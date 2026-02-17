Tết đến, không khí rộn ràng dường như lan khắp mọi ngóc ngách từ ngoài đời thực cho đến mạng xã hội. Ngay từ sáng mùng 1, dạo một vòng mạng xã hội đã ngập tràn những bức ảnh check-in đầu năm của dàn sao Việt, mỗi người một kiểu nhưng cùng chung sắc xuân rực rỡ.

Người lựa chọn khoảnh khắc sum vầy ấm áp bên gia đình, quây quần bên mâm cơm đầu năm, người tranh thủ trở về quê nhà, ghi lại những hình ảnh giản dị mà đầy cảm xúc sau một năm bận rộn.

Trong khi đó, hội mỹ nhân Vbiz cũng không bỏ lỡ dịp lên đồ đua sắc. Áo dài truyền thống, váy áo nổi bật hay những set đồ cách tân hiện đại liên tục xuất hiện, khiến mạng xã hội chẳng khác nào một "sàn diễn" ngày Tết.

Sơn Tùng làm văn chúc Tết và fan cho rằng nam ca sĩ đang thả "hint" về dự án mới trong năm 2026

SOOBIN mặc áo dài điển trai ngời ngời, đón năm mới bên gia đình

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh chính thức công khai mối quan hệ với doanh nhân Đức Phạm bằng dòng trạng thái: "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh"

Midu và ông xã Minh Đạt mặc áo dài đồng điệu gấp đôi visual

Không chỉ gu thời trang xịn xò mà vợ chồng Midu khiến netizen phát hờn vì "cẩu lương" mùng 1 Tết

Chi Pu "xả ảnh" cực chất bên người thân trong đầu năm mới

Nhan sắc của Chi Pu quá xịn khiến dân tình phải xuýt xoa