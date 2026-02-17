Tết này ai đẹp bằng Rosé (BLACKPINK)!

Trong những ngày Tết Nguyên đán, mạng xã hội rộn ràng hơn bao giờ hết khi nữ thần tượng Rosé (BLACKPINK) bất ngờ chia sẻ loạt ảnh hậu trường từ world tour DEADLINE. Bộ ảnh nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng nhờ phong cách ngọt ngào chuẩn búp bê Barbie cùng nhan sắc rạng rỡ của "đóa hồng nước Úc".

Trong loạt khoảnh khắc được đăng tải, Rosé xuất hiện với tông hồng chủ đạo, từ trang phục, phụ kiện đến cách trang điểm đều mang hơi hướng Barbie hiện đại. Mái tóc vàng đặc trưng càng giúp nữ ca sĩ tôn lên làn da sáng và đường nét thanh tú. Nhiều khán giả nhận xét Rosé toát lên vẻ đẹp vừa mong manh vừa sang trọng, đúng với hình ảnh “nàng thơ” mà cô theo đuổi suốt thời gian qua. Visual xuất ắc cùng thần thái cuốn hút càng khiến bộ ảnh trở nên nổi bật giữa loạt bài đăng dịp cuối năm của các thần tượng Kpop.

VCR world tour DEADLINE lên sóng đã lâu nhưng đến nay, Rosé mới xả ảnh hậu trường. Ảnh: Instagram

Mái tóc vàng đặc trưng càng giúp nữ ca sĩ tôn lên làn da sáng và đường nét thanh tú. Ảnh: Instagram

Nhan sắc của cô còn ngọt ngào hơn cả kẹo. Ảnh: Instagram

Không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, Rosé còn khiến người xem chú ý với vóc dáng mảnh mai, cân đối. Những thiết kế ôm nhẹ giúp nữ ca sĩ khoe khéo vòng eo thon gọn và tỉ lệ cơ thể thanh thoát - yếu tố vốn được xem là thương hiệu của cô trong nhiều năm hoạt động. Thần thái tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút giúp từng khung hình mang cảm giác thời trang cao cấp, đúng chuẩn "gương mặt đẹp nhất thế giới".

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh hậu trường đã thu về lượng tương tác khủng, nhanh chóng chạm mốc gần 3 triệu lượt thích cùng hàng chục nghìn bình luận khen ngợi. Người hâm mộ liên tục để lại những lời tán dương giọng ca sinh năm 1997. Sức hút mạnh mẽ này một lần nữa khẳng định vị thế của Rosé trong làng thời trang và giải trí quốc tế.

Bộ ảnh đã thu hút về gần 3 triệu lượt "thả tim". Ảnh: Instagram

Rosé có tên thật là Park Chaeyoung (Roseanne Park), sinh ngày 11/2/1997 tại Auckland, New Zealand, và lớn lên ở Melbourne, Úc. Cô mang hai quốc tịch Hàn Quốc - New Zealand, là con gái út trong gia đình gốc Hàn, với chị gái lớn hơn. Từ nhỏ, Rosé đã đam mê âm nhạc qua việc hát trong dàn hợp xướng nhà thờ, học guitar và piano, nhưng ban đầu gia đình không ủng hộ theo đuổi con đường nghệ sĩ chuyên nghiệp. Năm 2012, cô tham gia thử giọng YG Entertainment tại Úc, vượt qua hơn 700 thí sinh để về nhất và chuyển đến Hàn Quốc làm thực tập sinh trong 4 năm.

Rosé debut cùng BLACKPINK vào tháng 8/2016 với vai trò giọng ca chính, nhanh chóng nổi bật nhờ giọng hát "vàng" đặc trưng, cao vút, đầy cảm xúc cùng phong cách vũ đạo thanh lịch, tinh tế. Cô góp phần đưa BLACKPINK trở thành một trong những girl group thành công nhất thế giới, với hàng loạt hit toàn cầu, tour diễn kỷ lục và vị thế biểu tượng Kpop.

Rosé cùng BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới. Ảnh: X

Về sự nghiệp solo, Rosé debut solo vào tháng 3/2021 với single album -R- gồm hai ca khúc On the Ground và Gone. On the Ground lập kỷ lục lớn: đầu tiên đứng đầu Billboard Global 200 với tư cách nghệ sĩ solo Hàn Quốc, cao nhất trên Billboard Hot 100 cho nữ solo Hàn, và MV được xem nhiều nhất 24 giờ đầu của solo Kpop (mang về Guinness World Records). Album bán hơn 448.000 bản tuần đầu, kỷ lục nữ solo Hàn lúc bấy giờ.

Sau khi rời YG Entertainment cho hoạt động cá nhân (nhưng vẫn giữ hợp đồng nhóm), cô ký với THE BLACK LABEL và Atlantic Records. Năm 2024, Rosé gây bùng nổ với siêu hit toàn cầu APT., hợp tác Bruno Mars. Ca khúc dẫn đầu nhiều BXH trên khắp thế giới, đạt top 3 Mỹ-Anh, phá kỷ lục view YouTube, và nhận 3 đề cử Grammy. Album phòng thu đầu tay rosie (tháng 12/2024) là bước ngoặt cá nhân lớn với Rosé, cô tham gia sáng tác toàn bộ đạt vị trí cao nhất cho nữ solo Hàn trên Billboard và UK charts.

Bên cạnh đó, cô còn làm đại sứ nhiều thương hiệu xa xỉ và được TC Candle vinh danh là "Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2025". Rosé vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhưng đều không lên tiếng. Rosé không chỉ là giọng ca xuất sắc mà còn là biểu tượng thời trang, ảnh hưởng toàn cầu, truyền cảm hứng về sự kiên trì và chân thực.