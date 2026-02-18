Tóm gọn cặp diễn viên đi du lịch biển đầu năm, đã hàn gắn sau 5 tháng trục trặc

Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu là cặp sao "phim giả tình thật" đình đám của showbiz Trung Quốc. Tuy nhiên, từ cuối tháng 9/2025, mối quan hệ của họ vướng nghi vấn trục trặc sau khi truyền thông phát hiện bài thông báo kết hôn với Ngô Cẩn Ngôn biến mất không dấu vết trên trang cá nhân của Hồng Nghiêu, nghi vấn sao nam này đã xóa/ẩn bài. Tại showbiz Trung Quốc, các cặp tình nhân hoặc vợ chồng nghệ sĩ chỉ xóa bài đăng liên quan đến nhau trên MXH khi mối quan hệ tan vỡ. Cho nên, dân tình xứ tỷ dân không khỏi nghi ngờ cuộc hôn nhân bất ổn của Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đã rạn nứt.

Tuy nhiên, vào ngày 18/2, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp cặp sao Diên Hi Công Lược đi du lịch đảo Tam Á (Trung Quốc) và đón năm mới ở đây. Đôi vợ chồng cùng ra biển lướt sóng. Đây là lần hiếm hoi Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu xuất hiện bên nhau sau 5 tháng vướng nghi vấn trục trặc. Theo nguồn tin trong giới, thay vì về quê ăn Tết với gia đình, Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đã tranh thủ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để đi hưởng tuần trăng mật, hâm nóng tình cảm. Do đó, chuyến đi biển đầu xuân này chỉ có vợ chồng Ngô Cẩn Ngôn. Cặp sao không đưa theo con nhỏ.

Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu bay từ Tứ Xuyên đến đảo Tam Á (Trung Quốc)

Đôi vợ chồng cùng ra biển lướt sóng. Cả hai tranh thủ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán để đi hưởng tuần trăng mật, hâm nóng tình cảm. Ảnh: Sina.

Hồng Nghiêu được cho là đã ẩn/xóa bài thông báo kết hôn với Ngô Cẩn Ngôn trên trang cá nhân. Động thái của nam diễn viên khiến dân tình nghi vấn mối quan hệ vợ chồng của cặp sao Diên Hi Công Lược đã tan nát từ tháng 9/2025. Ảnh: Sina.

Ngô Cẩn Ngôn thông báo kết hôn với nam diễn viên Hồng Nghiêu trong sự ngỡ ngàng của dư luận Trung Quốc vào ngày 13/9/2024. Cùng thời điểm, cô cũng để lộ việc đã mang thai ở tháng thứ 6. Đến tháng 2/2025, Ngô Cẩn Ngôn sinh con gái đầu lòng. Sau khi sinh con đầu lòng, Ngô Cẩn Ngôn không ở cữ nghỉ ngơi quá lâu hay dành toàn bộ thời gian để chăm con nhỏ. Cô trở lại đóng phim ngay khi lấy lại được vóc dáng thon gọn.

Gia đình nhỏ của Ngô Cẩn Ngôn - Hồng Nghiêu. Ảnh: Sina.

Cuộc hôn nhân với Hồng Nghiêu khiến Ngô Cẩn Ngôn gặp khủng hoảng danh tiếng. Fandom nữ diễn viên vô cùng tức giận, thất vọng khi cô quyết định bỏ cả sự nghiệp đang trên đà khởi sắc để cưới 1 sao nam hạng B, có đời sống tình ái tai tiếng.

Chồng Ngô Cẩn Ngôn - Hồng Nghiêu bị xem là "cái gai" trong mắt khán giả xứ tỷ dân. Netizen xứ Trung đã tìm ra bằng chứng cho thấy Hồng Nghiêu vẫn "ngựa quen đường cũ", chưa bỏ được thói trăng hoa. Vào đúng ngày đăng ký kết hôn với Ngô Cẩn Ngôn, Hồng Nghiêu bị phát hiện nhấn theo dõi và thả tim loạt ảnh gợi cảm của 1 hot girl có ngoại hình bốc lửa.

Không dừng lại ở đó, nam diễn viên không đả động hay có sự quan tâm gì trước việc Ngô Cẩn Ngôn mang thai. Mỹ nhân 9X bụng bầu vượt mặt vẫn phải "chạy ngược chạy xuôi" từ phim trường cho đến sự kiện giải trí, họp báo phim làm việc. Còn Hồng Nghiêu lại mất hút, để mặc vợ mang thai vất vả kiếm tiền. Anh thậm chí còn gây phẫn nộ khi thản nhiên hút thuốc cạnh bà xã đang mang thai. Thái độ hành xử trên khiến Hồng Nghiêu bị chê trách vô tâm, không biết chăm lo cho gia đình và ăn bám vợ. Nay đã lên chức cha, cư dân mạng hy vọng Hồng Nghiêu sẽ thay đổi, quan tâm và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn với vợ.

Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu có cuộc hôn nhân ồn ào. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu