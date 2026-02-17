Hot nhất mùng 1 Tết: Hyun Bin hóa anh hùng cứu vợ giữa sự kiện

Từ khi công khai yêu nhau tới nay, “nhất cử nhất động” từ Son Ye Jin - Hyun Bin đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Tới chiều 17/2 (1 Tết), loạt khoảnh khắc đậm chất ngôn tình của cặp đôi quyền lực trong hoạt động đóng máy bộ phim Hạ Cánh Nơi Anh bỗng được chia sẻ rần rần trở lại trên khắp các diễn đàn mạng xã hội châu Á.

Trong loạt ảnh gây bão, nữ minh tinh họ Son uống khá nhiều rượu nên mặt cô đã đỏ bừng, dường như không thể uống thêm được nữa. Hyun Bin từ đầu chí cuối lặng yên ngồi bên xem Son Ye Jin uống rượu và đương nhiên anh đã tinh ý nhận thấy rõ tình trạng của nửa kia. Cuối cùng, nam tài tử có hành động “cứu nguy” cho đàng gái bằng cách đổ rượu từ cốc của Son Ye Jin sang cốc của mình rồi... uống luôn. Nhờ vậy, mỹ nhân họ Son thoát khỏi cảnh bị buộc uống quá chén và trở nên say mèm giữa sự kiện.

Hành động “anh hùng cứu mỹ nhân” nêu trên cũng cho thấy Hyun Bin luôn quan tâm, chăm sóc Son Ye Jin từng li từng tí và không muốn người thương uống quá say trên bàn tiệc. Từ đây, nam thần sinh năm 1982 đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ cộng đồng mạng châu Á cho hành động ga lăng đúng chuẩn nam chính ngôn tình xé sách bước ra đời thực. Thậm chí, nhiều fan còn nói vui rằng, các biên kịch phim truyền hình hãy mau mang giấy bút ra ghi chép và xem hành động của Hyun Bin như sách giáo khoa mẫu để áp dụng cho việc sáng tác kịch bản trong tương lai.

Son Ye Jin đã uống hơi nhiều rượu tại tiệc đóng máy Hạ Cánh Nơi Anh. Từ biểu cảm của nữ diễn viên 8X, có thể thấy cô dường như không thể uống thêm được nữa. Ảnh: X

Hyun Bin thấy vậy liền hóa “anh hùng cứu mỹ nhân”. Anh ghi điểm 10 tuyệt đối khi đã “cứu nguy” Son Ye Jin bằng cách uống hộ cho người thương. Ảnh: X

Còn nhớ bữa tiệc đóng máy Hạ Cánh Nơi Anh cũng là 1 kỷ niệm đẹp khó phai trong lòng fan của cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin. Vào ngày hôm đó, 2 ngôi sao cùng diện áo khoác giống nhau như áo đôi. Trong bữa tiệc, cặp đôi còn ôm nhau vô cùng tình tứ, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa, “tan chảy”.

Hyun Bin và Son Ye Jin mặc áo giống nhau, được cho là đồ đôi đến bữa tiệc đóng máy phim Hạ Cánh Nơi Anh. Ảnh: Naver

2 diễn viên đình đám còn ôm nhau tình tứ giữa hoạt động, khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên”. Ảnh: X

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.

Từ khi chào đời tới nay, con trai cặp đôi quyền lực đã liên tục chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Cộng thêm việc những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Chính những điều này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

Chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi vàng nhận được sự ủng hộ, tán dương của công chúng khắp châu Á. Ảnh: Naver

Nguồn: X, Naver