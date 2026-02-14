Tóc Tiên gây sốt vì váy ngắn

Giữa "biển sao" đổ bộ thảm đỏ ra mắt phim Thỏ ơi!! của Trấn Thành, Tóc Tiên nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính. Vừa bước vào khu check-in, nữ ca sĩ đã khiến không khí như chững lại vài nhịp - một khoảnh khắc "slay" đúng nghĩa khi mọi ánh nhìn gần như đổ dồn về cô.

Tóc Tiên càng ngày càng slay. (Nguồn: Đi soi sao đi)

Bộ trang phục là điểm khiến toàn bộ thảm đỏ phải ngoái nhìn với áo ren đỏ ôm sát cổ cao, chất liệu xuyên thấu với các đường cut-out nhỏ ở ngực, tạo cảm giác giống sườn xám cách tân nhưng được biến tấu theo hướng clubwear hiện đại. Phần thân áo bó gọn, kết thúc ngay trên eo để lộ vòng hai phẳng lì.

Bên dưới, cô mix cùng chân váy siêu ngắn, tông đỏ satin phối viền đen bản lớn. Độ dài và cạp trễ gần chạm ngưỡng micro skirt khiến đôi chân Tóc Tiên trông dài hơn đáng kể khi đi cùng giày cao gót mũi nhọn. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng tiết chế trong việc sử dụng phụ kiện khi chỉ phối cùng clutch bạc dây xích và khuyên tai giọt kim loại, vừa đủ bắt sáng mà không phá tổng thể.

Outfit cực "cháy" của Tóc Tiên với áo ren cổ cao và chân váy siêu ngắn.

Về layout makeup, với lớp nền lì mịn, tông sáng trung tính nhưng được đánh khối rõ hai bên sống mũi và gò má khiến gương mặt Tóc Tiên trông gọn và "Tây" hơn hẳn dưới ánh đèn flash. Phần mắt chính là điểm đắt giá: bầu mắt phủ nhũ champagne sáng ở hốc trong, chuyển dần sang nâu taupe ở đuôi, kết hợp eyeliner xếch dài tạo hiệu ứng cat-eye sắc lẹm.

Tóc được Tóc Tiên búi cao gọn ra phía sau, cố ý để vài sợi dựng nhẹ tạo texture thay vì vuốt mượt hoàn toàn. Kiểu búi này để lộ trọn phần trán, xương hàm và cổ, làm gương mặt thanh hơn và đồng thời khiến outfit trở thành trung tâm thị giác.

Layout makeup của Tóc Tiên cũng vô cùng 'dịu keo' phù hợp với outfit tông đỏ.

Tổng thể outfit gây ấn tượng khi tạo cảm giác giao thoa rõ rệt giữa tinh thần Á Đông và Y2K hiện đại. Tuy nhiên, chính thiết kế siêu ngắn của váy đã khiến Tóc Tiên nhiều lần phải khéo léo chỉnh váy và giữ dáng khi di chuyển trên thảm đỏ để tránh những khoảnh khắc kém an toàn trước ống kính.

Sự kết hợp giữa ren xuyên thấu và độ ngắn "cực hạn" tạo nên hiệu ứng high-fashion clubwear - kiểu trang phục vốn hợp sân khấu biểu diễn hơn bối cảnh ra mắt phim. Và cũng từ đó, tranh luận nổ ra: một bên khen cô ngày càng slay, cá tính, đúng tinh thần pop star hiếm hoi không chọn lối đi an toàn; bên còn lại lại cho rằng trang phục quá ngắn, dễ hớ hênh với không khí premiere điện ảnh.

Tóc Tiên liên tục phải liên tục check trang phục để không bị hớ hênh trước ống kính.

Thời gian gần đây, Tóc Tiên tiếp tục trở thành cái tên được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội khi gần như mọi khoảnh khắc xuất hiện của cô từ sân khấu trình diễn, sự kiện cho tới những hoạt động đời thường đều nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền rộng rãi. Sau những biến động trong đời sống cá nhân, nữ ca sĩ cho thấy một trạng thái ổn định hơn, tập trung cho công việc và ngày càng hoàn thiện hình ảnh cá nhân.



Song song đó, cô cũng đang theo đuổi công thức quen thuộc: các thiết kế siêu ngắn tôn dáng triệt để cùng đôi chân cực phẩm. Hiệu ứng thị giác mạnh, rất slay, nhưng cũng đi kèm rủi ro cao, chỉ cần một góc máy hoặc chuyển động thiếu kiểm soát là dễ rơi vào tình huống kém an toàn.

