Couple nổi tiếng Thái Lan đăng tâm thư xin lỗi vì gọi áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống Trung Hoa

Những ngày giáp Tết vừa qua, cộng đồng mạng Việt Nam và Trung Quốc đồng loạt bàn tán về bộ ảnh mừng Tết Nguyên Đán của couple LenaMiu (viết tắt từ 2 cái tên Lena và Miu) - một cặp đôi influencer nổi tiếng trong cộng đồng hâm mộ Girl Love Thái Lan. Từ một bộ ảnh mang không khí xuân nhẹ nhàng, sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận xoay quanh câu chuyện trang phục truyền thống và cách thể hiện yếu tố văn hoá trên mạng xã hội.

Theo đó, vào ngày 13/2, LenaMiu đăng tải loạt ảnh trên các nền tảng MXH: Instagram, X, Weibo và Xiaohongshu ghi lại khoảnh khắc cả hai diện áo dài trong không gian đậm chất Á Đông với hoa sen, sân vườn và ánh sáng dịu nhẹ. Thiết kế được xác nhận đến từ local brand Việt ONONMM, mang phom dáng đặc trưng của áo dài truyền thống, được cách tân nhẹ với tà dài, cổ cao và quần lụa đi kèm.

Bộ ảnh áo dài đang gây xôn xao vì nhầm lẫn thông tin của cặp đôi Thái Lan: LenaMiu (Ảnh IGNV).

Tuy nhiên, điểm gây chú ý nằm ở dòng caption đầu tiên được đăng tải khi cặp đôi sử dụng ngôn ngữ Trung Quốc và tương tác qua lại bằng tiếng Trung dưới phần bình luận: "Cùng chúng mình đón Tết Nguyên Đán nhé! Bọn mình thật sự rất vui khi được diện trang phục truyền thống Trung Hoa. Mong rằng năm mới sắp đến sẽ mang lại cho bạn tràn ngập niềm vui, những nụ cười và tình yêu thương."

Cụm từ "trang phục truyền thống Trung Hoa" được LenaMiu nhắc đến trong phần caption để chỉ bộ trang phục đang mặc nhanh chóng làm dấy lên làn sóng tranh luận. Nhiều ý kiến từ hai phía netizen Việt lẫn Trung cùng chỉ ra bộ trang phục trong ảnh là áo dài Việt Nam. Không ít người bày tỏ sự bức xúc khi tên gọi và nguồn gốc trang phục bị diễn đạt không chính xác.

Bài đăng ban đầu với thông tin sai lệch về áo dài được đăng tải trên một trang MXH Trung Quốc (Ảnh chụp màn hình).

Brand Việt ONONMM xác nhận trang phục của LenaMiu diện là áo dài từ BST Giao Collection (Ảnh chụp màn hình).



Trước phản ứng lan rộng, bài đăng ban đầu đã được chính chủ chỉnh sửa (xoá cụm thông tin sai lệch nói trên), sau đó là xoá hẳn khỏi các nền tảng MXH. Một ngày tiếp theo, cặp đôi LenaMiu đăng tải tâm thư xin lỗi bằng tiếng Anh, gửi tới người hâm mộ Việt Nam và Trung Quốc.

Trong phần gửi tới khán giả Việt Nam, LenaMiu đính chính rằng trang phục được mặc trong bộ ảnh là Áo Dài - trang phục truyền thống của Việt Nam có nguồn gốc từ trang phục cung đình thời Nguyễn. Phía này cũng cho biết sau sự việc đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa văn hoá của áo dài và cam kết cẩn trọng hơn trong các nội dung liên quan đến yếu tố truyền thống.

Nguyên văn tâm thư xin lỗi của nhân vật:

Kính gửi toàn thể người hâm mộ Việt Nam và Trung Quốc, Thay mặt cho LenaMiu và đội ngũ thực hiện bài đăng trên mạng xã hội gần đây nhất, tôi xin chân thành xin lỗi vì bài đăng trước đó cũng như bất kỳ hình thức thể hiện nào có thể đã gây ra sự khó chịu. Chúng tôi đưa ra lời xin lỗi này mà không có bất kỳ sự bao biện nào và xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Gửi tới những người hâm mộ Việt Nam: Chúng tôi vô cùng tôn trọng nền văn hóa tươi đẹp và lịch sử phong phú của Việt Nam. Chúng tôi thực sự biết ơn vì có cơ hội để học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện mình hơn. Sắp tới, chúng tôi cam kết sẽ tìm hiểu, thấu hiểu và chia sẻ một cách tôn trọng văn hóa của mọi quốc gia mà chúng tôi có mối liên kết. Bộ trang phục được mặc ngày hôm qua là Áo Dài - trang phục truyền thống của Việt Nam. Áo Dài có nguồn gốc từ trang phục cung đình thời nhà Nguyễn, đại diện cho nét thanh lịch và bản sắc văn hóa. Qua trải nghiệm này, chúng tôi đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa văn hóa của Áo Dài, đồng thời luôn dành sự tôn trọng và trân trọng sâu sắc đối với những giá trị mà bộ trang phục này đại diện. Gửi tới những người hâm mộ Trung Quốc: Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bất kỳ sự nhầm lẫn hay khó chịu nào có thể nảy sinh từ cách trình bày các yếu tố văn hóa, đặc biệt là việc kết hợp các biểu tượng văn hóa khác nhau. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể đã gây ra sự hiểu lầm hoặc bất an, và chúng tôi thực sự hối tiếc vì điều đó đã xảy ra. Chúng tôi sẽ chu đáo và thận trọng hơn trong công việc của mình sau này. Rất hy vọng sẽ được gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất.

Bài đăng xin lỗi trên story của một trong hai nhân vật chính của tranh cãi (Ảnh chụp màn hình).

Sự việc một lần nữa cho thấy mức độ nhạy cảm của các chủ đề liên quan đến văn hoá, đặc biệt trong bối cảnh MXH là công cụ giúp lan toả nội dung xuyên biên giới chỉ trong tíc tắc. Đặc biệt với những người có sức ảnh hưởng, cách sử dụng ngôn ngữ, bối cảnh và thông tin về nguồn gốc trang phục ngày càng được công chúng quan tâm chặt chẽ.

Hiện tại, bài xin lỗi của LenaMiu vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng. Vụ việc tiếp tục thu hút thảo luận từ cộng đồng mạng 2 nước, trở thành một trong những drama áo dài được nhắc tới nhiều nhất những ngày cận Tết năm nay.