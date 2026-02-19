Cái Tết của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh

Mỗi dịp Tết, hoạt động của nghệ sĩ trên mạng xã hội luôn được quan tâm. Mùng 2 Tết, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ bộ ảnh diện áo dài truyền thống. Thiết kế có phom dáng cổ điển, cổ cao, tay áo rộng, in hoạ tiết ấn tượng. Nữ ca sĩ chọn kiểu tóc rẽ ngôi giữa, búi thấp gọn gàng phía sau, cài điểm một phụ kiện nhỏ đồng điệu với hoạ tiết trên áo.

Hoàng Thuỳ Linh chọn layout make up nhẹ nhàng giúp gương mặt thêm sắc sảo nhưng không quá đậm. Tổng thể tạo nên hình ảnh trưởng thành, chỉn chu, đúng tinh thần một bộ ảnh Tết mang hơi thở văn hoá.

Trước đó, Đen Vâu chia sẻ bài viết dài chúc Tết khán giả với giọng điệu quen thuộc, đầy mộc mạc, gần gũi. Nam rapper đã thực hiện bộ ảnh giữa vườn hoa xuân, diện vest lịch lãm nhưng vẫn giữ phong thái tự nhiên.

Hoàng Thuỳ Linh diện áo dài truyền thống, thực hiện bộ ảnh xịn xò checl-in mùng 2. Ảnh: FBNV

Ttong khi đó, Đen Vâu khiến dân tình thích mê với bộ ảnh chất lừ. Ảnh: FBNV

Những bài đăng của nghệ sĩ mỗi dịp Tết đều thu hút sự quan tâm. Nhưng với Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu, sự chú ý còn tăng lên gấp nhiều lần bởi mối quan hệ giữa cả hai. Dù chưa từng chính thức xác nhận, việc họ được cho là những người đặc biệt trong cuộc sống của nhau đã trở thành điều mà khán giả gần như ngầm hiểu.

Cách đây ít ngày, mạng xã hội cũng từng viral khoảnh khắc Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh xuất hiện chung trong một chương trình dịp cuối năm. Trong loạt ảnh được chia sẻ rộng rãi, nhiều người chú ý đến việc cả hai đứng khá sát, tương tác tự nhiên và thoải mái. Không có hành động quá thân mật, nhưng thần thái và cách họ xuất hiện cạnh nhau lại tạo cảm giác ăn ý. Chính những chi tiết nhỏ như ánh nhìn, khoảng cách đứng hay biểu cảm khi chụp ảnh đã trở thành chủ đề để dân mạng bàn tán.

Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh chụp ảnh cùng nhau ở hậu trường một chương trình đón Tết. Ảnh: MXH

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đích thị là cặp đôi tình trong như đã, mặt ngoài còn e của showbiz Việt. Những người theo dõi cặp đôi cũng biết rõ chuyện trong thời gian qua cả hai rầm rộ hàng loạt tin vui. Mặc dù người trong cuộc chưa xác nhận nhưng dựa vào loạt hint chất lượng, ai cũng ngầm hiểu Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu là gì của nhau.

Hồi tháng 9 vừa qua, MC Vân Hugo chia sẻ bức ảnh đi hội ngộ ăn uống vui vẻ cùng hội bạn thân. Điều gây chú ý là Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu công khai đứng sát rạt nhau. Hoàng Thuỳ Linh còn có hành động như vòng tay ôm Đen Vâu, khuôn mặt thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ. Đen Vâu cũng cười tươi rói, tạo dáng như ôm trọn Hoàng Thuỳ Linh vào lòng khiến cư dân mạng hào hứng cho rằng y như khung ảnh của đôi vợ chồng.

Trước nhiều hint tình cảm thì những tương tác của Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh đều không thoát khỏi "tầm mắt" của khán giả. Ảnh: FBNV