Minh Hằng tái hiện tạo hình huyền thoại khiến Tóc Tiên phải thổ lộ 1 điều

Nhan sắc của Minh Hằng ngày càng thăng hạng theo thời gian, khiến ai cũng phải thừa nhận cô đúng chuẩn mỹ nhân "trẻ mãi không già". Mới đây, người đẹp khiến cộng đồng mạng thích thú khi tái hiện tạo hình cô Ba Trà - mỹ nhân đẹp nhất nhì Sài Gòn những năm 1930 trong bộ phim Chị Chị Em Em 2. Diện trang phục mang đậm hơi thở thập niên cũ cùng kiểu tóc uốn cổ điển, Minh Hằng khoe trọn gương mặt sắc sảo, làn da mịn màng và thần thái sang trọng đầy mê hoặc. Vẻ đẹp mặn mà, pha chút hoài niệm nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ hiện đại giúp cô nhận về "cơn mưa" lời khen. Không chỉ khán giả xuýt xoa, ngay cả Tóc Tiên cũng phải tấm tắc trước visual cuốn hút của đàn chị.

Minh Hằng tái hiện tạo hình cô Ba Trà khiến cộng đồng mạng tấm tắc khen ngợi. (Nguồn: minhhang2206)

Minh Hằng gây ấn tượng ngay từ những giây đầu tiên với vẻ đẹp mặn mà và đầy khí chất. Nữ diễn viên diện váy lụa trắng mềm mại, khoác hờ chiếc áo choàng lông vũ, kết hợp cùng mũ beret tông trắng tạo nên tổng thể thanh lịch, sang trọng. Kiểu tóc bob uốn nhẹ ôm sát gương mặt giúp tôn lên những đường nét hài hòa, sống mũi cao và đôi môi đỏ quyến rũ của mỹ nhân sinh năm 1987. Layout makeup thiên về gam ấm với eyeliner sắc sảo và lớp nền căng mịn khiến visual của cô thêm phần nổi bật. Đôi hoa tai ngọc trai dáng dài đung đưa theo từng chuyển động càng làm tăng nét quý phái, kiêu sa đúng chuẩn mỹ nhân thời xưa.

Layout makeup đậm cùng tông son đỏ quyền lực giúp diện mạo Minh Hằng thêm phần quyến rũ, sang chảnh.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Minh Hằng. Đến Tóc Tiên cũng phải tấm tắc trước vẻ đẹp của đàn chị.

Trước đó vào năm 2023, Minh Hằng từng gây ấn tượng mạnh trên màn ảnh rộng khi đảm nhận vai cô Ba Trà trong bộ phim Chị Chị Em Em 2. Không chỉ ghi điểm bởi lối diễn xuất sắc sảo, nữ diễn viên còn khiến khán giả trầm trồ với visual đậm chất mỹ nhân Sài Gòn xưa. Tạo hình cổ điển với tóc uốn gợn sóng, môi đỏ quyến rũ cùng những trang phục sang trọng giúp Minh Hằng toát lên vẻ đẹp mặn mà, kiêu sa và đầy mê hoặc. Từng ánh nhìn, cử chỉ đều toát ra khí chất của một giai nhân lẫy lừng, vừa mềm mại nữ tính vừa sắc sảo đầy bản lĩnh, góp phần tạo nên một trong những hình tượng ấn tượng của điện ảnh Việt năm đó.