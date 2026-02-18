Vợ chồng tài tử Secret Garden đón Tết ở Phú Quốc, sắc vóc bà bầu gây ngỡ ngàng!

Thay vì đón Tết ở nhà, gia đình tài tử Lee Phillip đã bay đến Phú Quốc, Việt Nam. Gia đình tài tử tận hưởng ánh nắng ấm áp, bờ cát trắng mịn và nước biển trong xanh tại 1 resort cao cấp ở Phú Quốc.

Park Hyun Sun - bà xã của tài tử Secret Garden hiện đang mang thai con thứ 3. Dù bụng bầu đã lớn nhưng cơ thể Park Hyun Sun không bị nặng nề, gương mặt cũng vẫn rất thon gọn. Bà xã tài tử diện bikini vàng cùng những bộ váy rực rỡ, khoe vẻ rạng rỡ dưới ánh nắng Phú Quốc và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Tài tử Lee Phillip cũng xuất hiện trong ảnh, nhưng anh đã bị vợ che mặt lại bằng sticker. Mặc dù không lộ mặt nhưng bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn của anh vẫn rất nổi bật. Cặp đôi tạo nên một bầu không khí ấm áp khi dành thời gian chơi đùa cùng các con trên bãi biển.

Cả gia đình tài tử Lee Phillip đón năm mới ở Phú Quốc. Ảnh: Instagram

Bà xã tài tử đang mang thai con thứ 3. Ảnh: Instagram

Bà bầu này vẫn rất xinh đẹp và rạng rỡ. Ảnh: Instagram

Tài tử Lee Phillip sinh năm 1981 tại Mỹ. Nghề chính của anh là doanh nhân, nhưng nhờ ngoại hình điển trai và vóc dáng cao lớn, anh bén duyên với điện ảnh. Anh là người thừa kế của công ty STG, Inc. có trụ sở tại Fairfax, Virginia, có quy mô 1300 nhân viên và thu về hơn 220 triệu USD (khoảng 5.700 tỷ đồng) doanh thu hàng năm. Trong suốt sự nghiệp, Lee Phillip chỉ đóng 4 bộ phim nhưng vẫn để lại dấu ấn lớn trong lòng khán giả nhờ siêu phẩm Secret Garden.

Vào tháng 1/2020, Lee Phillip đã gây bão truyền thông với màn cầu hôn xa hoa. Không chỉ chọn khách sạn Four Seasons - một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất tại thủ đô Washington, Mỹ để cầu hôn, tài tử còn khiến mọi người choáng ngợp khi tặng Park Hyun Sun chiếc nhẫn được đính viên kim cương khổng lồ.

Được biết vị hôn thê của Lee Philip là chủ sở hữu của một trung tâm mua sắm, đồng thời cũng là một người mẫu nổi tiếng trên Instagram. Với gia thế này, nhiều người cho rằng sự đầu tư của nam tài tử là hoàn toàn xứng đáng. Cặp đôi đã hẹn hò được 2 năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.

Năm 2020, tài tử cầu hôn Park Hyun Sun cực kỳ hoành tráng. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo