Sáng mùng 1, Sơn Tùng M-TP đăng loạt ảnh chụp cùng gia đình và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Không phải sân khấu hay sự kiện, chỉ là khoảnh khắc đời thường nhưng đủ khiến dân mạng bàn tán.

Trong ảnh, Sơn Tùng và MONO xuất hiện với phong cách trẻ trung, năng động. Nếu như "anh cả" diện cây đồ với nhiều layer, phối khăn choàng và mũ sặc sỡ thì MONO cũng ton-sur-ton với tông xám, phối mũ bucket chất lừ. Vẫn như mọi khi, Sơn Tùng và MONO chung khung hình thì dân mạng xuýt xoa thì visual khó chê vào đâu.

Sơn Tùng và MONO gấp đôi visual trong khung ảnh đón Tết

Tuy nhiên, điều khiến dân mạng chú ý hơn cả lại là sự xuất hiện của bố mẹ nam ca sĩ. Giữa dàn visual gấp đôi của hai anh em, bố mẹ Sơn Tùng bất ngờ chiếm spotlight nhờ phong thái trẻ trung và gu ăn mặc cực chất. Mẹ nam ca sĩ diện áo khoác denim, phối mũ len vàng nổi bật, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa năng động. Bố Sơn Tùng cũng gây ấn tượng với outfit đơn giản nhưng gọn gàng, lịch lãm.

Nhiều bình luận cho rằng nhìn khung hình này mới hiểu vì sao hai anh em Sơn Tùng - MONO lại sở hữu ngoại hình sáng và thần thái nổi bật đến vậy. Từ đường nét gương mặt đến phong cách, có thể thấy cả hai thừa hưởng khá nhiều nét đẹp từ bố mẹ. Không chỉ là visual, sự tự tin và khí chất cũng phần nào được "di truyền" rõ rệt. Khoảnh khắc gia đình sum vầy đầu năm không chỉ khiến fan thích thú vì hiếm hoi mà còn tạo cảm giác gần gũi, ấm áp.

Gia đình Sơn Tùng lên đồ cực chất du xuân

Bố mẹ Sơn Tùng gây ấn tượng với gu thời trang trẻ trung, chất lừ không kém 2 con trai

Bộ ảnh du xuân "hot hòn họt" gây bão cõi mạng

Khoảnh khắc dễ thương của gia đình Sơn Tùng khiến dân tình thích thú

Nếu như Sơn Tùng đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật và ghi dấu ấn nhất định thì MONO chỉ mới debut hồi tháng 8/2022. Sơn Tùng đánh giá cao tài năng về âm nhạc của MONO ngay từ nhỏ và rất hạnh phúc khi em trai "nối nghiệp" mình.

Anh cũng không khỏi bất ngờ vì MONO đã giấu cả gia đình để thực hiện riêng dự án và hứa sẽ luôn ủng hộ các sản phẩm của em trai. Một khoảnh khắc xúc động khi Sơn Tùng khẳng định ở ngoài kia, Việt Hoàng có thể là MONO nhưng trong gia đình vẫn luôn là cậu em mà anh vô cùng yêu thương. Từ sau khi MONO hoạt động chuyên nghiệp, Sơn Tùng ít khi ra mặt công khai ủng hộ nhưng lại có những hành động "tiếp lửa" ở phía sau. Có lần, một người quen tiết lộ Sơn Tùng gọi em trai là "idol" và thể hiện sự thích thú khi MONO được công chúng yêu mến.

Về phía MONO, nam ca sĩ từng chia sẻ về việc bị gọi là "cái bóng" của Sơn Tùng: "Cùng cha, cùng mẹ nhưng tụi em khác nhau. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em khác, khác ở lĩnh vực âm nhạc này. Và mọi người hay hỏi 'em làm cách nào để thoát ra khỏi cái bóng của anh trai Sơn Tùng?'. Em không dùng từ 'thoát', em sẽ chứng minh bằng sự cố gắng của mình qua những sản phẩm, bằng sự kỳ vọng của tất cả mọi người đang ngồi đây và khán giả sắp ủng hộ MONO".

Sơn Tùng MONO giữ chuỗi chụp ảnh Tết gia đình 2 năm qua

Ảnh: FBNV