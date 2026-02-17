Gin Tuấn Kiệt công khai ảnh con gái cưng, giữ 1 nguyên tắc bất di bất dịch

Gin Tuấn Kiệt và Puka thông báo gia đình có thêm thành viên mới vào tháng 5/2025. Nhóc tỳ đã chào đời vào tháng 2/2025 nhưng cặp đôi giấu kín mọi thông tin. Dù nhóc tỳ đã được khoảng 1 tuổi, Puka và Gin Tuấn Kiệt vẫn giấu kín diện mạo.

Mới đây, Gin Tuấn Kiệt đăng tải khoảnh khắc cả gia đình mặc cùng tông màu đỏ, hạnh phúc bên nhau xem pháo hoa. Anh viết: "Xuân năm nay vui hơn năm qua. Chúc mừng năm mới". Dù thoải mái chia sẻ khoảnh khắc gia đình ấm áp, anh vẫn giữ nguyên tắc riêng không để lộ gương mặt con. Ở các khung hình chụp từ phía sau hoặc góc nghiêng, gương mặt bé đều được che khéo léo.

Đây được xem là nguyên tắc “bất di bất dịch” mà Gin Tuấn Kiệt duy trì từ khi lên chức bố. Anh lựa chọn bảo vệ sự riêng tư của con gái, hạn chế để bé xuất hiện công khai trên mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình nhỏ của Gin Tuấn Kiệt.

Gin Tuấn Kiệt chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới bên Puka và con gái cưng. Ảnh: FBNV

Cặp đôi vẫn giữ nguyên tắc không để lộ diện mạo của nhóc tỳ. Ảnh: FBNV

Vừa qua, Puka bất ngờ vướng nghi vấn đang mang thai em bé thứ hai. Khi chia sẻ hình ảnh đời thường với trang phục rộng rãi, một cư dân mạng để lại bình luận: “Có bầu nữa hả idol?”, làm dấy lên nhiều tò mò.

Trước câu hỏi này, bà xã Gin Tuấn Kiệt không né tránh mà thẳng thắn phản hồi. Nữ diễn viên hài hước đáp lại: “Nhanh vậy không kịp”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ xóa tan mọi đồn đoán, đồng thời cho thấy sự duyên dáng, tinh nghịch quen thuộc của cô.

Puka vừa qua lên tiếng phủ nhận chuyện mang thai lần thứ 2. Ảnh: Tổng hợp

Sau quãng thời gian hẹn hò kín tiếng, Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà vào năm 2023. Một năm sau đám cưới, cặp đôi vui mừng thông báo gia đình nhỏ có thêm thành viên mới.

Gin Tuấn Kiệt từng bày tỏ: "Cảm xúc thật khó tả khi nghe tiếng khóc chào đời của 'mặt trời nhỏ' trong lòng ba mẹ. Thế giới của ba mẹ nay chính là con. Mẹ của con là siêu nhân trong lòng ba. Mẹ đã trải qua một hành trình thật mạnh mẽ và hy sinh vô điều kiện. Cảm ơn cục vợ nhiều lắm”.

Trước đó, cặp đôi vẫn đăng tải hình ảnh con gái nhưng giấu mặt. Ảnh: FBNV