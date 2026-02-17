Ha Ji Won - Park Shin Hye: 2 mỹ nhân tuổi Ngọ nức tiếng Kbiz, nhìn sự nghiệp đời tư mà chỉ biết "wow"

Trong thế giới giải trí Hàn Quốc đầy màu sắc, hai mỹ nhân sinh năm Ngọ – Ha Ji Won (1978) và Park Shin Hye (1990) – luôn là những biểu tượng xinh đẹp, tài năng và tràn đầy sức sống. Cả hai đều mang vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút, kết hợp với sự nỗ lực không ngừng nghỉ để chinh phục khán giả qua từng vai diễn.

Họ đại diện cho hai thế hệ khác nhau: một người là biểu tượng mạnh mẽ, đa tài của thập niên 2000-2010, còn người kia là ngôi sao trẻ trung, ấm áp của thế hệ mới. Dù hành trình riêng biệt, cả hai đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ, với sự kết hợp hài hòa giữa nhan sắc rạng rỡ và tài năng diễn xuất chân thực.

Ha Ji Won: "Đả nữ" đa tài cùng vẻ đẹp vượt thời gian

Ha Ji Won, tên thật Jeon Hae Rim, sinh ngày 28/6/1978 tại Seoul, Hàn Quốc. Với chiều cao 168cm, gương mặt sắc sảo và nụ cười ấm áp, cô luôn toát lên sức hút mạnh mẽ, quyến rũ nhưng cũng rất gần gũi. Tốt nghiệp Đại học Dankook chuyên ngành phim và truyền hình, Ha Ji Won đã xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp từ những ngày đầu.

Hành trình sự nghiệp của Ha Ji Won bắt đầu từ năm 1996 với những vai nhỏ trong các phim tuổi teen, nhưng chỉ thực sự bùng nổ vào đầu những năm 2000. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh mẽ qua các bộ phim điện ảnh như Truth Game (2000) – nơi cô nhận giải Nữ diễn viên mới xuất sắc, Phone (2002) khiến cô được mệnh danh "Nữ hoàng phim kinh dị" châu Á, hay Sex Is Zero (2002) với nét hài hước duyên dáng.

Ha Ji Won có sự nghiệp cực kỳ thành công với đa dạng vai diễn. Ảnh: X

Ha Ji Won nổi bật bởi khả năng linh hoạt, từ kinh dị, hành động, hài hước đến lãng mạn và lịch sử. Trên màn ảnh nhỏ, những tác phẩm kinh điển như Damo (2003), Something Happened in Bali (2004), Hwang Jini (2006), Secret Garden (2010-2011) – những bộ phim đã trở thành biểu tượng của thập niên 2019. The King 2 Hearts (2012), Hoàng Hậu Ki (2013-2014) đã giúp cô nhận vô số giải thưởng danh giá, trong đó có MBC Drama Award.

Không giống nhiều đồng nghiệp chọn lối đi an toàn với những vai tiểu thư đài các, Ha Ji Won dấn thân vào những thử thách khắc nghiệt nhất. Cô được mệnh danh là "Đả nữ số 1" bởi tinh thần không bao giờ cần diễn viên đóng thế.

Khán giả sẽ nhớ mãi vai diễn Hoàng hậu Ki quyền lực của Ha Ji Won. Ảnh: X

Về đời tư, Ha Ji Won lớn lên trong một gia đình đông đúc với hai chị em gái và em trai là cố diễn viên Jeon Tae Soo. Cô từng trải qua tai nạn xe hơi năm 2003 nhưng nhanh chóng vượt qua nhờ tinh thần mạnh mẽ. Là một người yêu thích thể thao, nữ diễn viên thành thạo boxing, hapkido, bơi lội, cưỡi ngựa, khiêu vũ truyền thống Hàn Quốc và golf – những sở thích giúp cô giữ gìn vóc dáng và sức khỏe tuyệt vời.

Ở tuổi U50, giữa lúc bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất, Ha Ji Won vẫn chọn cuộc sống độc thân. Cô không chạy theo những ồn ào tình ái, cũng chẳng phô trương sự giàu sang. Những năm gần đây, Ha Ji Won tìm thấy bản ngã của mình qua hội họa. Những bức tranh của cô mang hơi hướng trừu tượng, phản chiếu chiều sâu tâm hồn của một người phụ nữ đã đi qua đủ mọi cung bậc hỉ nộ ái ố của cuộc đời.

