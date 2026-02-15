Vợ sợ Won Bin tới mức này ư?

Tối 14/2, bà xã Won Bin - nữ minh tinh Lee Na Young, đã làm khách mời tại talk show được phát sóng trên kênh YouTube của nhà báo Baek Eun Ha nhằm quảng bá cho bộ phim truyền hình mới mang tên Honor. Tại đây, mỹ nhân họ Lee có nhiều chia sẻ về vai diễn mới và những câu chuyện hậu trường thú vị trong quá trình quay phim.

Đáng chú ý, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào biểu cảm cùng phản ứng của Lee Na Young ở cửa trường quay khi cô nhìn thấy standee của ông xã Won Bin. Trước ống kính, nữ diễn viên sinh năm 1979 lộ rõ vẻ lúng túng, thậm chí cô còn co rúm người lại khi thấy hình ảnh của chồng xuất hiện tại địa điểm ghi hình. Lee Na Young sau đó vội cúi đầu trước standee chồng mình và cất lời chào rồi nhanh chóng bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của khán giả.

Lee Na Young bối rối, lúng túng khi phát hiện ra hình ảnh của Won Bin xuất hiện tại địa điểm ghi hình. Ảnh: X

Lee Na Young co rúm người, cúi đầu trước standee của ông xã. Ảnh: Naver

Và sau đó, nữ diễn viên vội vã bỏ chạy trong sự hoang mang của khán giả. Ảnh: X

Cặp đôi Won Bin - Lee Na Young bất ngờ chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội trong tối 14/2. Ảnh: Nate

Từ biểu cảm và hành động của Lee Na Young, 1 số khán giả đặt ra nghi vấn nữ diễn viên sợ chồng tới mức mới chỉ nhìn thấy standee của đàng trai thôi đã rúm ró, lúng túng và vội vã rời đi.

Thế nhưng, bên cạnh đó cũng có nhiều netizen cho rằng Lee Na Young chỉ đơn giản đang bất ngờ, lúng túng vì tự dưng bắt gặp hình ảnh ông xã mà không hề được phía ekip sản xuất chương trình talk show thông báo trước. Do Won Bin hơn 16 năm rồi không đóng phim cho nên nhiều khả năng Lee Na Young ngay từ đầu đã nghĩ chẳng ai lại dựng standee của ông xã lên ở địa điểm ghi hình và không hề có sự chuẩn bị trước.

Won Bin từng nổi tiếng khắp châu Á với loạt phim điện ảnh lẫn truyền hình ăn khách như Trái Tim Mùa Thu, Cờ Thái Cực Giương Cao,... Nhưng anh đã ngừng đóng phim từ năm 2010, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối. Trong khi đó, Lee Na Young là 1 trong những nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc ghi dấu với khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Thành Thật Với Tình Yêu, Ruler of Your own World World, Someone Special, Maundy Thursday,...

Won Bin - Lee Na Young tổ chức hôn lễ riêng tư hồi năm 2015 và đón con trai đầu lòng chào đời cùng năm. Kể từ đó tới nay, cặp đôi hiếm khi lộ diện trước công chúng.

Won Bin - Lee Na Young là 1 trong những cặp đôi kín tiếng nhất ở Kbiz. Ảnh: Naver

Nguồn: Kbizoom