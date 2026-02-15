Sáng 15/2 (28 Tết), Koreaboo đưa tin, nữ ca sĩ đình đám Manon (nhóm nhạc KATSEYE) vừa lộ ảnh hẹn hò lãng mạn với bạn trai - nghệ sĩ xăm hình David Enth. Trong hình, nữ ca sĩ gen Z hôn đắm đuối anh người yêu điển trai như đang đắm chìm trong thế giới chỉ dành riêng cho 2 người họ. Và đây đã trở thành khoảnh khắc cháy nhất trong ngày hôm nay, được chia sẻ rần rần khắp cõi mạng và hút về lượng tương tác cao khủng khiếp, âu cũng là bởi KATSEYE hiện đang gây bão toàn cầu.

Được biết, tấm ảnh nói trên do bạn Manon chia sẻ lên mạng xã hội, nhưng sau đó không lâu bức hình đã được gỡ xuống.

Manon khóa môi bạn trai nồng nàn, khiến cộng đồng mạng "tan chảy", thả tim đồng loạt. Ảnh: X

Trên các diễn đàn, nhiều người hâm mộ gửi những lời chúc mừng tốt đẹp tới Manon và hy vọng chuyện tình của cô cùng bạn trai sẽ có cái kết mỹ mãn. Được biết, KATSEYE tuy là đàn em BTS nhưng chủ yếu hoạt động ở thị trường Âu Mỹ nên khán giả không khắt khe với họ trong chuyện hẹn hò như các thần tượng Kpop thông thường. Bản thân các thành viên trong nhóm cũng khá cởi mở trong chuyện tình ái.

Trước đó, đúng vào dịp Valentine 14/2, Manon đã công khai khoảnh khắc cùng bạn trai David Enth thưởng thức 1 món đồ uống. Cặp đôi còn tạo dáng hình trái tim trước ống kính trong bầu không khí ngập tràn màu hồng hạnh phúc.

Ngoài ra hồi đầu năm nay, cặp đôi từng khiến công chúng sục sôi khi lộ loạt ảnh tình tứ thân mật cực kỳ nóng bỏng. Trong hình, mỹ nhân nhóm KATSEYE và bạn trai ôm nhau đầy tình cảm trên ghế sofa. Chưa dừng lại ở đó, họ còn thể hiện tình cảm mặn nồng trong 1 khung hình khác khi Manon ngồi vào lòng David Enthh và được anh hôn lên vai từ phía sau.

Manon khoe khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc bên bạn trai nhân ngày Valentine mới đây. Ảnh: X

Mang trong mình dòng máu đa văn hóa Ghana - Thụy Sĩ, Meret Manon Sinh năm 2002 tại Thụy Sĩ, Manon bước vào nghệ thuật từ sớm với vai trò người mẫu và sáng tác nhạc, trước khi chính thức ra mắt trong nhóm nhạc nữ quốc tế KATSEYE. Với chiều cao ấn tượng, vẻ đẹp pha trộn Âu - Phi độc đáo cùng phong thái tự tin, Manon nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với công chúng.

Ra mắt ngày 28/6/2024, KATSEYE gồm sáu thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau gồm Manon, Sophia, Daniela, Lara, Megan và Yoonchae. Nhóm được hình thành thông qua chương trình thực tế tuyển chọn toàn cầu The Debut: Dream Academy, thu hút hàng chục nghìn thí sinh trên khắp thế giới. KATSEYE nhanh chóng khẳng định cá tính âm nhạc pha trộn giữa pop đương đại và tinh thần Kpop đặc trưng, khiến cả thế giới lắc lư với giai điệu Gnarly và Gabriela.

Manon hiện là mỹ nhân gen Z nổi bật của làng nhạc thế giới. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo