Mùng 1 Tết không chỉ là thời khắc khởi đầu năm mới mà còn là thời điểm đẹp để sao Việt đồng loạt cập nhật hình ảnh gia đình lên mạng xã hội. Và năm nay cũng không ngoại lệ, ngay từ sáng sớm, MXH đã ngập tràn những bức ảnh áo dài, những cái nắm tay, ánh nhìn thân mật và loạt khoảnh khắc ngập cẩu lương.
Trong số những cặp đôi thu hút sự chú ý, Trấn Thành và Hari Won tiếp tục giữ vững phong độ. Cặp vợ chồng đình đám diện áo dài chỉn chu, xuất hiện bên nhau trong không gian gia đình ấm cúng. Dù lịch trình phim ảnh vô cùng bận rộn nhưng Trấn Thành vẫn dành thời gian cho vợ.
Hội nàng dâu mới như Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hương Liên, H'Hen Niê, Quỳnh Châu, Midu... cũng góp mặt trong "đường đua" mùng 1 khi đăng tải hình ảnh đón Tết bên "nửa kia".
Đáng chú ý nhất phải kể đến màn xuất hiện chung của Đoàn Thiên Ân và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cả hai cùng diện áo dài, xuất hiện trong khung hình đón Tết đầu năm. Không chỉ đơn giản là một bức ảnh chúc xuân, sự đồng điệu về trang phục và thần thái thân thiết khiến netizen đặt dấu hỏi đây có phải động thái công khai tình cảm đầu năm?