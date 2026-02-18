Liên Bỉnh Phát lần đầu trải lòng cùng bạn gái Ngọc Kayla: "Hôn nhân là khi cả hai sẵn sàng, chứ không phải đến tuổi thì phải cưới"

Trong những ngày đầu năm, chúng tôi có dịp gặp gỡ Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla trong một buổi trò chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy tiếng cười. Không ồn ào phô trương, cặp đôi chọn cách xuất hiện đúng như tinh thần họ theo đuổi suốt nhiều năm qua tự nhiên, chân thành và tình cảm.

Sau một năm 2025 nhiều dấu mốc với Liên Bỉnh Phát từ điện ảnh đến gameshow và hành trình âm nhạc bền bỉ của Ngọc Kayla, câu chuyện đầu xuân của cả hai không chỉ xoay quanh sự nghiệp, mà còn là cách họ giữ gìn một mối quan hệ đã bước sang năm thứ bảy.

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla trải lòng về chặng đường dài đã vượt qua cùng nhau

Tụi mình không muốn biến chuyện tình cảm thành một phần "content" trong hành trình làm nghề

Chào Phát và Ngọc, lần đầu tiên cùng nhau ngồi trò chuyện trong một cuộc phỏng vấn thế này, cảm xúc hai bạn thế nào?

Liên Bỉnh Phát: Tôi thấy vui hơn nhiều, trước giờ mình chỉ phỏng vấn thường là một mình. Ngày hôm nay mình có người bạn của mình ở kế bên thì cảm giác nó chắc chắn sẽ khác.

Ngọc Kayla: Tôi cũng cảm thấy rất thoải mái. Sau mấy năm thì tôi vẫn được ngồi đây để đồng hành với anh và trả lời những câu hỏi chia sẻ về cuộc sống với tất cả quý vị khán giả.

Hãy bắt đầu bài phỏng vấn này bằng những sự "bắt đầu" nhé, mối quan hệ của Ngọc và Phát bắt đầu như thế nào?

Liên Bỉnh Phát: Từ năm nào ta? Tôi có tật là không nhớ những mốc thời gian. Hầu như những ngày kỷ niệm quan trọng là do người này nhắc mình. Ngọc hay hỏi những câu để gợi nhớ tôi như: Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? Anh có nhớ ngày hôm nay là mình đã bắt đầu bao nhiêu năm rồi không? Để chính chủ bên này trả lời sẽ đúng hơn nè.

Ngọc Kayla: Tôi nhớ chính xác là ngày 11 tháng 9 năm 2019. Tính đến bây giờ cũng cùng nhau đi qua 7 năm, đang bắt đầu năm thứ 7 rồi đó.

Liên Bỉnh Phát: Tôi nhớ lúc đầu cả hai gặp nhau tại một sự kiện, Phát làm MC còn Ngọc là ca sĩ biểu diễn. Nói chung, sau sự kiện đó cũng gặp nhau vài lần nhưng chỉ nhưng người bạn, đồng nghiệp chứ không tương tác gì nhiều. Tôi ấn tượng Ngọc là người lành tính, hiền nhất nên thu hút tôi. Sau đó, tôi xin gửi lời mời kết bạn Facebook với Ngọc. Còn tôi, tôi không biết cô này có để ý mình không?

Ngọc Kayla: (Cười) Thật sự là không. Nhưng khi anh gửi lời mời kết bạn thì tôi cũng đồng ý. Anh có bình luận, thả tim nhưng tôi không trả lời lại. Tôi nhớ khi gặp gỡ lần đó là năm 2017. Tầm 1-2 năm rồi, cả hai chỉ dừng lại ở mức như thế, khi tôi có chuyện cần tư vấn thì có nhắn hỏi anh Phát sau đó cả hai trai đổi, hứa hẹn rủ nhau đi Cafe nhưng chưa bao giờ thực hiện.

Cho đến khi gặp nhau ở lễ giỗ Tổ năm 2019, sau khi cúng Tổ thì cả hai dành thời gian đi ăn, trò chuyện... từ đó tìm hiểu nhau nhiều hơn. Từ lúc đó, tôi mới bắt đầu để ý đến anh Phát chứ trước đó không nghĩ gì nhiều về người này. Tôi ấn tượng anh Phát là người rất ga lăng, dễ thương và nhiệt tình.

Những người theo dõi hành trình và sự nghiệp của Phát và Ngọc đều biết các bạn đã đồng hành với nhau suốt nửa thập kỷ qua. Nhưng đến thời điểm gần đây, chuyện tình cảm của cả hai mới được nhiều fan "để ý" hơn. Các bạn đón nhận sự quan tâm này từ công chúng trong tâm thế như thế nào?

Liên Bỉnh Phát: Thật ra thì từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, cả Phát và Ngọc đều không có giấu. Tụi mình thống nhất với nhau một điều là luôn tôn trọng cảm xúc của nhau. Tụi mình cũng không đặt ra kế hoạch cụ thể là sẽ quen 5 năm, 10 năm, 3 năm hay 7 năm. Không có một cột mốc nào được định sẵn cả. Điều duy nhất tụi mình quan tâm là cảm xúc ở thời điểm hiện tại. Khi còn vui với nhau, còn trân trọng cảm xúc đó thì cứ tiếp tục. Chính vì tôn trọng cảm xúc nên tụi mình để mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Bạn bè, người thân hầu như đều biết về mối quan hệ này. Tụi mình không giấu giếm, nhưng cũng không có chủ đích phô trương hay "show off" điều gì. Ai quan tâm thì sẽ biết. Thời điểm đó bạn bè biết, gia đình biết. Còn để đông đảo khán giả biết đến nhiều hơn thì có lẽ chưa, vì lúc đó tụi mình cũng chưa được chú ý nhiều như bây giờ.

Ngọc Kayla: Trong khoảng thời gian gần đây, Ngọc nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ phía khán giả. Và điều đặc biệt là sự quan tâm đó đến theo chiều hướng rất tích cực. Ngọc cảm thấy rất vui và cũng rất trân quý điều đó, vì mọi người đang thương mình, yêu quý mình. Không chỉ vậy, khán giả còn dành nhiều tình cảm cho anh Liên Bỉnh Phát nữa, họ gửi đến hai đứa những lời khen và lời chúc phúc.

Liên Bỉnh Phát: Thú thật là mình cảm thấy chuyện này rất nhẹ nhàng, mình không đặt nặng gì cả. Ví dụ có thêm người biết đến mối quan hệ này thì đơn giản là có thêm một người biết, vậy thôi. Nó cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Nếu mọi người vui cho tụi mình thì tụi mình rất cảm ơn. Còn nếu có ai đó không hài lòng thì tụi mình cũng không biết phải làm gì hơn, vì điều duy nhất tụi mình làm là tôn trọng cảm xúc của chính mình và của nhau.

Với Liên Bỉnh Phát chắc mọi thứ không có quá nhiều thay đổi sau khi chuyện tình yêu của cả hai được quan tâm hơn. Bằng chứng là tương tác mạng xã hội, hình ảnh clip của cả hai được chia sẻ nhiều hơn, sự đón nhận này có khiến Ngọc bị áp lực quá không?

Ngọc Kayla: Với Ngọc, niềm vui vẫn là lớn nhất. Khi được mọi người quan tâm và yêu thương nhiều hơn, Ngọc cảm thấy đó là một điều rất đáng trân trọng. Thật ra Ngọc cũng có lướt và đọc những bình luận của mọi người, xem họ nghĩ gì về mình, cũng như về mối quan hệ giữa Ngọc và anh Phát.

Ngọc hiểu rằng một mối quan hệ trong showbiz thì khó tránh khỏi dư luận. Nhưng điều Ngọc để ý là phần lớn những phản hồi đều theo chiều hướng tích cực, mọi người rất yêu quý và ủng hộ. Dĩ nhiên vẫn có một vài bình luận tiêu cực, nhưng Ngọc cảm thấy chúng không tác động nhiều đến mình. Bởi vì điều quan trọng nhất là mối quan hệ này xuất phát từ bên trong. Ngọc không để những điều xảy ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến cảm xúc và sự kết nối của hai đứa.

Thật ra, tôi từng đọc một chia sẻ của Phát rằng bạn không muốn dùng tình yêu làm content, chỉ muốn chú ý sự nghiệp. Nhưng với những gì diễn ra trong thời gian qua, bạn có thay đổi quan điểm là tình yêu và sự nghiệp vẫn có thể song hành cùng nhau không? Nhất là khi người bạn đồng hành của mình cũng là một cô gái hoạt động showbiz?

Liên Bỉnh Phát: Thú thật là đến bây giờ quan điểm của tụi mình vẫn nhất quán. Như mọi người biết, Phát tập trung vào phim ảnh, còn Ngọc thì đi theo con đường ca hát. Cả hai vẫn đang đi trên hành trình riêng của mình. Rất rõ ràng là ai cũng có con đường riêng. Và niềm vui ở đây là đôi khi hai con đường đó lại có những điểm giao nhau. Ví dụ như giai đoạn này, nó đang giao nhau ở đúng một "khúc" rất đẹp.

Từ trong tâm, tụi mình không muốn biến chuyện tình cảm thành một phần "content" trong hành trình làm nghề. Tụi mình vẫn muốn khán giả nhìn nhận đây là một diễn viên trên màn ảnh, đây là một ca sĩ trên sân khấu. Có thể mọi thứ chỉ là đúng thời điểm. Vì như Phát nói, cảm xúc của hai đứa từ ngày đầu tới bây giờ vẫn vậy. Những cử chỉ dành cho nhau vẫn như thế. Chỉ là đến một thời điểm nào đó, mọi người bắt đầu chú ý nhiều hơn. Ví dụ như lúc Phát nhận giải và trở về sân bay, như bao lần khác, Ngọc vẫn ra đón thôi. Nhưng hôm đó lại có người quay clip và đăng lên. Cũng đúng dịp mọi người đang quan tâm vì Phát vừa nhận giải, nên sự chú ý vô tình lan sang chuyện tình cảm.

Những hành động, cử chỉ đó tụi mình đã làm cả ngàn lần rồi, chỉ là không phải lần nào cũng được chú ý. Tụi mình luôn hành động rất tự nhiên, rất cảm tính. Không có plan trước điều gì cả. Sự quan tâm đến một cách tự nhiên thì tụi mình cũng đón nhận tự nhiên. Vì là những người tôn trọng cảm xúc cá nhân nên tụi mình không đặt ra kế hoạch rằng sẽ yêu bao nhiêu năm, gắn bó bao lâu hay khi nào kết hôn. Tụi mình chỉ tôn trọng hiện tại. Cứ vun đắp, cứ là chính mình. Còn nếu một kịch bản nào đó đến trong cuộc đời, thì cả hai sẽ cùng nhau đối diện và giải quyết.

Ngọc Kayla: Thật ra lúc đó cũng không biết anh có đạt giải hay không nên mình hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì cả. Đến hôm sau, khi biết anh được xướng tên nhận giải, trời ơi, cảm giác vui và mừng đến mức muốn rơi nước mắt luôn. Cảm xúc nó dâng trào lắm, vừa tự hào vừa xúc động. Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là: "Hay là ngày mai ra sân bay đón anh đi". Vì niềm vui như vậy, nếu được người yêu chia sẻ cùng thì chắc sẽ trọn vẹn hơn. Nên Ngọc cứ thoải mái ra thôi, không suy nghĩ nhiều. Mình cũng không nghĩ là hôm đó lại có đông fan ra đón anh đến vậy.

Thật ra khi lên hình thì mọi người sẽ focus vào khoảnh khắc đó nhiều hơn thôi. Còn ở ngoài đời, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Lúc đó, khi Phát quay qua và thấy Ngọc, mình bất ngờ và rất vui. Cảm xúc đến ngay trong khoảnh khắc đó là muốn chia sẻ niềm vui này với cô ấy, nên cái ôm diễn ra rất tự nhiên và cũng rất nhanh. Mọi thứ trôi qua nhanh lắm, chỉ là một khoảnh khắc kết nối đầy cảm xúc. Nhưng cuộc sống hay ở chỗ là có những ống kính ghi lại, để khi mình nhìn lại thì thấy nó như được "tô đậm" hơn. Chứ thật ra ở thời điểm đó, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.

Khi được bạn trai công khai thể hiện tình cảm giữa sân bay, rồi giữa concert và mới đây nhất là cảm ơn sự đồng hành của Ngọc tại một lễ trao giải lớn, Ngọc có cảm xúc như thế nào?

Ngọc Kayla: Anh hay có mấy pha làm Ngọc bất ngờ lắm. Lúc đó mình đang tập trung quay clip, chỉ nghĩ là quay lại khoảnh khắc anh nhận giải thôi. Đang quay rất chăm chú thì nghe anh nói gì đó về "người bạn đồng hành", tự nhiên cả khán phòng ồ lên. Mình khựng lại một chút, kiểu "Ủa, chuyện gì vậy?". Rồi anh nhắc đến tên Ngọc. Tự nhiên mọi người quay qua nhìn mình hết. Nói chung là cũng vui, chỉ là hơi ngại một chút thôi.

Liên Bỉnh Phát: Nếu hỏi 7 năm qua có Ngọc đồng hành có ý nghĩa như thế nào, thì với Phát, đó là một chỗ dựa tinh thần rất lớn. Phát là người khá quyết đoán. Trong cuộc sống, hầu hết những quyết định đều do mình đưa ra và mình chịu trách nhiệm. Mình quen với việc mạnh mẽ, tự xử lý mọi thứ. Nhưng dù mạnh mẽ đến đâu thì cũng có những lúc cảm thấy cô đơn. Và điều khiến Phát trân trọng là Ngọc luôn ở đó dù mình thành công hay vấp ngã, cô ấy không phán xét, chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ rồi.

Hôn nhân là khi cả hai sẵn sàng, chứ không phải đến tuổi rồi thì phải cưới

Nhưng trước khi có những khoảnh khắc hạnh phúc như hiện tại thì Ngọc và Phát từng có thời gian thầm lặng, giai đoạn đó tình yêu của hai bạn có áp lực hay khó khăn gì không?

Liên Bỉnh Phát: Cũng có những lúc cả hai cảm thấy mình không thật sự cùng một "mindset". Nhất là ở giai đoạn đầu, đôi khi mình nghĩ: "Chắc cô này không cùng quan điểm với mình đâu". Và bên kia chắc cũng nghĩ y như vậy: "Ông này không cùng suy nghĩ với mình". Thế là tranh luận xảy ra. Mà khi đã tranh luận thì ai cũng muốn bảo vệ quan điểm của mình. Cái tôi của ai cũng có, nên có những lúc khá nảy lửa.

Nhưng may mắn là cả hai đều là những người khá lành tính và cũng hơi "nhát" theo một cách nào đó. Nhát ở đây không phải là sợ thua, mà là sợ làm tổn thương mối quan hệ này. Nên không ai muốn tranh luận đến cùng chỉ để chứng minh mình đúng. Đến một thời điểm, cả hai đều tự hỏi kết quả của cuộc tranh luận đó có thực sự quan trọng không, nếu nó đang làm cho mối quan hệ này bị căng ra? Và dần dần, tụi mình hình thành một "quy luật". Mỗi lần tranh luận đến một mức nào đó là biết dừng lại. Ai cũng có cái tôi, ai cũng có quan điểm riêng, nhưng khi thấy cảm xúc bắt đầu vượt khỏi kiểm soát thì sẽ tạm ngưng. Sau đó dành cho nhau một khoảng lặng, dài hay ngắn tùy vào mức độ câu chuyện để cả hai bình tâm lại, trở về trạng thái cảm xúc bình thường. Khi đã nguôi ngoai rồi thì mọi thứ lại dễ nói hơn rất nhiều. Với tụi mình, giữ được mối quan hệ quan trọng hơn việc phải thắng trong một cuộc tranh luận.

Sau khi chuyện tình cảm này được nhiều người biết đến hơn, cả hai có áp lực phải giữ gìn nó không?

Liên Bỉnh Phát: Thú thật là tới giờ tụi mình vẫn chưa nghĩ quá xa. Mọi thứ đang diễn ra rất tự nhiên. Thật sự là chưa kịp nghĩ tới những kịch bản tiếp theo sẽ như thế nào. Có lẽ vì tụi mình cũng chưa từng có kinh nghiệm khi một mối quan hệ lại được nhiều người quan tâm đến vậy nên nói thật là cũng không biết sắp tới sẽ có những tình huống gì xảy ra.

Nhưng với tinh thần của cả hai, tụi mình chọn cách đón nhận. Đón nhận mọi thứ đến với mình bằng một mindset tích cực và cầu tiến. Vì mình tin rằng, dù chuyện gì xảy ra thì trong đó cũng sẽ có niềm vui, có bài học của nó. Thế nên thôi, cứ bình thản đón nhận. Không biết điều gì sẽ đến, nhưng khi nó đến thì cả hai sẽ cùng nhau đối diện và giải quyết.

Gia đình 2 bên đón nhận tình cảm của 2 bạn như thế nào? Ngọc có nhớ về lần đầu ra mắt gia đình đối phương và ngược lại?

Liên Bỉnh Phát: Hầu như năm đầu, năm thứ hai là hai đứa đã ra mắt gia đình rồi. May mắn là tứ thân phụ mẫu đều cảm thông cho sự nghiệp của hai đứa. Không ai hối thúc trực tiếp, ít nhất là ở ngoài mặt. Còn trong lòng thì… chắc cũng nóng ruột (cười). Vì như mọi người biết, tuổi của Pháp và Ngọc bây giờ cũng không còn nhỏ nữa. Mẹ Phát hay nói: "Ngày xưa tầm tuổi mày là ba mày đã có mấy đứa con rồi đó". Quan điểm xã hội thay đổi, xu hướng kết hôn muộn cũng không còn hiếm. Nên hai đứa vẫn đang được "tự do vùng vẫy" thêm một chút.

