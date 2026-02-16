29 Tết MXH ngập ảnh dàn sao Việt diện áo bà ba, không khí xốn xang vui quá chừng!

Từ những ngày trước Tết cho đến sáng 29, trang cá nhân của hội mỹ nhân Việt đang được phủ rực không khí mùa xuân bằng loạt ảnh áo bà ba với đủ màu sắc pastel dịu dàng đến những gam đỏ, hồng rực rỡ. Điều thú vị là nếu như những tà áo dài khiến người ta muốn làm nàng thơ với những tạo dáng e ấp, thì bộ bà ba lại khiến hội chị em vào mood "quẩy" hết mình với những tạo dáng dí dỏm, thoải mái, vui hết nấc.

Minh Hằng hào phóng tặng fan đến 3 bộ ảnh Tết từ áo dài, áo yếm - nón quai thao đến áo bà ba. Với kiểu trang phục thoải mái này, bên cạnh chụp ảnh Tết chỉn chu, Chị Đẹp còn diện thường xuyên trong các hoạt động bên gia đình, con cái như gói bánh, tạo những khung hình tự nhiên, giàu cảm xúc, ngập không khí Tết.

Minh Hằng và bé Mỡ (Ảnh FBNV).

Tương tự, hai diễn viên Khả Như và Thu Trang gác lại công việc về làm người phụ nữ của gia đình khi diện trang phục bà ba thoải mái.

Diễn viên Khả Như và Thu Trang (Ảnh FBNV).

Trend áo bà ba phải gọi là trúng tủ với "chị 7" Phương Mỹ Chi. Tạm quên cách diện bà ba thuỳ mị ngày trước, Phương Mỹ Chi nâng cấp trang phục bà ba năm nay với loạt phụ kiện nổi bật và những pose dáng cá tính, vui nhộn của riêng mình.

"Chị 7" Phương Mỹ Chi (Ảnh FBNV).

Nổi nhất MXH sáng 29 phải kể đến hội chị em: Thanh Thuỷ, Đoàn Thiên Ân và Lương Thuỳ Linh. Đến từ 3 miền Bắc-Trung-Nam, 3 cô bạn thân cùng hẹn nhau quậy hết cỡ trong bộ ảnh áo bà ba.

Thanh Thuỷ, Đoàn Thiên Ân và Lương Thuỳ Linh (Ảnh FBNV).

Đại gia đình công ty Sen Vàng và các nàng Hậu như Bảo Ngọc, Ý Nhi, Minh Kiên, Phương Anh, Lê Hoàng Phương,... cũng đồng loạt chọn bà ba làm "đồng phục" cho bộ ảnh tụ họp cuối năm.

Các nàng Hậu nhà Sen Vàng (Ảnh FBNV).

Chứng minh sức hút của một trào lưu rầm rộ, áo ba ba xuất hiện trong bộ ảnh Tết của gia đình "hot mom - hot kid" Hà Thành: Salim, Pamiuoi. Cặp mẹ con chọn gam màu hồng pastel đồng điệu với màu hoa đào.

Salim và bé Pam (Ảnh FBNV).

Bộ ba cựu hot girl đình đám Chi Pu, Salim và SunHT đã có cách bắt trend áo dài và bà ba cực kỳ thông minh khi lựa chọn thiết kế "lai" giữa hai dòng trang phục này. Cả 3 cùng diện mẫu áo dài cách tân với phần xẻ tà phía trước, kết hợp cùng hàng khuy giữa đặc trưng của áo bà ba. Chi Pu chọn tone hồng pastel ngọt ngào, Salim lại ưu ái gam vàng chanh tươi sáng, trong khi SunHT lựa chọn xanh mint thanh mát.