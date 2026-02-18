Hoa hậu Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân sống chung, vui vẻ đón Tết bên nhau

Luôn xuất hiện kề cận nhau từ thảm đỏ sự kiện đến đời sống thường nhật, Nguyễn Cao Kỳ Duyên vướng nghi vấn có mối quan hệ trên mức bạn bè với Đoàn Thiên Ân. Dù chưa từng chính thức xác nhận, loạt khoảnh khắc thân thiết và những hành động đồng hành của cả hai khiến công chúng cho rằng họ đang ngầm “đánh dấu chủ quyền” chuyện tình cảm.

Rạng sáng ngày đầu năm mới, Kỳ Duyên đăng tải đoạn clip dài khoảng 30 giây trên trang cá nhân sở hữu 1,8 triệu người theo dõi, ghi lại khoảnh khắc đón năm mới bên Thiên Ân. Trong video, cả hai cùng đốt pháo hoa, cười nói vui vẻ. Đi kèm hình ảnh, nàng hậu hào hứng chia sẻ: “Lần đầu còn nhiều bỡ ngỡ”.

Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đón năm mới bên nhau. Nguồn: FBNV

Đoàn Thiên Ân và Kỳ Duyên mặc trang phục đời thường thoải mái, cùng nhau ngắm pháo hoa rực rỡ. Nguồn: FBNV

Vào ngày 29 Tết, người đẹp 9x đăng tải clip đi chợ mua đồ cùng Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Do đó, cư dân mạng nghi vấn Kỳ Duyên và nàng hậu gen Z hiện đang sống chung một nhà. Vừa qua Hoa hậu Kỳ Duyên cũng liên tục đăng tải clip mua sắm đồ nội thất trong căn hộ mới.

Hai nàng hậu vướng nghi vấn đang sống chung một nhà. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân không ít lần trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Tin đồn về mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu rộ lên từ giữa năm 2024.

Ở thời điểm đầu, Kỳ Duyên và Thiên Ân từng lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm, khẳng định họ chỉ là bạn bè thân thiết. Thế nhưng thời gian gần đây, cả hai lại khiến công chúng cảm nhận sự thoải mái hơn trong việc xuất hiện cùng nhau.

Không chỉ đồng hành tại nhiều sự kiện trong và ngoài nước, họ còn tương tác thường xuyên trên mạng xã hội. Hầu như mỗi bài đăng của người này đều có sự góp mặt của người kia với những bình luận được nhận xét là khá thân mật, làm dấy lên thêm nhiều đồn đoán.