Nếu thời tiết dịp Tết ấm áp, chị em cứ mặc 5 công thức trang phục là chuẩn đẹp

Thời tiết dịp Tết 2026 được dự đoán là sẽ ấm áp ở nhiều nơi. Điều này khiến không ít người băn khoăn: mặc sao cho vừa đẹp, vừa hợp không khí lễ hội mà vẫn thoải mái suốt ngày dài du xuân, chúc Tết? Nếu bạn cũng đang tìm kiếm những gợi ý phù hợp, dưới đây là 5 công thức mặc Tết lý tưởng cho những ngày đầu năm trời ấm:

Áo len cộc tay và quần dài

Áo len không chỉ dành riêng cho mùa đông lạnh giá. Trong tiết trời ấm áp, những chiếc áo len cộc tay, chất liệu mỏng nhẹ trở thành lựa chọn thú vị. Vẫn giữ được tinh thần mùa xuân nhờ bề mặt dệt mềm mại, nhưng thiết kế tay ngắn giúp tổng thể trông gọn gàng và dễ chịu hơn rất nhiều.

Bạn có thể phối áo len cộc tay với quần jeans ống suông để tạo vẻ trẻ trung, năng động khi đi chúc Tết bạn bè. Nếu muốn thanh lịch hơn, quần âu ống đứng hoặc quần vải suông màu trung tính sẽ là "mảnh ghép" hoàn hảo. Ưu tiên những gam màu tươi sáng như hồng pastel, vàng bơ, xanh mint hay đỏ rượu để tăng thêm sắc xuân cho outfit.

Áo len mỏng và chân váy

Nếu yêu thích vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng, combo áo len mỏng và chân váy chính là lựa chọn lý tưởng. Áo len mỏng ôm nhẹ cơ thể, không quá dày nhưng vẫn tạo cảm giác mềm mại, kết hợp cùng chân váy sẽ giúp bạn có diện mạo thanh lịch mà không nặng nề.

Với thời tiết ấm, bạn có thể chọn chân váy midi chất liệu voan, lụa hoặc cotton mỏng. Những thiết kế xếp ly nhẹ, họa tiết hoa nhí hoặc tông màu pastel đều rất hợp không khí đầu năm. Khi kết hợp cùng áo len trơn màu, tổng thể sẽ hài hòa và tinh tế.

Một mẹo nhỏ là sơ vin nhẹ phần áo phía trước để tạo điểm nhấn vòng eo, giúp vóc dáng trông cao ráo hơn. Nếu trời có chút gió về chiều, bạn chỉ cần khoác thêm một chiếc cardigan mỏng hoặc khăn lụa nhẹ là đủ giữ ấm. Set đồ này đặc biệt phù hợp cho những buổi cà phê đầu năm hay du xuân chụp ảnh.

Set áo khoác mỏng

Áo khoác không hẳn phải dày mới hợp Tết. Trong những ngày nắng nhẹ, một set áo khoác mỏng sẽ giúp bạn vừa thời trang vừa linh hoạt. Blazer mỏng, cardigan dáng dài hay áo khoác tweed nhẹ đều là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Bạn có thể phối blazer mỏng cùng áo thun hoặc áo hai dây bên trong và quần ống rộng để tạo vẻ hiện đại, cá tính. Nếu thích phong cách nữ tính hơn, cardigan phối cùng váy ngắn hoặc chân váy chữ A sẽ mang lại hình ảnh ngọt ngào, trẻ trung.

Điểm cộng của set áo khoác mỏng là khả năng "biến hóa" linh hoạt. Khi trời nóng hơn vào buổi trưa, bạn có thể cởi áo khoác, chỉ giữ lại lớp trong vẫn đủ xinh xắn. Đến chiều tối se nhẹ, khoác lại áo là đã hoàn thiện outfit. Sự tiện lợi này khiến công thức trở thành "cứu cánh" cho những ngày thời tiết thất thường.

Set váy gile

Váy gile (váy yếm không tay hoặc váy dạng vest không tay) là xu hướng được yêu thích trong vài năm gần đây. Thiết kế này mang nét hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn đủ lịch sự để diện trong dịp Tết.

Với thời tiết ấm áp, bạn có thể mặc váy gile cùng áo thun hoặc áo sơ mi mỏng bên trong. Những gam màu như kem, be, hồng nhạt hay xanh pastel giúp tổng thể trông tươi sáng và hợp xuân hơn. Nếu muốn nổi bật, hãy chọn váy gile tông đỏ, cam san hô hoặc họa tiết caro nhẹ.

Set váy gile không chỉ giúp bạn "ăn gian" tuổi mà còn tạo hiệu ứng layering thú vị mà không hề gây nóng. Kết hợp cùng giày loafer, sneaker trắng hoặc sandal quai mảnh, bạn sẽ có ngay một diện mạo vừa thanh lịch khi đi chúc Tết gia đình, vừa đủ thời thượng để dạo phố đầu năm.

Váy dài

Những chiếc váy dài luôn là biểu tượng của sự dịu dàng trong những ngày đầu xuân. Khi thời tiết ấm áp, bạn càng có lý do để ưu tiên các thiết kế maxi hoặc midi bay bổng, chất liệu nhẹ như voan, lụa, cotton mỏng.

Váy dài họa tiết hoa, chấm bi hoặc trơn màu pastel đều mang đến cảm giác tươi mới. Nếu muốn tăng phần nổi bật, bạn có thể chọn váy tông đỏ hoặc hồng đậm – những sắc màu tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc trong năm mới.

Để tránh cảm giác "quá bánh bèo", hãy phối váy dài cùng sneaker trắng hoặc sandal đơn giản. Một chiếc túi cói nhỏ hoặc túi da mini sẽ giúp tổng thể cân bằng giữa nữ tính và hiện đại. Với công thức này, bạn có thể tự tin xuất hiện trong mọi buổi gặp gỡ đầu năm, từ sum họp gia đình đến những chuyến du xuân ngoài trời.

Ảnh: Instagram