Những năm gần đây, Ha Ji Won đam mê hội họa. Ảnh: X

Hiện tại, Ha Ji Won vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung khiến netizen trầm trồ, thường chia sẻ rằng "cô ấy không hề già đi". Với Ha Ji Won, sự bình yên trong tâm hồn và niềm đam mê với nghệ thuật mới là đích đến cuối cùng. Cô chính là hiện thân của một chú ngựa chiến đã chinh phạt mọi thảo nguyên và nay đang tận hưởng sự tự do trên đỉnh núi của riêng mình.

Ở độ tuổi U50, Ha Ji Won vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp. Ảnh: X

Sắc vóc cô qua cam thường khiến công chúng phải trầm trồ. Ảnh: X

Park Shin Hye: Gương mặt quốc dân cùng cuộc sống gia đình viên mãn

Park Shin Hye sinh ngày 18/2/1990 tại Gwangju trong 1 gia đình không mấy khá giả, lên Seoul theo đuổi sự nghiệp diễn xuất từ rất sớm. Với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biết nói và vẻ đẹp trong sáng, cô nhanh chóng chiếm trọn trái tim khán giả từ những ngày đầu. Tốt nghiệp trường Trung học Nữ sinh Youngpa và lấy bằng cử nhân sân khấu tại Đại học Chung Ang năm 2016, Park Shin Hye luôn cân bằng hoàn hảo giữa học tập và sự nghiệp, là tấm gương mẫu mực cho người người noi theo.

Cô bước vào làng giải trí từ năm 2003 với vai diễn thời thơ ấu của Choi Ji Woo trong siêu phẩm từng khiến cả 1 thế hệ khán giả sụt sùi Nấc Thang Lên Thiên Đường. Vai diễn này giúp Park Shin Hye nhanh chóng giành giải Nữ diễn viên trẻ xuất sắc.

Park Shin Hye đóng phim từ khi còn rất nhỏ. Ảnh: X

Từ sao nhí, cô chuyển mình thành ngôi sao thực thụ qua You're Beautiful (2009) – vai nữ cải nam trang đáng yêu trong ban nhạc A.N.JELL, rồi Heartstrings (2011), Flower Boys Next Door (2013) và đặc biệt là siêu phẩm The Heirs (2013). Năm 2026, Park Shin Hye tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với Undercover Miss Hong, cô vào một thanh tra tài chính ngầm, mang đến những khoảnh khắc bất ngờ và nhận được rating cao cùng sự yêu mến toàn cầu trên Netflix.

Ở tuổi 36, Park Shin Hye có gia tài phim ảnh đáng nể. Ảnh: X

Về đời tư, Park Shin Hye có anh trai là nhạc sĩ Park Shin Won. Mỹ nhân tuổi Ngọ này từng mơ ước làm cảnh sát thời nhỏ, nhưng đam mê diễn xuất đã đưa cô đến với ánh hào quang. Năm 2022, cô kết hôn với diễn viên Choi Tae Joon sau 5 năm hẹn hò, và chào đón cậu con trai đáng yêu cùng năm. Giờ đây ở tuổi 36. Park Shin Hye là một người mẹ trẻ dịu dàng, thường chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình trên mạng xã hội, dù luôn giữ sự riêng tư cho con trai.

Nữ diễn viên yêu mèo, âm nhạc và lối sống giản dị, đồng thời rất trân trọng sự hy sinh của cha mẹ – những người đã chuyển từ Gwangju lên Seoul để ủng hộ giấc mơ của cô. Gần đây, cô xúc động chia sẻ về sức khỏe của cha trên chương trình You Quiz on the Block, thể hiện tình cảm gia đình sâu sắc. Park Shin Hye đang sống trọn vẹn ở cả hai vai trò: một diễn viên tài năng và một người mẹ, người vợ hạnh phúc.

Cô hiện có cuộc sống hạnh phúc bên chồng Choi Tae Joon. Ảnh: X



