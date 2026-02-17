Vào dịp đầu năm mới, diễn viên Hoàng Triều Dương thông báo tin vui đã lên chức bố. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ khoảnh khắc bế con trai sơ sinh kèm dòng trạng thái đầy xúc động: “Năm nay ông nội có thêm 1 thằng cháu, gia đình nhà mình có thêm Hoàng Xôi 14/2/2026. Chúc mọi người 1 năm mới luôn bình an bên gia đình”.

Được biết, nam diễn viên và bà xã đã có 9 năm gắn bó trước khi chào đón trái ngọt đầu tiên. Chuyện tình bền bỉ, kín tiếng của cả hai từng được nhiều người ngưỡng mộ. Sau gần một thập kỷ đồng hành, cặp đôi nay chính thức bước sang hành trình mới với vai trò làm cha mẹ.

Hiện tại, bài đăng của Hoàng Triều Dương vẫn đang nhận về “cơn mưa” lời chúc. Đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc gia đình nhỏ luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong chặng đường mới.

Hoàng Triều Dương thông báo gia đình chào đón thêm thành viên mới vào dịp đầu năm. Ảnh: FBNV

Dàn sao Việt đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi này. Ảnh: FBNV

Tháng 3/2025, Hoàng Triều Dương tổ chức hôn lễ tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội, đánh dấu cột mốc quan trọng sau 9 năm gắn bó cùng bà xã. Ngày trọng đại của cặp đôi có sự hiện diện của hai bên gia đình cùng nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết như Thùy Anh, Trọng Lân, Trương Hoàng, Mạnh Thắng…

Tháng 3/2025, Hoàng Triều Dương đã tổ chức đám cưới tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Ảnh: FBNV

Cặp đôi đã bên nhau gần 1 thập kỷ trước khi tính tới chuyện về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Hoàng Triều Dương sinh năm 1999, là con trai thứ hai của cố NSND Hoàng Dũng. Nối nghiệp diễn xuất của bố, anh góp mặt trong nhiều dự án truyền hình đáng chú ý như Phố trong làng, Con đường phía trước, Cuộc chiến không giới tuyến hay Đi giữa trời rực rỡ…, từng bước ghi dấu ấn với khán giả màn ảnh nhỏ.

Chia sẻ về việc nối nghiệp cha, Hoàng Triều Dương trải lòng: "Là con bố Dũng, tôi thực sự không cảm thấy có chút áp lực nào cả. Thay vào đó, tôi luôn tự hào và có cả sự tự tin để thể hiện được bản thân hơn. Tôi nghĩ đó cũng là một lợi thế hơn so với nhiều người khác. Nhưng hơn cả, tôi luôn phấn đấu hết sức để được khán giả đón nhận".