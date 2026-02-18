Nữ NSND tuổi ngựa cưới tài tử điện ảnh lừng lẫy, sở hữu biệt thự hoành tráng giữa trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Sự nghiệp nghệ thuật đình đám

NSND Hồng Vân sinh năm 1966 (tuổi Bính Ngọ) tại Bắc Ninh. Dù xuất thân trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng ngay từ nhỏ, Hồng Vân đã bộc lộ đam mê biểu diễn. Từ đó, nữ nghệ sĩ theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, gắn bó với nhiều vai trò và vị trí khác nhau trong làng giải trí.

NSND Hồng Vân

Hồng Vân theo học tại Trường Sân khấu Nghệ thuật 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Sau khi ra trường, cô công tác tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ TP.HCM trong gần một thập kỷ, ghi dấu ấn với các vai diễn sân khấu giàu cảm xúc, từ hài kịch đến bi kịch.

Năm 2001 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp khi Hồng Vân trở thành diễn viên, đạo diễn, giám đốc của Công ty Cổ phần Sân khấu - Điện ảnh Vân Tuấn và đảm nhiệm vai trò quản lý Nhà hát Phú Nhuận (TP.HCM). Ở đây, cô không chỉ biểu diễn, mà còn là người lèo lái các dự án nghệ thuật lớn, dẫn dắt những thế hệ nghệ sĩ trẻ đi theo nghiệp diễn.

Không dừng lại ở sân khấu, Hồng Vân còn là gương mặt quen thuộc trên truyền hình và phim ảnh. Cô tham gia nhiều chương trình giải trí, sitcom và phim truyền hình được yêu thích. Những bộ phim như Gạo nếp gạo tẻ, Giấc mơ của mẹ từng giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng.

Hồng Vân cũng từng hợp tác ăn ý với nhiều danh hài và nghệ sĩ lớn như Hoài Linh, Xuân Hinh, tạo nên những vở diễn, chương trình được yêu thích rộng rãi khắp cả nước.

Hôn nhân hạnh phúc bên tài tử màn bạc lừng lẫy một thời

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, mối tình của Hồng Vân với Lê Tuấn Anh cũng là một câu chuyện đẹp được nhiều người ngưỡng mộ. Lê Tuấn Anh từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng hàng đầu thập niên 1990. Với vẻ ngoài lãng tử, phong trần cùng lối diễn xuất tự nhiên, anh ghi dấu trong lòng khán giả khi góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách thời kỳ "phim mì ăn liền".

Hồng Vân và Lê Tuấn Anh thời trẻ

Thời sinh viên, Hồng Vân và Lê Tuấn Anh từng là cặp đôi đẹp của Trường Sân khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, vì một vài hiểu lầm, họ chia tay và mỗi người đi theo con đường riêng. Trong khi Hồng Vân kết hôn với một kiến trúc sư và có hai con trai, thì Lê Tuấn Anh từng kết hôn với một ca sĩ. Cuối cùng, cả hai đều trải qua đổ vỡ và quay lại bên nhau sau hàng chục năm xa cách.

Khoảng đầu những năm 2000, khi gặp lại nhau và đã đủ trưởng thành, họ quyết định tái hợp rồi chính thức nên duyên vợ chồng. Lê Tuấn Anh không ngại chăm sóc hai con riêng của Hồng Vân như con ruột, tiếp tục vun đắp hạnh phúc gia đình cùng cô. Cặp đôi sau đó có với nhau một cô con gái chung, đặt tên là Ngọc Châu.

Sau khi bước qua 1 lần đò, cặp đôi tái hợp và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, bền chặt đáng ngưỡng mộ

Trong suốt nhiều năm chung sống, Lê Tuấn Anh rút lui khỏi showbiz, tập trung vào kinh doanh và lo chu toàn gia đình để Hồng Vân toàn tâm toàn ý theo đuổi nghệ thuật. Chính sự đồng hành âm thầm của chồng đã giúp NSND Hồng Vân tự tin cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Sở hữu biệt thự hoành tráng giữa trung tâm TP.HCM

Sau nhiều năm nỗ lực trong nghề, NSND Hồng Vân cùng chồng đã xây dựng cho mình một cơ ngơi đáng mơ ước. Cô sở hữu một biệt thự sang trọng tại trung tâm TP.HCM, thuận tiện cho sinh hoạt và các hoạt động công việc .

Hình ảnh biệt thự của NSND Hồng Vân ở trung tâm TP. HCM.

Cơ ngơi này của Hồng Vân mang phong cách hiện đại, song vẫn tạo cảm giác ấm áp nhờ không gian sân vườn rộng mở ở cả phía trước lẫn phía sau. Khoảng sân trước được chăm sóc tỉ mỉ với nhiều loại cây ăn trái như khế, roi xen lẫn cây cảnh, non bộ và các tiểu cảnh hài hòa, mang đến bầu không khí xanh mát, dễ chịu.

Phía sau nhà là khu vườn nhỏ xinh với hoa lá và những góc nghỉ ngơi riêng tư, nơi các thành viên có thể thư giãn, hít thở không khí trong lành. Tổng thể biệt thự vừa tiện nghi, sang trọng, vừa gần gũi thiên nhiên, phản ánh gu sống tinh tế của nữ nghệ sĩ.

Cơ ngơi của Hồng Vân ở Vũng Tàu cũ rộng lớn đến mức được MC Quyền Linh ví như một khu du lịch nhỏ

Ngoài ra, gia đình Hồng Vân còn có một biệt thự rộng lớn tại Vũng Tàu cũ (nay là TP.HCM). Nơi đây có không gian sân vườn, ao cá và nhiều cây trái do chính Lê Tuấn Anh thiết kế và xây dựng. Biệt thự này từng khiến các đồng nghiệp như MC Quyền Linh phải thốt lên rằng nó giống như "một khu du lịch thu nhỏ".

Cuộc sống hiện tại của vợ chồng Hồng Vân là sự kết hợp hài hòa giữa niềm vui gia đình và tiếp tục với nghệ thuật. Trong khi nữ nghệ sĩ vẫn hoạt động nghệ thuật, nhận lời xuất hiện trong các chương trình và dự án truyền hình, sân khấu, thì chồng cô hỗ trợ vợ từ phía gia đình và kinh tế, tạo điều kiện để cô phát triển sự nghiệp trọn vẹn.