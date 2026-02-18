260 triệu người chê Địch Lệ Nhiệt Ba trang điểm xấu

Tối 16/2, các chương trình Gala âm nhạc chào năm cũ đón năm mới (Xuân Vãn) diễn ra sôi động trên Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV. Mỹ nhân Tân Cương biểu diễn tiết mục Lệ Thượng Du tại điểm cầu Nghi Tân (Tứ Xuyên) thu về mức rating lên tới 39,17%, đứng thứ ba trong tất cả các tiết mục của Xuân Vãn.

Bên cạnh đó, chủ đề "Ai trang điểm cho Địch Lệ Nhiệt Ba vậy" cũng trở thành từ khóa hot nhất trên nền tảng Sina Weibo. Chỉ tính riêng trên Weibo, chủ đề này đã thu hút 260 triệu lượt đọc, gần 800.000 lượt thảo luận, liên tục đứng đầu trong hơn 13 giờ.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi với cách trang điểm nhợt nhạt làm lộ khuyết điểm.

Trong đó, nhiều người chê cách trang điểm tông xanh ngọc trai, hiệu ứng tóc ướt khiến Địch Lệ Nhiệt Ba trông nhợt nhạt, thiếu sức sống, làm lộ nhiều khuyết điểm trên gương mặt của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, trang phục tạo hiệu ứng thị giác khiến vóc dáng của mỹ nhân Tân Cương trông đầy đặn hơn.

Chính vì sự xuất hiện không gây trầm trồ, xuất sắc như tại chương trình Xuân Vãn năm 2024, nên Địch Lệ Nhiệt Ba có phần gây thất vọng, nhận về nhiều lời chê bai từ công chúng.

Năm 2024, Địch Lệ Nhiệt Ba biểu diễn đại diện cho thành phố cổ Kashgar, thuộc Khu tự trị dân tộc Uyghur Tân Cương. Theo thống kê của Sina, chỉ sau 8 phút xuất hiện, Địch Lệ Nhiệt Ba đã leo lên top 1 bảng xếp hạng chủ đề nóng của Weibo với từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp phát điên". Chủ đề về màn trình diễn của cô đạt tới 410 triệu lượt đọc, hơn 1,8 triệu lượt thảo luận. Tỷ lệ khán giả của tiết mục Vũ lạc Tân Cương cũng lên tới hơn 30,3%. Màn múa dân tộc này thực sự bùng nổ vì vậy khán giả trông chờ vào tiết mục năm nay hơn.

Hình ảnh từng gây sốt của Địch Lệ Nhiệt Ba tại Xuân Vãn 2024.

Theo Sina , với một nghệ sĩ có độ nổi tiếng cao, nhiều người hâm mộ và được kỳ vọng như Địch Lệ Nhiệt Ba, việc thử nghiệm phong cách mới sẽ đem lại nhiều ý kiến trái chiều. Đội ngũ phía sau phải tính toán kỹ lưỡng, lần này chuyên gia trang điểm Vương Ái Phi đã khiến Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm nhưng không phải những ý kiến phản hồi tốt.

Dẫu vậy, tiết mục của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng thu về gần 16 triệu lượt xem chỉ trên Weibo, điều này chứng minh sức hút của nữ diễn viên sinh năm 1992. Những năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục thay đổi phong cách trên thảm đỏ và tại các sự kiện thương mại mà cô tham gia. Nhờ ưu thế ngoại hình, Nhiệt Ba thường xuyên trở thành chủ đề hot, được công chúng khen ngợi. Cô được cho là thay thế đàn chị Phạm Băng Băng trở thành "nữ hoàng thảm đỏ" mới của giới giải trí Hoa ngữ.

Tiết mục của Nhiệt Ba rất được chờ đón, nhưng phản ứng của khán giả lại không như mong đợi.