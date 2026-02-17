29 tết Tóc Tiên bất ngờ đăng ảnh so sánh mình với 1 mỹ nhân

Chiều 29 Tết, khi nhiều sao Việt tất bật chuẩn bị đón năm mới, Tóc Tiên bất ngờ khiến dân mạng chú ý với một story bắt trend nhẹ nhàng nhưng cực duyên. Nữ ca sĩ đăng tải bức ảnh so sánh visual của mình với Shin Hye Sun - mỹ nhân đang gây chú ý khi trở lại với tác phẩm The Art of Sarah, trước đó cô từng tạo dấu ấn với vai chính của Mr. Queen. Điều thú vị là lần này Tóc Tiên thừa nhận bản thân không quá giống nữ diễn viên Hàn Quốc: "Thiệt sự bản thân không thấy quá giống Shin Hye Sun, nhưng xin vía được đóng phim hay như cô ấy."

Ảnh Threads.

Trong story được đăng tải, nữ ca sĩ lựa chọn góc mặt chính diện, cúi nhẹ, layout makeup trong veo và mái tóc gọn gàng, tạo cảm giác thanh thoát, nữ tính. Ở ảnh đặt cạnh, Shin Hye Sun cũng xuất hiện với góc chụp tương tự: ánh mắt bí ẩn, biểu cảm dịu dàng, phong cách tối giản nhưng cuốn hút.

Dù chính chủ phủ nhận, không ít khán giả trước đó vẫn "đứng hình" khi nhận ra những nét tương đồng quen thuộc giữa hai người đẹp, từ gương mặt V-line, sống mũi cao, đôi môi đầy đến vibe nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Thậm chí, nhiều fan còn hài hước cho rằng Tóc Tiên vừa đi đóng phim Hàn.

Ảnh IGNV.

Thực tế, đây không phải lần đầu Tóc Tiên được so sánh với Shin Hye Sun. Trước đó, khi bộ phim Mr. Queen gây sốt, mạng xã hội từng rộ lên loạt hình ảnh chỉ ra sự giống nhau giữa nữ ca sĩ Việt và nữ diễn viên Hàn. Thời điểm đó, Tóc Tiên còn "chơi lớn" khi tự đăng tải loạt ảnh mặc hanbok trong chuyến đi du lịch xứ kim chi. Nữ ca sĩ hóa thân thành nhân vật "Chàng hậu" do Shin Hye Sun đảm nhận. Bộ ảnh khiến netizen bất ngờ vì độ tương đồng từ thần thái đến từng góc mặt. Không ít khán giả còn gọi vui đây là "chị em thất lạc", đặc biệt của Tóc Tiên ở nước ngoài.

Không chỉ giống Shin Hye Sun, "Tóc Tiên đa vũ trụ" còn có một loạt bản sao ở showbiz Việt với những cái tên như Trấn Thành, Thu Trang, Diệu Nhi... đều từng được dân tình đặt lên bàn cân so sánh.