Người mẹ trẻ lấy lại dáng siêu sexy, giảm 16kg trong 3 tháng nhờ tuân thủ 3 nguyên tắc

Mang thai và sinh con là một trải nghiệm kỳ diệu nhưng cũng đặt ra nhiều thử thách với cơ thể phụ nữ — trong đó việc giảm cân sau sinh thường khiến các mẹ bỉm vừa háo hức vừa lo lắng. Câu chuyện của một người mẹ 25 tuổi dưới đây là minh chứng cho thấy giảm "baby weight" là hoàn toàn khả thi nếu có kế hoạch đúng đắn và kiên trì thực hiện.

Sau khi sinh, cô từng cảm thấy cơ thể mình thay đổi đáng kể — cân nặng tăng lên đến khoảng 60kg , bụng nhão và cơ bắp không còn săn chắc như trước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn tác động đến tâm lý, khiến cô mất tự tin trong những tháng đầu làm mẹ. Với quyết tâm lấy lại vóc dáng trước khi mang thai, cô bắt đầu một hành trình giảm cân kéo dài 3 tháng và đã giảm được tới 16kg , từ 60kg xuống còn 44kg — một kết quả ấn tượng.

Hành trình lấy lại vóc dáng của người mẹ này khiến nhiều người nể phục (Nguồn: Xiaohongsu).

Chọn chế độ ăn giàu dinh dưỡng và điều chỉnh thói quen

Điểm khởi đầu của hành trình giảm cân là việc thay đổi thói quen ăn uống . Thay vì ăn nhiều và không kiểm soát như trong thời kỳ mang thai, cô xây dựng cho mình chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh và protein, đồng thời giảm carb tinh chế. Cô chia nhỏ bữa ăn trong ngày giúp kiểm soát lượng calo nạp vào mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng cho hoạt động hàng ngày. Ăn từ từ và uống nước trước bữa ăn cũng là mẹo nhỏ giúp giảm cảm giác thèm ăn, từ đó tránh việc ăn quá đà.

Một thói quen thú vị khác mà cô áp dụng là uống cà phê đen vào buổi sáng để giảm đầy hơi và hỗ trợ tiêu hóa. Cùng với đó, cô luôn bổ sung rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ và protein như thịt nạc, trứng hay sữa chua để giữ cảm giác no lâu hơn và hạn chế ăn vặt.

(Nguồn: Xiaohongsu).

Tập luyện để tạo thói quen thay vì ép cơ thể

Bên cạnh dinh dưỡng, vận động thể chất đều đặn là yếu tố quan trọng giúp cô mẹ này đẩy nhanh quá trình giảm cân. Ngay từ đầu, cô chủ yếu tập các bài aerobic nhẹ như leo cầu thang, chạy bộ buổi sáng hay aerobic tại nhà. Đây là cách đốt cháy calo hiệu quả mà không gây áp lực lên các khớp và cơ bắp vốn còn yếu sau sinh.

Khi đã quen với việc tập đều đặn, cô bắt đầu kết hợp thêm các bài tăng cường sức mạnh cơ bắp như dùng tạ nhẹ. Điều này không chỉ giúp cơ thể săn chắc hơn mà còn cải thiện vóc dáng rõ rệt. Nhờ đó, phần bụng nhão dần trở nên gọn gàng, cơ thể tổng thể cũng năng động và khỏe khoắn hơn.

(Nguồn: Xiaohongsu).

Xây dựng thói quen bền vững

Một trong những điều cô đúc kết được là kiên nhẫn và nhất quán là chìa khóa để giảm cân thành công sau khi sinh. Giảm cân quá nhanh không chỉ khó duy trì mà còn dễ khiến cơ thể mệt mỏi — điều ai đang chăm con nhỏ cũng không cần thêm. Cô nhấn mạnh rằng việc ăn uống và tập luyện nên trở thành một phần trong lối sống hàng ngày chứ không chỉ là một "mùa giảm cân".

Cách theo dõi tiến trình như chụp ảnh mỗi tuần hay ghi lại cân nặng giúp cô giữ được động lực, đồng thời thấy được sự thay đổi rõ rệt dù mỗi tuần có thể không giảm số cân lớn.

(Nguồn: Xiaohongsu).

Lời khuyên cho các mẹ sau sinh

Cuối cùng, hành trình này nhắc nhở rằng giảm cân sau sinh không phải là điều ai cũng làm được trong một sớm một chiều , và hoàn toàn bình thường nếu cơ thể mất nhiều thời gian hơn để hồi phục. Cô khuyên các mẹ nên:

- Duy trì một chế độ ăn lành mạnh với đầy đủ rau xanh và protein.

- Kết hợp vận động phù hợp với thể trạng của mình.

- Đặt mục tiêu thực tế và kiên trì theo đuổi từng bước một.

Với những mẹ đang trong hành trình lấy lại vóc dáng sau sinh, câu chuyện này không chỉ mang tính động lực mà còn cho thấy, nếu kiên định và xây dựng thói quen hợp lý, bạn hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu của mình một cách an toàn và bền vững