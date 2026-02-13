Đã tìm ra top 4 mẫu áo được yêu thích nhất đầu năm 2026: Toàn kiểu siêu trẻ và tinh tế

Bước vào những tháng đầu năm 2026, tủ đồ của nhiều người cũng bắt đầu được "làm mới" theo cách rất đời thường: dễ mặc hơn, linh hoạt hơn và quan trọng nhất là phù hợp với nhịp sống hàng ngày. Không cần đến những xu hướng quá cầu kỳ hay khó ứng dụng, 4 kiểu áo dưới đây đang xuất hiện dày đặc trên phố, trong quán cà phê, nơi công sở hay cả những buổi hẹn cuối tuần.

Nếu đang muốn cập nhật phong cách mà vẫn giữ được sự thoải mái, đây chính là những cái tên đáng chú ý nhất.

Áo len mỏng

Khi thời tiết vẫn còn chút se lạnh đầu năm, áo len mỏng trở thành lựa chọn hàng đầu. Không dày cộm như len mùa đông, cũng không quá mỏng manh như áo thun, kiểu áo này mang đến cảm giác vừa vặn cho những ngày sáng lạnh – trưa ấm.

Điểm cộng lớn nhất của áo len mỏng là sự linh hoạt. Bạn có thể mặc riêng với quần jeans ống suông cho một buổi đi làm gọn gàng, phối cùng chân váy midi cho phong cách nữ tính, hoặc layer bên trong áo khoác nhẹ khi ra ngoài vào sáng sớm. Các gam màu trung tính như be, xám, nâu sữa hay xanh pastel đang được ưa chuộng vì dễ phối và tạo cảm giác dịu mắt.

Form áo năm nay thiên về dáng ôm nhẹ, không quá bó sát nhưng đủ để tôn lên đường nét cơ thể. Chất liệu mềm, co giãn tốt giúp người mặc cảm thấy thoải mái suốt cả ngày. Với những ai yêu thích phong cách tối giản, chỉ cần một chiếc áo len mỏng cùng phụ kiện nhỏ xinh là đã đủ nổi bật.

Áo nhấn eo

Nếu phải chọn một kiểu áo giúp vóc dáng trông gọn gàng hơn ngay lập tức, đó chắc chắn là áo nhấn eo. Không cần thiết kế cầu kỳ, chỉ cần một đường chiết nhẹ, phần bo eo hoặc dây thắt tinh tế cũng đủ tạo hiệu ứng giúp tổng thể cân đối hơn.

Trong phong cách đời thường, áo nhấn eo thường xuất hiện dưới dạng áo sơ mi cách điệu, áo blouse tay phồng nhẹ hoặc áo thun có đường cắt may khéo léo ở phần eo. Khi kết hợp với quần ống rộng hoặc chân váy chữ A, tỷ lệ cơ thể được "hack" đáng kể mà vẫn giữ được sự thoải mái.

Điều thú vị là kiểu áo này phù hợp với nhiều dáng người. Người có vòng eo rõ ràng sẽ càng thêm nổi bật, còn những ai muốn tạo cảm giác thon gọn hơn cũng có thể tận dụng chi tiết nhấn eo để tăng hiệu ứng thị giác. Đầu năm 2026, xu hướng thiên về các tông màu trầm ấm như nâu chocolate, đỏ rượu vang hay xanh rêu, mang lại cảm giác trưởng thành nhưng không quá nghiêm túc.

Áo thun dài tay

Không phải ngẫu nhiên mà áo thun dài tay luôn nằm trong danh sách những món đồ cần có. Đầu năm nay, kiểu áo tưởng chừng quen thuộc này lại được "lăng xê" mạnh mẽ nhờ sự tiện dụng và khả năng biến hóa linh hoạt.

Áo thun dài tay form suông, chất cotton mềm hoặc thun gân nhẹ đang được yêu thích vì dễ mặc và phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Bạn có thể phối cùng quần jeans và sneaker cho một ngày năng động, hoặc kết hợp với quần tây và giày bệt để đi làm vẫn rất ổn.

Một điểm đáng chú ý là những chi tiết nhỏ như cổ vuông, cổ tim nhẹ hay tay áo hơi dài phủ qua cổ tay đang trở thành điểm nhấn. Chúng giúp chiếc áo thun cơ bản trở nên thú vị hơn mà không làm mất đi tính ứng dụng. Với những ai theo đuổi phong cách tối giản, chỉ cần vài chiếc áo thun dài tay với màu trắng, đen, xám và một tông nổi bật như xanh dương hoặc đỏ là đã đủ xoay vòng cho cả tuần.

Áo cardigan

Nhắc đến những ngày đầu năm mát mẻ, không thể bỏ qua áo cardigan. Đây là món đồ giúp việc phối layer trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần khoác nhẹ bên ngoài áo thun hoặc áo hai dây, tổng thể trang phục đã có thêm chiều sâu mà vẫn giữ được sự mềm mại.

Cardigan năm 2026 thiên về dáng ngắn trên hông hoặc dáng lửng, giúp tôn dáng và dễ phối với quần cạp cao. Những thiết kế có hàng nút nhỏ, chất len mềm rũ đang được ưa chuộng vì tạo cảm giác nhẹ nhàng, nữ tính. Bên cạnh đó, cardigan dáng rộng vừa phải cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ngày cần sự thoải mái.

Điều khiến cardigan luôn "ghi điểm" là khả năng thích nghi với nhiều phong cách. Bạn có thể mặc theo kiểu đóng kín gọn gàng, hoặc mở cúc để lộ lớp áo bên trong, tạo cảm giác phóng khoáng hơn. Dù đi làm hay dạo phố cuối tuần, một chiếc cardigan phù hợp gần như không bao giờ trở nên thừa thãi.

Ảnh: Instagram