Thật ra cũng đúng. Ba Phát kết hôn từ năm 21–22 tuổi, hai mươi mấy là đã có con đầu lòng rồi. Đến tuổi ba mươi mấy là có ba đứa con. Mẹ hay đem chuyện đó ra nói hoài: "Người ta tầm tuổi này là có con hết rồi đó. Còn con ba mấy tuổi đầu mà như con nít vậy, ngủ kêu không dậy. Nghe riết cũng quen (cười). Thú thật là chắc ba mẹ cũng nóng ruột lắm, nhưng thôi… cho tụi con xin được sống với cảm xúc của mình thêm chút nữa.

Ngọc Kayla: Mẹ của anh Phát rất yêu thương Ngọc. Mỗi lần qua nhà chơi, mẹ hay nấu đồ ăn, mà nấu ngon lắm. Có món gì cũng phần cho Ngọc, quan tâm và chăm sóc rất tình cảm. Ba mẹ của Ngọc cũng biết anh Phát từ sớm. Hai bên gia đình đều yêu thương và ủng hộ mối quan hệ này. Ngọc biết gia đình hay nói ở lứa tuổi của Ngọc bây giờ thì hầu hết bạn bè xung quanh đều đã kết hôn và có con rồi. Hai đứa cũng có nói với nhau về chuyện này. Nhưng Ngọc nghĩ mình không nên đặt áp lực quá lớn lên hôn nhân. Hôn nhân chỉ nên đến khi cả hai thật sự vững vàng và sẵn sàng. Chứ không phải vì một mốc thời gian nào đó, hay vì đến tuổi rồi thì phải cưới. Ngọc không đặt ra cho mình là năm nay, năm sau hay hai ba năm nữa phải làm đám cưới. Điều quan trọng là cả hai phải đủ tự tin, đủ dũng cảm để đi cùng nhau và cùng xây dựng một gia đình nhỏ. Khi mọi thứ đủ đầy, tự nhiên nó sẽ đến.

Liên Bỉnh Phát: Đúng rồi, vì tụi mình cảm thấy trạng thái hiện tại đang rất vui và rất hạnh phúc. Và khi nào cả hai thực sự sẵn sàng thì tự nhiên nó sẽ chuyển sang một giai đoạn khác. Phát tin mọi thứ đều có quy luật của nó. Cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên thôi. Nếu nói theo cách triết học một chút, khi "lượng" đủ thì "chất" sẽ tự thay đổi. Nên đến một ngày nào đó, nếu mọi người thấy mối quan hệ này bỗng chuyển sang một cột mốc khác, thì có nghĩa là nó đã đủ. Còn bây giờ, khi mọi thứ vẫn đang như thế này, thì đơn giản là nó chưa tới lúc. Vì hiện tại, cả hai vẫn đang rất vui và hạnh phúc với những gì mình có. Còn chuyện tương lai, tụi mình vẫn hy vọng chứ. Nhưng cứ để nó đến một cách tự nhiên.

Trong hành trình yêu nhau suốt thời gian qua, như mình vừa chia sẻ, bạn bè và những người theo dõi lâu năm đều biết anh chị là một cặp. Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả mới, những người chưa biết anh Phát đã "có chủ". Họ vẫn nhiệt tình "đẩy thuyền" anh với các bạn diễn, đặc biệt là khi trên truyền hình hay trong phim có những khoảnh khắc khá thân thiết. Vậy những lúc như vậy, cảm xúc của Ngọc Kayla ra sao?

Ngọc Kayla: Ngọc cũng có đọc những bình luận kiểu như: "Có người yêu làm diễn viên vậy có ghen không?". Thật ra Ngọc nghĩ ghen cũng là một cảm xúc rất bình thường. Nó giống như vui, buồn, hờn, giận ai cũng có hết, không chỉ riêng Ngọc hay anh Phát. Nên nếu nói là không ghen thì chắc là nói xạo. Nhưng mình ghen có mức độ, có điểm dừng. Với anh Phát, Ngọc hiểu anh là một diễn viên. Việc anh tiếp xúc với bạn diễn nữ, hay có những cảnh thân thiết trên phim là điều bình thường. Đã làm nghề thì phải làm tròn vai của mình. Điều quan trọng là Ngọc luôn tin tưởng anh. Và chính sự tin tưởng đó mới giúp mối quan hệ này đi được đến 6–7 năm như bây giờ.

