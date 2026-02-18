BLACKPINK chúc Tết fan nhưng sao... nó sai sai!

Vào dịp Tết Nguyên Đán 2026, cộng đồng fan BLACKPINK trên toàn thế giới mong chờ một lời chúc mừng năm mới ấm áp từ các thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. YG Entertainment đã đáp ứng bằng cách phát hành một video đặc biệt qua kênh game BLACKPINK THE GAME. Trong video, bốn thành viên lần lượt xuất hiện trong những bộ Hanbok truyền thống xinh xắn, gửi lời chúc mừng năm mới đến fan kèm nụ cười rạng rỡ.

Thoạt nhìn, đây là một cử chỉ dễ thương và phù hợp văn hóa. Tuy nhiên, điều khiến fan thấy "lạ lắm" và nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ chính là... video này dường như không phải mới quay. Dựa trên kiểu tóc, gương mặt, phong cách trang điểm và cả ngoại hình của các thành viên, nhiều BLINK nhận định video này được quay từ khoảng 5 năm trước - thời điểm BLACKPINK còn ở giai đoạn đỉnh cao với các hoạt động nhóm dày đặc.

Kênh game của BLACKPINK đăng tải video các thành viên mặc Hanbok chúc mừng năm mới. Clip: X

Dựa vào kiểu tóc và gương mặt các thành viên, fan nhận ra video này đã quay từ 5 năm trước. Ảnh: X

Thay vì quay mới một video chúc Tết dành riêng cho năm 2026, YG lại "đào mộ" video cũ từ tận 5 năm trước để "chữa cháy". Hành động này bị cho là thiếu tôn trọng fan, tiết kiệm chi phí và tiếp tục thể hiện sự bỏ bê nhóm nhạc nữ ăn tiền nhất nhà YG. Làn sóng phẫn nộ đang lan rộng khắp trên mạng xã hội quốc tế. Nhiều ý kiến gay gắt nhắm đến "ông lớn" YG xoay quanh cách đối xử với BLACKPINK: "BLACKPINK kiếm hàng tỷ won cho YG, vậy mà không đầu tư nổi một video chúc Tết mới? Đây là cách đối xử với nghệ sĩ hàng đầu sao?".

Đây không phải lần đầu YG bị chỉ trích vì cách quản lý BLACKPINK. Từ sau khi hợp đồng nhóm kết thúc vào 2023 và các thành viên ký lại chỉ phần hoạt động nhóm, fan liên tục đưa ra dẫn chứng về sự "lơ là" của công ty. YG giữ cho hoạt động nhóm nhỏ giọt, đẩy BLACKPINK đi tour khi chưa có bài hát mới, album mới liên tục bị dời lịch phát hành, các bài đăng chúc mừng sinh nhật hay kỷ niệm thường xuyên bị chê là đơn điệu, sử dụng lại ảnh cũ và thiếu sự sáng tạo...

Vụ việc video chúc Tết 2026 chỉ như "giọt nước tràn ly", khơi dậy lại nỗi bức xúc kéo dài của BLINK: YG đang khai thác thương hiệu BLACKPINK mà không đầu tư xứng đáng cho nhóm. Trong khi các thành viên vẫn được yêu mến riêng lẻ, mối quan hệ giữa fan và công ty ngày càng căng thẳng.

YG liên tục bị chỉ trích vì bỏ bê BLACKPINK. Ảnh: X

Được mệnh danh là "nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới", BLACKPINK không chỉ là một hiện tượng âm nhạc mà còn là biểu tượng văn hóa toàn cầu kể từ khi ra mắt vào năm 2016 dưới trướng YG Entertainment.

Đội hình của nhóm là sự giao thoa hoàn hảo giữa 4 cá tính độc bản: Jisoo – "nàng thơ" với vẻ đẹp chuẩn hoa hậu và giọng hát trầm ấm; Jennie – "IT-Girl" dẫn đầu xu hướng với thần thái rapper sang chảnh; Rosé – "đóa hồng" sở hữu giọng hát màu sắc và khả năng trình diễn cuốn hút; cùng Lisa – "em út quốc tế" với kỹ năng vũ đạo bậc thầy và sức ảnh hưởng truyền thông cực khủng.

Xuyên suốt sự nghiệp, BLACKPINK đã liên tục xô đổ các kỷ lục thế giới với hàng loạt bản hit "tỷ view" như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay How You Like That. Đến năm 2026, họ đã vươn tầm thành những biểu tượng quyền lực không chỉ trong âm nhạc mà còn là những gương mặt đại diện cho các nhà mốt xa xỉ hàng đầu hành tinh. Dù hiện tại mỗi thành viên đều đã có những bước đi độc lập rạng rỡ với các công ty riêng, cái tên BLACKPINK vẫn luôn là một "đế chế" bất bại tại Kpop.

BLACKPINK vững vàng địa vị "nhóm nữ lớn nhất Kpop". Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo