguồn: Kapook