Dàn nghệ sĩ GenZ tuổi Ngọ tài năng của showbiz Việt

Năm 2026, nhiều nghệ sĩ trẻ tuổi Ngọ được kỳ vọng sẽ tiếp tục toả sáng trong bản đồ showbiz Việt.

Mỹ Anh

Là gương mặt GenZ điển hình của showbiz Việt, Mỹ Anh là cái tên nhận được nhiều yêu mến của khán giả. Ở tuổi 24, con gái của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân trở thành hình tượng của nghệ sĩ trẻ "toàn năng" thế hệ mới khi vừa có thể hát, kiêm luôn khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Cho đến nay, cô cho ra mắt 2 MV là Got You và Pillars được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh với phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu. Đầu năm 2024, giọng ca sinh năm 2002 ra mắt album đầu tay mang tên Em.

Mỹ Anh thừa hưởng tài năng từ bố mẹ.

Thời gian qua, con gái Mỹ Linh xuất hiện tại nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế. Cô trình diễn tại Round Music Festival 2021 ở Hàn Quốc và lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021 tại Mỹ, biểu diễn trong chương trình Round Asean - Korea Music Festival phát trên Đài KBS của Hàn Quốc.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh từng khẳng định Mỹ Anh sẽ là nghệ sĩ thành công không chỉ ở Việt Nam mà còn vang danh quốc tế.

Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi cũng từng nhận xét: “Việc Mỹ Anh bước ra quốc tế bằng âm nhạc của mình tôi không ngạc nhiên. Âm nhạc Việt Nam ngày càng chuẩn hóa và quốc tế hóa, bên cạnh thị trường âm nhạc lớn tuổi thì có thị trường của các bạn trẻ như Mỹ Anh".

Năm 2026, khán giả kỳ vọng sẽ tiếp tục chứng kiến sự đột phá của cô nàng tuổi rắn đa tài này.

Saabirose

Bắt đầu sáng tác từ năm 17 tuổi, Saabirose được lòng khán giả trẻ khi sở hữu nhiều bản hit như Hót hòn họt, Anh nghĩ em tiếc sao...

Năm 2025, cô gây chú ý với MV Mah Boi với tạo hình táo bạo, đậm tinh thần Gen Z. Nhờ bước đệm từ Em xinh say hi, giọng ca sinh năm 2002 tiếp tục nhận được nhiều yêu mến của khán giả.

Saabirose thành công nhờ bước đệm từ "Em xinh say hi".

Thành công của chương trình giúp Saabirose xuất hiện ở nhiều sân khấu lớn nhỏ. Nữ rapper cũng hé lộ sắp trình làng một dự án được ấp ủ suốt thời gian qua. Từ sự cộng hưởng của phong cách âm nhạc hiện đại, ngoại hình sáng sân khấu, Saabirose được khán giả kỳ vọng sẽ là một nhân tố hoạt động sôi nổi trong năm Bính Ngọ.

VSTRA

Là ca sĩ đi lên từ cộng đồng Indie, VSTRA đánh dấu tên tuổi trong lòng khán giả nhờ màu giọng nhẹ nhàng và tư duy âm nhạc mới mẻ. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 2002 còn gây ấn tượng khi xây dựng hình tượng của nghệ sĩ toàn năng khi không chỉ hát mà còn sáng tác, tự sản xuất âm nhạc.

VSTRA có cá tính âm nhạc riêng biệt.

Sau thành công của album đầu tay vào năm 2023, ca sĩ trẻ tiếp tục gây chú ý với album phòng thu thứ hai mang tên Triệu (Phase 1 of 3) vào tháng 12/2025. Album nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc, giúp cô có màn "mở bát" ấn tượng ngay những ngày đầu năm 2026.

Thời gian qua, ca khúc Ai ngoài anh của nữ ca sĩ chiếm giữ Top 1 trên hàng loạt nền tảng nghe nhạc lớn và làm dậy sóng trên nền tảng TikTok.

Thái Lê Minh Hiếu

Nói đến những nghệ sĩ Việt tuổi Ngọ, Thái Lê Minh Hiếu thuộc nhóm "ngựa non" khi sinh năm Nhâm Ngọ (2002). Góp mặt tại chương trình Tân binh toàn năng, Minh Hiếu từng dừng bước đầy tiếc nuối ngay trước thềm ra mắt nhóm nhạc UPRIZE.

Tuy không thể debut trong đội hình chính thức, chàng trai này vẫn ra mắt với vai trò nghệ sĩ độc lập, trực thuộc cùng công ty quản lý với UPRIZE. Anh được giới chuyên môn đánh giá là một gương mặt trẻ tiềm năng nhờ ngoại hình sáng, giọng hát ổn định cùng tinh thần cầu tiến.

Thái Lê Minh Hiếu sở hữu ngoại hình nổi bật.

Trước khi tham gia Tân binh toàn năng, nam nghệ sĩ xuất phát điểm là một người mẫu. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt táo bạo khi anh quyết định rẽ hướng sang con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ sinh năm 2002 còn gây chú ý khi xuất hiện tại Gala Nhạc Việt 2026, song ca cùng Hòa Minzy trong ca khúc Về quê xin cưới, cho thấy giọng hát và bản lĩnh sân khấu đã tiến bộ rõ rệt.

Ceri Thu Hà

Ceri Thu Hà tên thật là Lương Thu Hà, sinh năm 2002, người dân tộc Tày và đến từ Lạng Sơn. Trước khi được biết đến các dự án phim đình đám, Ceri Thu Hà đã là người mẫu ảnh từ khi còn học cấp 3.

Cô nàng bén duyên với diễn xuất và gây ấn tượng khi tham gia một số phim truyền hình trên sóng giờ vàng của VTV như Món quà của cha, Thương ngày nắng về, Đi giữa trời rực rỡ...

Ceri Thu Hà là "nàng thơ" GenZ mới của phim giờ vàng VTV.

Trong vài năm gần đây, cô còn xuất hiện trên màn ảnh rông với Lật mặt 7: Một điều ước và Móng vuốt. Ngoài ra Ceri Thu Hà cũng từng xuất hiện tại một số show giải trí như Tỏ tình hoàn mỹ, Chọn ai đây.