Minh tinh 36 tuổi giảm được 10kg nhờ hạn chế 1 loại gia vị

Trong thế giới K-drama nơi ngoại hình luôn được chú ý, Jung So Min không chỉ ghi dấu ấn nhờ diễn xuất tự nhiên mà còn bởi vóc dáng thanh mảnh, khỏe khoắn suốt nhiều năm qua. Ít ai biết rằng để có được phong độ ổn định ấy, nữ diễn viên từng trải qua một hành trình giảm cân bền bỉ và đầy kỷ luật.

Trong giai đoạn tham gia bộ phim Playful Kiss, Jung So Min từng tăng cân do lịch trình quay dày đặc, ăn uống thất thường và thiếu vận động. Sau khi dự án kết thúc, cô nhận ra cơ thể mình cần được chăm sóc nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, thay vì lao vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, nữ diễn viên lựa chọn cách tiếp cận chậm rãi: điều chỉnh lối sống từ gốc rễ.

Mục tiêu của nữ diễn viên không đơn thuần là giảm số cân trên bàn cân, mà là xây dựng một cơ thể khỏe mạnh và duy trì lâu dài. Nhờ sự kiên trì, Jung So Min giảm được 10kg trong vòng một năm rưỡi và giữ mức cân nặng ổn định khoảng 44kg suốt hơn một thập kỷ.

Jung So Min xinh đẹp, trẻ trung hậu giảm cân. (Nguồn: Instagram)

Ưu tiên ăn uống lành mạnh, hạn chế muối

Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất trong chế độ ăn của Jung So Min là giảm lượng muối. Việc hạn chế natri giúp cơ thể tránh tích nước, đồng thời hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn. Mỹ nhân sinh năm 1989 duy trì ít nhất một bữa ăn truyền thống Hàn Quốc mỗi ngày, với cơm, canh và các món phụ thanh đạm.

Bữa tối thường được cô giữ nhẹ nhàng, ưu tiên rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ để hỗ trợ tiêu hóa. Thay vì đếm calo từng chút một, Jung So Min tập trung vào chất lượng thực phẩm. Cô thậm chí còn tự trồng rau củ và trái cây tại nhà như xà lách, dưa chuột, cà chua hay việt quất. Việc sử dụng nguyên liệu tươi, sạch không chỉ giúp kiểm soát khẩu phần mà còn mang lại cảm giác yên tâm về dinh dưỡng.

(Nguồn: Instagram)

Vận động linh hoạt: Leo núi và yoga

Không quá sa đà vào các bài tập nặng đô, Jung So Min lựa chọn những hình thức vận động phù hợp với thể trạng và sở thích cá nhân. Người đẹp đặc biệt yêu thích leo núi thể thao – bộ môn giúp đốt cháy năng lượng hiệu quả, đồng thời kích hoạt nhiều nhóm cơ như cơ bụng, lưng và chân.

Bên cạnh đó, yoga là hoạt động không thể thiếu trong lịch trình của cô. Yoga giúp cơ thể dẻo dai, cải thiện tư thế và giữ vóc dáng thon gọn mà không làm cơ bắp phát triển quá mức. Quan trọng hơn, bộ môn này còn giúp nữ diễn viên cân bằng tinh thần, giải tỏa áp lực trong môi trường làm việc nhiều cạnh tranh.

(Nguồn: Instagram)

Kiên nhẫn là chìa khóa

Điều làm nên thành công của Jung So Min không nằm ở một "bí quyết" đặc biệt nào, mà chính là sự kiên nhẫn. Cô hiểu rằng giảm cân không phải cuộc đua ngắn hạn, mà là hành trình thay đổi thói quen sống. Việc giảm 10kg trong 18 tháng nghe có vẻ chậm, nhưng chính tốc độ ấy giúp cơ thể thích nghi tự nhiên, tránh tình trạng tăng cân trở lại.

Hơn 10 năm trôi qua, Jung So Min vẫn duy trì vóc dáng mảnh mai và phong thái rạng rỡ. Câu chuyện của cô cho thấy, vẻ đẹp bền vững không đến từ những phương pháp cực đoan, mà bắt nguồn từ chế độ ăn cân bằng, vận động điều độ và sự chăm sóc cơ thể một cách khoa học mỗi ngày.