Liên Bỉnh Phát: Phát cũng rất tự giác. Ví dụ khi bước vào một dự án mới, mình đều chia sẻ rõ ràng với Ngọc sắp tới đóng phim gì, làm việc với ai, vai diễn như thế nào. Như mình đã nói, cả hai đều muốn khán giả nhìn nhận mình là những người làm nghề nghiêm túc. Nên khi nhận một dự án, Phát không muốn chuyện tình cảm chi phối hay ảnh hưởng đến cách mình hóa thân vào nhân vật. Phát cảm thấy rất may mắn vì Ngọc hiểu điều đó. Có những lúc mình nói vui với cô ấy: "Cho anh xin phép 3 tháng được sống hoàn toàn với nhân vật này. Xong dự án anh sẽ trở lại là Liên Bỉnh Phát của Ngọc Kayla".

Cả hai đều làm nghệ thuật nên hiểu đặc thù của nghề này. Chính vì Ngọc cũng hoạt động trong lĩnh vực này nên cô ấy thấu hiểu và tôn trọng không gian nghề nghiệp của mình. Phát thật sự thấy may mắn vì có một người đồng hành hiểu được điều đó. Không biết nếu là một người khác thì sẽ như thế nào, nhưng may là tụi mình gặp được nhau.

Trong cuộc tình này, Phát mới là người "dưới kèo"

Cá nhân Liên Bỉnh Phát đã có 1 năm mà ai cũng công nhận những thành công lớn của anh. 2025 có ý nghĩa thế nào trong hành trình của anh?

Liên Bỉnh Phát: Mình cảm thấy rất hài lòng. Tất nhiên, nếu đã đặt ra thêm những cột mốc hay mục tiêu mới thì chắc chắn sẽ không bao giờ thấy đủ. Nhưng nếu giữ một tâm thế đón nhận và biết hài lòng với những gì đã đến, thì năm vừa rồi với Phát là một năm rất đáng biết ơn.

Trước hết, mình có cơ hội được làm nghề. Được chạm tới những cột mốc quan trọng trong hành trình của mình. Được khán giả công nhận nhiều hơn, đó đã là điều rất quý. Nhưng điều khiến Pháp vui nhất, có lẽ không phải là giải thưởng hay thành tích. Mà là việc đầu óc mình vẫn còn minh mẫn. Bộ não này vẫn còn "chạy" tốt, vẫn còn đồng hành cùng cơ thể, vẫn còn nhất quán trong suy nghĩ và vẫn còn thôi thúc mình mỗi ngày phải cố gắng hơn. Chỉ cần như vậy thôi là đã thấy vui rồi. Điều duy nhất mình sợ là một ngày nào đó thức dậy mà cái tinh thần ấy không còn nữa, không còn động lực, không còn sự khao khát. Còn hiện tại, khi mọi thứ vẫn đang vận hành bình thường, mình vẫn còn muốn làm tốt hơn mỗi ngày, thì như vậy là đủ để cảm thấy may mắn rồi.

Ngọc Kayla có bao giờ áp lực khi bị so sánh với bạn trai không?

Ngọc Kayla: Chuyện so sánh đó là quan điểm của mọi người, mình không thể can thiệp được. Nhưng nói thật, có một người bạn trai vừa nổi tiếng vừa giỏi như vậy thì Ngọc không thấy áp lực. Ngược lại, đó là một động lực để mình học hỏi nhiều hơn từ anh và cố gắng hơn trong sự nghiệp của mình.

Liên Bỉnh Phát: Đúng rồi, tại vì Ngọc không có cảm giác sợ hay ganh tị gì hết. Một phần là vì… Ngọc mới là "nóc nhà" (cười). Bên ngoài, mọi người có thể nhìn thấy Phát đạt được những thành tựu này kia. Nhưng nếu vén lớp màn đó ra, thì ở bên trong, đây mới là người mà Phát học được rất nhiều. Phát luôn muốn cho mọi người thấy sự hiện diện của Ngọc trên hành trình của mình. Thật sự năm nay Phát còn "đua đòi" đi học hát, học nhảy. Và người chỉ cho mình những điều đó chính là Ngọc. Từ những ngày đầu tập hát, Ngọc là người hướng dẫn. Khi tập nhảy cũng vậy. Dù không phải dancer chuyên nghiệp, nhưng với kinh nghiệm đi diễn nhiều năm, cô ấy vẫn chỉ lại cho Phát rất nhiều thứ.

