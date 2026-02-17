Đến hẹn lại lên: Tăng Thanh Hà và chồng doanh nhân diện áo dài, nắm chặt tay ngày mùng 1 Tết!

Vợ chồng Tăng Thanh Hà và doanh nhân Louis Nguyễn có thói quen đăng bức ảnh cùng 1 góc chụp bên trong biệt thự vào ngày đầu năm mới. Không cần lời lẽ dài dòng, chỉ vài khung hình gia đình cũng đủ tạo nên sức hút, bởi đây gần như đã trở thành "thông lệ" mỗi dịp đầu năm của cặp đôi.

Năm nay, cả hai lựa chọn áo dài với bảng màu xanh làm chủ đạo. Louis Nguyễn diện áo dài xanh ngọc có họa tiết tinh tế, phom dáng truyền thống, trong khi Tăng Thanh Hà chọn thiết kế trơn kết hợp quần trắng. Cả hai cùng đeo kính, giữ phong thái tối giản nhưng sang chảnh. Điểm khiến nhiều người chú ý là Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vẫn giữ thói quen nắm chặt tay nhau suốt 1 thập kỷ qua. Và như mọi năm, hình ảnh đôi vợ chồng hot nhất nhì Vbiz này check in gây sốt, đế mức Hoa hậu Phương Khánh và nhiều sao Việt phải trầm trồ.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà nắm chặt tay nhau check in ngày đầu năm (Ảnh: FBNV)

Cặp đôi đã giữ thói quen đăng ảnh cùng nhau suốt nhiều năm qua (ảnh: FBNV)

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, là một nữ diễn viên được đông đảo khán giả yêu mến. Bắt đầu tham gia diễn xuất vào năm 16 tuổi, người đẹp dần gây ấn tượng và được công chúng ưu ái gọi với danh xưng là "ngọc nữ màn ảnh". Xuyên suốt sự nghiệp nghệ thuật, Tăng Thanh Hà đã góp mặt trong các bộ phim như Hàn Mặc Tử, Cánh Đồng Bất Tận, Mỹ Nhân Kế, Bỗng Dưng Muốn Khóc…

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tăng Thanh Hà đánh úp" tổ chức hôn lễ với doanh nhân Louis Nguyễn. Trong ngày cưới cách đây 12 năm, cô ghi điểm khi xuất hiện với nhan sắc yêu kiều, khí chất sang trọng đúng chuẩn con dâu nhà hào môn. Đáng chú ý, nữ diễn viên cũng được đưa rước bằng dàn xế hộp tiền tỷ sang xịn lúc bấy giờ. Cơ ngơi nhà chồng của "ngọc nữ" là căn biệt thự trắng triệu đô, view đắt đỏ nhất nhì TP.HCM.

Tăng Thanh Hà dù đã lui về hậu trường nhưng vẫn được nhiều người quan tâm (ảnh: FBNV)

Hậu về chung một nhà với Louis Nguyễn, Tăng Thanh Hà tập trung toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và không còn tham gia các sự kiện trong showbiz. Cô cũng chuyển sang kinh doanh nhà hàng, song song với dành thời gian chăm sóc gia đình. Hiện tại, cô đã là mẹ bỉm 3 con. Sau hơn 1 thập kỷ làm dâu nhà giàu, vợ đại gia Louis Nguyễn nói: "Cuộc sống của tôi rất bình yên. Niềm vui của tôi là được thấy các con lớn mỗi ngày". Cô cũng khẳng định: "Mỗi ngày được nghe bọn trẻ tíu tít nói đủ chuyện trên bàn ăn, hạnh phúc của người làm cha mẹ chỉ đơn giản vậy thôi".

Louis Nguyễn từng bày tỏ: "Tôi quen người đặc biệt này được 15 năm, và sau 12 năm kết hôn, chúng tôi vẫn nói chuyện từ ngày đến đêm mỗi khi bên nhau. Cả hai vẫn không hết những điều để nói, những câu chuyện để chia sẻ, hay những dự định tương lai của chúng tôi để mơ".

Tăng Thanh Hà cũng gây chú ý khi chia sẻ về ông xã: "Anh ấy là chồng, là người bạn tốt nhất, là điểm tựa của tôi, và cũng là người luôn khiến tôi cười. Anh ấy luôn đặt tôi và bọn trẻ lên trước bản thân mình. Anh ấy hạnh phúc nhất khi thấy chúng tôi hạnh phúc. Tôi rất biết ơn khi có anh ấy trong đời".