Thậm chí bây giờ Ngọc còn học thêm về thu âm, sản xuất âm nhạc. Có những lúc Phát phải thu bài cho chương trình mà ở xa, không kịp ra phòng thu, thì Ngọc chính là "cứu cánh". Chỉ cần qua đây là cô ấy có thể đàn, thu âm, hỗ trợ mình hoàn thiện bài. Nên có thể bên ngoài mọi người nhìn thấy một hình ảnh khác. Nhưng bên trong câu chuyện này, Phát mới là người "dưới kèo". Mà khi đã đứng ở "kèo trên" thì chắc chắn sẽ không lo lắng gì rồi (cười).

Nhắc đến hành trình vừa qua thì không thể không nói đến Running Man Việt. Liên Bỉnh Phát là một trong những thành viên đồng hành suốt 3 mùa của chương trình. Vậy sau khi mùa 3 đã khép lại, nhìn lại chặng đường đó, Liên Bỉnh Phát nghĩ điều gì ở mình đã giúp mình trụ lại lâu như vậy trong một show thực tế hot như thế?

Liên Bỉnh Phát: May mắn là Liên Bỉnh Phát và Lan Ngọc là hai người đi suốt cả 3 mùa. Với Phát, điều may mắn lớn nhất vẫn là sự yêu thương của khán giả. Khi mọi người vẫn còn yêu thích màu sắc của mình trong show, thì mình vẫn còn cơ hội được tiếp tục đồng hành. Đó là điều quan trọng nhất. Qua mỗi mùa, tất nhiên Phát cũng cố gắng làm mới bản thân để khán giả không cảm thấy nhàm chán. Nhưng thú thật, bản chất và màu sắc của mình thì vẫn vậy thôi. Vẫn có những lúc "rớt miếng", vẫn có những khoảnh khắc chưa tròn trịa. Và chính vì vậy mới cần đồng đội.

Từ anh Trấn Thành cho tới các anh em mùa này như Anh Tú Atus, Quang Trung, Anh Quang Tuấn, Quân AP… mỗi người một màu sắc khác nhau. Tụi mình không còn là những cá nhân riêng lẻ nữa, mà đã trở thành một tập thể. Khi đã là một đội, thì không phải màu sắc của ai nổi bật hơn là quan trọng, mà là cả đội có thể đi cùng nhau được bao lâu. Khán giả yêu thích một đội hình thì họ sẽ muốn giữ đội hình đó. Trong một tập thể, sẽ có người sôi nổi, người trầm tính, người hoạt ngôn, người vụng về. Từng cá nhân có thể không hoàn hảo, nhưng ghép lại với nhau thì hy vọng sẽ tạo thành một bức tranh trọn vẹn hơn trong mắt khán giả. Nếu có những mùa tiếp theo, Phát và cả đội vẫn mong có thể tiếp tục mang đến những phút giây thư giãn và giải trí đúng nghĩa cho mọi người.

Vậy còn những khoảnh khắc anh Phát tương tác, chơi thân hoặc có những pha "ga lăng" với đồng đội nữ trong show… Ngọc có xem kỹ hơn bình thường không?

Liên Bỉnh Phát: À ha ha ha, Phát cũng muốn nghe câu trả lời này.

Ngọc Kayla: Những khoảnh khắc đó Ngọc xem rất bình thường thôi. Thấy anh vẫn ga lăng như mọi khi, đúng với tính cách của anh. Em lại thấy anh đang làm đúng. Nếu đặt em vào vị trí đó, em cũng muốn có một người đồng đội bảo vệ mình chứ. Không lẽ đứng đó mà để "bơ bơ" sao được?

Liên Bỉnh Phát: Nhớ nói vậy trước ống kính rồi nha!

Liên Bỉnh Phát có mong 1 ngày nào đó đối đầu với Ngọc Kayla ở show thực tế không?

Liên Bỉnh Phát: Nếu có cơ hội cùng tham gia show thì chắc chắn đó sẽ là một niềm vui. Vì thật sự mình chưa từng trải nghiệm cảm giác đứng trong một gameshow mà có người yêu ở đó thì mình sẽ xử lý tình huống như thế nào. Lỡ rơi vào kịch bản phải xé bảng tên của người này thì chắc cũng… khó xử lắm. Không biết lúc đó mình sẽ làm sao nữa.

Trong những ngày Tết anh chị sẽ đón năm mới với nhau như thế nào?

Ngọc Kayla: Suốt năm thì hoạt động chủ yếu ở Sài Gòn nên cũng không có nhiều thời gian về nhà. Vì vậy, Tết là dịp để Ngọc nghỉ ngơi và dành trọn thời gian cho gia đình. Thường sau khi diễn xong đêm giao thừa là Ngọc sẽ về quê, ở bên ba mẹ, em Út và mọi người thân.

Liên Bỉnh Phát: Tết với tụi mình chủ yếu là dành thời gian cho gia đình hai bên. Vì khoảng cách địa lý cũng khá xa một người miền Trung, một người miền Tây — nên mỗi người sẽ ưu tiên ở bên gia đình mình trước. Sau đó nếu còn thời gian thì mới dành cho nhau. Có những năm Phát cũng sắp xếp về quê Ngọc ăn Tết, sau khi đã ở với gia đình mình xong. Tụi mình cố gắng cân bằng để cả hai bên đều cảm thấy được quan tâm.

Nhưng năm nay thì cũng đang hơi lo. Phát vẫn muốn về quê Ngọc chơi Tết, nhưng sợ thời gian hơi cận. Vì vừa qua Tết xong là Phát đã bắt đầu khá bận rồi. Thường chưa tới rằm là phải xắn tay áo lên, chuẩn bị lên đường cho công việc mới. Nên cũng đang cân nhắc xem có sắp xếp được không. Vẫn rất muốn, nhưng còn phải xem lịch trình thế nào nữa.

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla có sự kiêng kỵ gì trong mùa Tết không?

Liên Bỉnh Phát: Cứ mỗi dịp Tết là mẹ Phát sẽ nhắc: "Ăn Tết mà sao cứ mặc đồ rách rưới vậy con?". Nhưng thú thật là ngoài những bộ đồ mặc đi diễn, đi sự kiện, thì quần áo đời thường của mình… kiểu gì cũng có chút "rách". Ít nhất là rách đầu gối, hoặc vai, hoặc vài chi tiết cắt xẻ cho đúng style. Mẹ thì đâu biết đó là đồ custom, đồ thiết kế theo phong cách thời trang, mẹ chỉ thấy rách là la thôi (cười). Cứ bảo: "Tết nhất đừng có mặc đồ rách. Nguyên năm đã mặc vậy rồi, mùng Một cũng mặc vậy là sao?". Thế là lại phải lựa đồ cho "lành lặn" hơn một chút để khỏi bị nhắc

Trong năm mới, cả hai có mong muốn bản thân hoặc đối phương sẽ thay đổi gì không?

Liên Bỉnh Phát: Phát muốn sửa một cái điều mà hy vọng là mình sửa được đó là ngủ ít hơn năm rồi một chút. Ngọc có một cái này nè… Cô ấy là người cảm xúc đến rất nhanh. Có những lúc cảm xúc đến một cách nhất thời, chưa cần biết kết quả ra sao nhưng lúc đó đã thấy không hài lòng rồi. Ví dụ hai đứa quyết định đi đâu đó, đặt vé, lên kế hoạch xong hết rồi. Nhưng nếu có một chi tiết nào đó làm cô ấy không vui, thì ngay lập tức sẽ kiểu: "Hay là hủy chuyến đi?", "Hay là thôi khỏi đi nữa?"

Trong khi thực ra, cảm xúc đó cũng không thay đổi được những gì mình đã chuẩn bị. Nó chỉ kéo tâm trạng xuống và làm cả hành trình bớt vui đi thôi. Phát thì luôn nghĩ là cứ để mọi thứ diễn ra. Cứ enjoy từng bước một, rồi nếu có vấn đề thì mình giải quyết sau. Đó là cách của Pháp. Còn Ngọc thì thiên về cảm xúc nhiều hơn một chút.

Ngọc Kayla: Còn em nè, em mới sửa được một "tật" của anh là cái nết ngủ nướng. Trời ơi, mỗi lần gọi anh dậy đi quay sớm là cực lắm. Anh báo mấy giờ thì Ngọc cũng phải canh đúng giờ đó để gọi. Có hôm gọi tới mấy chục cuộc mà vẫn chưa thấy bắt máy.

Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla hãy gửi một lời chúc đến bản thân mình và người bên cạnh nhân dịp năm mới?

Liên Bỉnh Phát: Ok, lời chúc dành cho Liên Bỉnh Phát nhé. "Liên Bỉnh Phát thân mến, năm mới rồi, đã đặt ra điều gì thì phải cố gắng hoàn thành điều đó. Đừng để delay nữa."

Còn chúc cho Ngọc là: "Anh chúc cho em luôn giữ được sự bao dung, mạnh mẽ bên trong mình mà em đã duy trì suốt mấy năm qua"

Ngọc Kayla: Còn Ngọc Kayla thì chúc cho bản thân mình bớt cảm xúc lại một chút. Còn chúc cho anh Liên Bỉnh Phát… tiếp tục cố gắng nhé. Và nhớ dậy sớm nha!